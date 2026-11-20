Nhà máy Lọc dầu Dung Quất do BSR quản lý, vận hành

Nhiều điểm sáng nổi bật trong 10 tháng đầu năm

Ông Mai Tuấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc BSR cho biết, từ khi đi vào vận hành đến nay, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã sản xuất hơn 175 triệu tấn sản phẩm, doanh thu hơn 1,8 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 245.000 tỷ đồng, đáp ứng hơn 30% nhu cầu xăng dầu của cả nước. Đáng chú ý, năm 2025, BSR đóng góp khoảng 1,1% GDP quốc gia.

Năm 2026, trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh và vận tải qua Trung Đông nhiều lần bị gián đoạn, nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn ở mức bình quân khoảng 123% công suất thiết kế.

Tính đến tháng 10/2026, BSR đã sản xuất 6,8 triệu tấn và tiêu thụ 6,75 triệu tấn sản phẩm, tăng lần lượt khoảng 3,6 và 4,1% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 188.896 tỷ đồng, bằng 160% cùng kỳ năm 2025 và bằng 99% kế hoạch cả năm 2026.

Lợi nhuận trước thuế của BSR trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 30.361 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế bằng 27.029 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, bằng 145% kế hoạch lợi nhuận cả năm Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) giao, nộp ngân sách nhà nước 11.644 tỷ đồng.

Và đặc biệt, sau 10 tháng, BSR đã hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch cả năm. Doanh thu hợp nhất ước khoảng 224.000 tỷ đồng, tăng 56%. Cùng với đó, BSR chính thức mang tên Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam, cổ phiếu vào rổ VN30, Fitch duy trì xếp hạng tín nhiệm ở mức BB+.

Theo ông Mai Tuấn Đạt, năng lực tự chủ của BSR đã đạt được những bước tiến lớn. Từ một nhà máy được thiết kế cho dầu Bạch Hổ thì đến nay BSR đã chế biến được khoảng 40 chủng loại dầu thô khác nhau.

Đồng thời, năng lực tồn chứa dầu thô đã được cải thiện, tăng lên đến gần 600.000 mét khối, đủ khoảng 25 ngày vận hành. Đội ngũ kỹ sư của chúng ta là người Việt Nam làm chủ cả công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng quốc phòng và quản lý thành công chuỗi sản xuất các sản phẩm xanh, sạch, hướng đến bền vững.

Ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR nói về vai trò hạt nhân của BSR trong hình thành và phát triển trung tâm công nghiệp năng lượng tại Dung Quất

Nền tảng hình thành năng lực dẫn dắt

Theo ông Mai Tuấn Đạt, BSR có năng lực nền tảng để dẫn dắt và kết nối trong trung tâm công nghiệp - năng lượng.

“Một trung tâm chỉ có thể đặt niềm tin vào một đơn vị hạt nhân khi hạt nhân đó có sẵn hạ tầng, có năng lực về vận hành an toàn, tin cậy và có hệ thống quản trị chuẩn mực” - ông Mai Tuấn Đạt đúc rút.

Chia sẻ về năng lực nổi trội và thế mạnh của BSR, ông Mai Tuấn Đạt nêu rõ, trước tiên là hạ tầng và quỹ đất - đây là lợi thế mà rất khó có doanh nghiệp nào ở Dung Quất có được. Tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, BSR sử dụng diện tích khoảng 956 ha, gồm 485 ha đất liền, 471 ha mặt biển, cảng đầu vào phao rót dầu không bến, tiếp nhận tàu đến 150.000 tấn, công suất nhập khoảng 6.000 m3/h.

Nối với Nhà máy bằng tuyến ống 4,2 km, trong đó có 3,2 km đi ngầm. Về cảng xuất sản phẩm gồm 6 bến, đáp ứng được cho các tàu từ 1.000 đến 5.000 tấn, với đê chắn sóng dài hơn 1.600 m và được nối với Nhà máy bằng 27 tuyến ống dẫn các sản phẩm…

Hệ thống kho gồm các bể chứa dầu thô khoảng 585.000 m3, 23 bể chứa trung gian và 22 bể chứa sản phẩm với tổng dung tích khoảng 670.000 m3.

Nhà máy đã có mô hình tự chủ năng lượng và tiện ích. Hiện BSR đã có 01 Nhà máy điện với 04 tổ máy, tổng công suất 108 MW, cùng 04 nồi hơi, tổng công suất 784 tấn hơi mỗi giờ. Hệ thống lấy và xả nước biển làm mát cùng với phân xưởng phụ trợ: khí nén, khí nhiên liệu, dầu nhiên liệu, hóa chất, nước làm mát, nước cứu hỏa, xử lý nước thải…

Bên cạnh đó, BSR đã đầu tư Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất ngay cạnh bên Nhà máy Lọc dầu và được kết nối đường ống trực tiếp sang Nhà máy Lọc dầu. Dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV đã được phê duyệt ngày 27/5/2026 đang được triển khai để kết nối với lưới điện quốc gia.

Đặc biệt, BSR đang quản lý khoảng 67 ha đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng. Đây là quỹ đất sạch, hiếm có nằm ngay cạnh Nhà máy, có thể đấu nối ngay vào hệ thống cảng, đường ống, điện, hơi, nước và xử lý môi trường hiện hữu, sẵn sàng cho các dự án hóa dầu, nhiên liệu hàng không bền vững, nhiên liệu tổng hợp và kho dự trữ của trung tâm.

Nói cách khác, một nhà đầu tư vào Trung tâm công nghiệp - năng lượng tại Dung Quất có thể có ngay đất sạch, cảng nước sâu, đường ống điện, hơi, nước và đối tác bao tiêu về nguyên liệu, sản phẩm ngay trong một hàng rào. Đó là lợi thế đặc trưng, rất đặc sắc của BSR - ông Mai Tuấn Đạt nêu./.