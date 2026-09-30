BSR xuất bán thử nghiệm sản phẩm dung môi trắng

Đại diện BSR và Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới chúc mừng sản phẩm mới dung môi trắng của BSR được đưa ra thị trường. Ảnh: BSR

Ngày 30/9, tại Trạm xuất sản phẩm bằng đường bộ của nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR)- đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã xuất bán thử nghiệm 40 m3 dung môi trắng (White Spirit) cho Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển và đa dạng hoá danh mục sản phẩm.

Ghi nhận nỗ lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Tổng Công ty, Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt cho biết, “đội ngũ BSR đã chủ động tìm tòi, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để tạo ra sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Kết quả này thể hiện năng lực làm chủ công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng đưa các ý tưởng nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất”.

Theo Phó Tổng Giám đốc BSR, dung môi trắng không chỉ là một sản phẩm mới mà còn mở hướng tiếp cận một nhóm sản phẩm và thị trường mới đối với BSR. Việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm sẽ giúp Tổng công ty có thêm phương án khai thác hiệu quả năng lực chế biến hiện có, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Trước đó, BSR đã gửi mẫu dung môi trắng đến Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới và một số đơn vị khác để thử nghiệm. Sau đánh giá mẫu, Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới đã đề xuất BSR phối hợp triển khai thử nghiệm sản phẩm trong hệ thống nhằm đánh giá khả năng ứng dụng, chất lượng sản phẩm và phản hồi của thị trường. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để xem xét mở rộng thị trường ra ngoài hệ thống trong thời gian tới. Trong giai đoạn thử nghiệm từ tháng 9-12/2026, nhu cầu dung môi trắng của Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới dự kiến khoảng 40-250 m3/tháng.

Kỹ sư BSR nạp sản phẩm dung môi trắng. Ảnh: BSR

BSR cũng cho biết, việc phát triển sản phẩm dung môi trắng có cùng phân đoạn lọc dầu với sản phẩm xăng máy bay Jet A-1. Trong khi đó, nhu cầu thị trường với xăng máy bay Jet A-1 có sự biến động theo nhu cầu vận tải hàng không. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm có cùng phân đoạn với xăng Jet A-1 giúp BSR vận hành sản xuất chủ động, linh hoạt và hiệu quả nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm và nhu cầu thị trường, sản lượng dung môi trắng dự kiến cung ứng cho khách hàng có thể đạt từ 40-500 m3/tháng. BSR tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án sản xuất, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới và từng bước hình thành kênh tiêu thụ ổn định cho sản phẩm dung môi trắng.

BSR đã giao cho Chi nhánh BSR tại Hà Nội tiếp tục tìm kiếm khách hàng, phối hợp thử nghiệm và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm dung môi trắng; từ đó góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanh của BSR.

Dung môi trắng là sản phẩm được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp sơn, làm sạch và tẩy rửa dầu mỡ, một số ứng dụng liên quan đến nhiên liệu, chất khử trùng và các lĩnh vực công nghiệp khác.