BSR và PVU thảo luận về hợp tác, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực

Giai đoạn 2024-2026, BSR và PVU đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình đào tạo quản lý và kỹ thuật chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của BSR. Đồng thời, hai đơn vị cũng tăng cường kết nối giữa đào tạo lý thuyết với thực tiễn sản xuất thông qua hoạt động tiếp nhận sinh viên thực tập tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Đại diện BSR và PVU trao đổi, thảo luận triển khai các chương trình nghiên cứu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, công nghệ...

Bên cạnh hợp tác đào tạo, BSR và PVU cũng đang hợp tác, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng nhằm khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu, phát triển sản phẩm mới và nâng cao giá trị trong chuỗi hoạt động của BSR và Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất (BSR-BF). Các đề xuất hợp tác tập trung vào nghiên cứu và ứng dụng, điển hình là hướng nghiên cứu tận dụng phụ phẩm như bã sắn, ngô và tinh bột trong nước thải để phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp nghiên cứu sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) từ ethanol, sản xuất hợp chất hữu cơ ETBE từ nguồn nguyên liệu của hai nhà máy và sàng lọc các phương án tối ưu hóa, nâng cao giá trị ethanol.

Ngoài ra, các bên cũng xem xét hướng nghiên cứu các giải pháp nhằm lựa chọn mô hình tối ưu chuỗi ứng dụng của ethanol từ BF nhằm đạt chuỗi giá trị cao nhất cho BSR bên cạnh pha vào để sản xuất E10.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng phát biểu tại buổi làm việc, nhấn mạnh định hướng tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh: “BSR luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hợp tác với PVU là cơ hội để kết nối năng lực nghiên cứu, đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển sản phẩm mới và gia tăng giá trị trong chuỗi hoạt động của BSR”.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng và TS Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng PVU trao thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Trong khuôn khổ chương trình, BSR đã trao 150 triệu đồng tài trợ học bổng cho sinh viên PVU có hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả tốt trong học tập. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời góp phần động viên, khuyến khích sinh viên nỗ lực học tập và phát triển nghề nghiệp.

Việc thảo luận hợp tác tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành giữa BSR và PVU trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nhà trường, hai bên kỳ vọng tạo thêm nhiều cơ hội phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành lọc hóa dầu Việt Nam.