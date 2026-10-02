BSR xuất bán thử nghiệm White Spirit, mở thêm đầu ra cho sản phẩm lọc dầu

Ngày 30/9, tại Trạm xuất sản phẩm bằng đường bộ của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức xuất bán thử nghiệm 40.000 lít White Spirit (Dung môi trắng) cho Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới.

Đây là kết quả từ quá trình BSR nghiên cứu, đánh giá và triển khai các giải pháp kỹ thuật để sản xuất White Spirit theo yêu cầu của khách hàng. Việc thử nghiệm sản phẩm cũng mở thêm hướng tiêu thụ, giúp BSR từng bước tiếp cận nhóm khách hàng ngoài các thị trường truyền thống.

Trước đó, BSR đã gửi mẫu White Spirit đến Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới cùng một số đơn vị khác để thử nghiệm. Sau quá trình đánh giá, Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới đề xuất phối hợp với BSR đưa sản phẩm vào thử nghiệm trong hệ thống của doanh nghiệp nhằm đánh giá khả năng ứng dụng, chất lượng và phản hồi của thị trường.

BSR xuất bán thử nghiệm sản phẩm White Spirit

Theo kế hoạch, nhu cầu White Spirit phục vụ thử nghiệm trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2026 dự kiến khoảng 40.000 - 250.000 lít/tháng. Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để doanh nghiệp xem xét mở rộng thị trường ra ngoài hệ thống hiện có, đồng thời đánh giá khả năng gia tăng nhu cầu sử dụng sản phẩm trong thời gian tới.

Thêm phương án tiêu thụ sản phẩm

Việc nghiên cứu và phát triển White Spirit được BSR triển khai trong bối cảnh doanh nghiệp tìm kiếm thêm các phương án sử dụng và tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động chế biến dầu khí.

Theo BSR, nhu cầu thị trường đối với Jet A-1 có sự biến động theo nhu cầu vận tải hàng không. Do đó, việc nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm có cùng phân đoạn lọc dầu với Jet A-1 có thể giúp doanh nghiệp có thêm phương án điều hành sản xuất và tiêu thụ, qua đó nâng cao tính linh hoạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm ban đầu và nhu cầu thị trường, sản lượng White Spirit dự kiến cung ứng cho khách hàng có thể đạt khoảng 40.000 - 500.000 lít/tháng.

BSR cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án sản xuất, đồng thời tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng nhằm từng bước hình thành kênh tiêu thụ ổn định cho sản phẩm.

Về phương án kinh doanh, BSR đã giao Chi nhánh BSR tại Hà Nội tiếp tục tìm kiếm khách hàng, phối hợp triển khai thử nghiệm và phát triển hệ thống phân phối White Spirit. Đây là một trong những hướng đi nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng tính chủ động trong hoạt động kinh doanh.

Từ sản phẩm thử nghiệm đến thị trường mới

Theo ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR, việc xuất bán thử nghiệm White Spirit là kết quả của quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và sự phối hợp giữa các đơn vị trong Tổng công ty.

Để có sản phẩm thử nghiệm, đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và người lao động của BSR đã tham gia nghiên cứu, đánh giá giải pháp công nghệ và tổ chức sản xuất thử nghiệm.

Lãnh đạo BSR và Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới trao đổi về cơ hội đẩy mạnh hợp tác sản xuất, phân phối sản phẩm White Spirit

“Đội ngũ BSR đã chủ động tìm tòi, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để tạo ra sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Kết quả này thể hiện năng lực làm chủ công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng đưa các ý tưởng nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất”, ông Mai Tuấn Đạt chia sẻ.

Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt cho rằng, White Spirit không chỉ bổ sung một sản phẩm vào danh mục hiện có mà còn mở ra khả năng tiếp cận một nhóm sản phẩm và thị trường mới đối với BSR.

Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp doanh nghiệp có thêm phương án khai thác năng lực chế biến hiện có, đồng thời tăng tính linh hoạt trong sản xuất và tiêu thụ.

White Spirit là sản phẩm dung môi được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp sơn, làm sạch và tẩy rửa dầu mỡ cùng một số ứng dụng công nghiệp khác.

Với việc triển khai sản xuất và thử nghiệm tiêu thụ White Spirit, BSR đang từng bước tìm kiếm thêm đầu ra cho sản phẩm, qua đó khai thác hiệu quả hơn năng lực chế biến hiện có của NMLD Dung Quất và mở rộng tệp khách hàng trong thời gian tới.