BSR và NSRP tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và kiểm toán nội bộ

Buổi làm việc là dịp để BSR và NSRP tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn, giao lưu chia sẻ trong xây dựng và vận hành chức năng Kiểm toán nội bộ, đồng thời trao đổi về một số nội dung NSRP đang nghiên cứu để áp dụng trong thời gian tới.

Theo NSRP, doanh nghiệp hiện đang nghiên cứu tổng thể khung quản trị và đảm bảo, trong đó có khả năng đưa chức năng Kiểm toán nội bộ vào hoạt động từ năm 2027. Là đơn vị vận hành NMLD Nghi Sơn, NSRP kỳ vọng sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế từ BSR về mô hình và cơ chế hoạt động này. Trong đó, đơn vị quản lý, vận hành NMLD Nghi Sơn đặc biệt mong muốn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các nội dung liên quan đến cơ cấu quản trị, chức năng, quyền hạn và tính độc lập của Kiểm toán nội bộ. Đồng thời, trao đổi về cơ chế báo cáo, phối hợp với các chức năng đảm bảo khác; phương pháp lập kế hoạch kiểm toán dựa trên rủi ro; phạm vi kiểm toán cũng như nguồn lực phục vụ hoạt động kiểm toán.

BSR và NSRP cùng khẳng định tiếp tục duy trì công tác trao đổi trong các lĩnh vực phù hợp, phát huy thế mạnh và kinh nghiệm thực tiễn của 2 đơn vị.

Trên tinh thần cởi mở và thực chất, BSR và NSRP đã tập trung thảo luận những vấn đề gắn với thực tiễn quản trị và vận hành tại doanh nghiệp lọc hóa dầu.

Các bên đã tập trung trao đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của Kiểm toán nội bộ trong tổng thể hệ thống quản trị và đảm bảo của doanh nghiệp. Chương trình cũng dành thời gian trao đổi về công tác lập kế hoạch, xác định phạm vi kiểm toán, nguồn lực và sự phối hợp giữa Kiểm toán nội bộ với các hoạt động đảm bảo khác. Nội dung này cũng là một trong những trọng tâm mà NSRP đề nghị BSR chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Bên cạnh đó, BSR và NSRP cũng chia sẻ về định biên nhân sự, đào tạo đội ngũ vận hành và hoạt động R&D. Đại diện các đơn vị chuyên môn của BSR cùng trao đổi với đại diện NSRP về cách tiếp cận đối với nguồn nhân lực, đào tạo nhân sự vận hành và tổ chức hoạt động nghiên cứu, phát triển. Theo chương trình, đây là những nội dung NSRP đang nghiên cứu nhằm phục vụ định hướng phát triển và hoàn thiện mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

Một nội dung đáng chú ý khác là chính sách tiền lương và phúc lợi. Đại diện BSR và NSRP đã trao đổi về các nguyên tắc, cách tiếp cận và những vấn đề thực tiễn liên quan đến xây dựng chính sách tiền lương, phúc lợi trong doanh nghiệp. Việc trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực cho thấy nhu cầu tăng cường kết nối, chia sẻ thực tiễn giữa hai doanh nghiệp lọc hóa dầu có nhiều điểm tương đồng về môi trường hoạt động và yêu cầu quản trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Khương Lê Thành - Thành viên Hội đồng quản trị BSR ghi nhận tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở và thực chất giữa các bên. Ông nhấn mạnh ý nghĩa của việc chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường trao đổi chuyên môn giữa BSR và NSRP, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị hai bên tiếp tục trao đổi sâu hơn đối với những nội dung cùng quan tâm.

Đại diện BSR và NSRP thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi trong các lĩnh vực phù hợp, phát huy thế mạnh và kinh nghiệm thực tiễn của mỗi bên, góp phần tăng cường kết nối giữa BSR, NSRP và các bên liên quan. Qua đó, hướng tới xây dựng môi trường trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu, thực chất và hiệu quả. Đặc biệt, hướng tới việc BSR và NSRP cùng nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy hoạt động đổi mới, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực lọc hóa dầu.