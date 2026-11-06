BSR và PVChem thúc đẩy hợp tác, gia tăng giá trị chuỗi lọc hóa dầu

Toàn cảnh buổi làm việc. (Nguồn ảnh: PVChem)

Ngày 3/11, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ dầu khí-Công ty cổ phần (PVChem) và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) có buổi làm việc, trao đổi cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, thương mại, phát triển sản phẩm mới và đầu tư, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị trong chuỗi liên kết của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã trao đổi về kết quả phối hợp thời gian qua và định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Hai bên thống nhất nhận định, trong bối cảnh BSR tiếp tục nâng cao công suất, mở rộng hoạt động lọc hóa dầu, phát triển các sản phẩm mới và hướng tới nhiên liệu bền vững, nhu cầu về dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, nguồn cung hóa chất, xúc tác, phụ gia và các giải pháp công nghệ ngày càng tăng. Đây cũng là cơ hội để PVChem phát huy năng lực, mở rộng vai trò trong chuỗi giá trị lọc hóa dầu.

Thời gian qua, PVChem và BSR đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp trong cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa; cung ứng hóa chất, phụ gia; phân phối hạt nhựa polypropylene (PP) và cung ứng ethanol nhiên liệu. Hai bên cũng đang hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm các loại xúc tác và các nguyên liệu mới. Những kết quả này tạo nền tảng để hai đơn vị tiếp tục nâng tầm quan hệ hợp tác, từ các hợp đồng riêng lẻ sang liên kết dài hạn, có tính hệ thống và chiều sâu.

Với hơn 35 năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh thương mại và sản xuất hóa chất, PVChem định hướng đẩy mạnh phát triển khâu sau, từng bước trở thành đối tác đồng hành cùng các nhà máy lọc hóa dầu trong suốt vòng đời vận hành. Trên cơ sở thế mạnh kỹ thuật và năng lực vận hành của BSR, kết hợp với kinh nghiệm thương mại, mạng lưới cung ứng và năng lực dịch vụ của PVChem, hai bên có thể bổ trợ cho nhau, góp phần gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp, nhà thầu nước ngoài. Tại buổi làm việc, PVChem đề xuất 4 nhóm lĩnh vực hợp tác trọng tâm về vận hành và bảo dưỡng; nhiên liệu bền vững và nguyên liệu xanh; đầu tư; nghiên cứu phát triển và chuỗi cung ứng.

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo BSR đánh giá cao các đề xuất hợp tác của PVChem, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn những nội dung có tính khả thi, phù hợp với nhu cầu thực tế của nhà máy và năng lực của mỗi bên. Việc hợp tác cần được triển khai trên tinh thần thẳng thắn, chia sẻ, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, hai bên cần xác định rõ danh mục công việc ưu tiên, tiến độ và hiệu quả kinh tế để bảo đảm các nội dung hợp tác đi vào thực chất.

Lãnh đạo hai bên cũng thống nhất định hướng nâng cao chất lượng phối hợp, tăng cường kết nối giữa các đơn vị trực thuộc, không chỉ trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn trong chia sẻ thông tin, nguồn lực và kinh nghiệm. Theo định hướng này, PVChem và BSR sẽ rà soát, lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên theo từng giai đoạn; xây dựng kế hoạch triển khai với nhiệm vụ, tiến độ và chỉ tiêu cụ thể; định kỳ đánh giá, báo cáo lãnh đạo hai bên để kịp thời điều chỉnh và thúc đẩy các cơ hội hợp tác.

PVChem cam kết huy động năng lực chuyên môn, nhân sự và mạng lưới đối tác, ưu tiên nguồn lực đồng hành cùng BSR, đặt an toàn, chất lượng và tiến độ lên hàng đầu. Buổi làm việc tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác giữa PVChem và BSR, mở ra cơ hội phát huy thế mạnh của hai đơn vị trong chuỗi giá trị lọc hóa dầu. Việc tăng cường liên kết từ dịch vụ kỹ thuật, cung ứng nguyên liệu đến nghiên cứu phát triển và hợp tác đầu tư không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi đơn vị mà còn thúc đẩy nội địa hóa, gia tăng giá trị sản phẩm và củng cố năng lực của hệ sinh thái Petrovietnam.