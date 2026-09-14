BSR và SDIC Biotech thúc đẩy hợp tác về ethanol và nhiên liệu sinh học

BSR làm việc với đối tác SDIC Biotech thúc đẩy hợp tác về ethanol và nhiên liệu sinh học

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác BSR đã làm việc với lãnh đạo SDIC Biotech tại Bắc Kinh và khảo sát thực tế Nhà máy SDIC Bioenergy (Jidong) tại tỉnh Hắc Long Giang. Đoàn đã tìm hiểu về năng lực sản xuất, nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất ethanol, hệ thống logistics, công tác quản lý chất lượng cũng như khả năng cung ứng ethanol nhiên liệu cho thị trường Việt Nam.

Theo đánh giá của BSR, thị trường ethanol Việt Nam đang có nhu cầu lớn khi xăng E10 được triển khai toàn quốc từ tháng 6/2026. Nhu cầu ước khoảng 80.000–100.000 m³/tháng, trong khi sản xuất trong nước chỉ đáp ứng khoảng 25.000 m³/tháng, phần thiếu hụt chủ yếu được bù đắp bằng nguồn nhập khẩu.

Riêng BSR dự kiến cần khoảng 9.000–11.000 m³ ethanol/tháng cho phối trộn xăng E10. Vì vậy, việc xây dựng nguồn cung ethanol ổn định, tin cậy và dài hạn là yếu tố quan trọng để bảo đảm hoạt động sản xuất, phối trộn và cung ứng xăng E10 của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Đoàn công tác BSR thăm nhà máy của Công ty SDIC Biotech

Trên cơ sở đó, BSR và SDIC Biotech trao đổi khả năng hợp tác cung ứng ethanol dài hạn với quy mô khoảng 5.000–5.500 m³/lô, linh hoạt về phương thức vận chuyển và bảo đảm giá cạnh tranh theo thị trường.

BSR đồng thời tìm hiểu năng lực của SDIC Biotech trong phát triển ethanol thế hệ 2, SAF, methanol xanh và các giải pháp giảm phát thải, phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm năng lượng mới và chuyển dịch năng lượng của BSR.

Chuyến công tác giúp BSR đánh giá năng lực của SDIC Biotech và mở ra cơ hội hợp tác về cung ứng ethanol, trao đổi kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu nhiên liệu sinh học. Qua đó, BSR hướng tới đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao tính chủ động của chuỗi cung ứng và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững.