BSR và GIZ ký kết biên bản hợp tác nghiên cứu sản xuất nhiên liệu e-SAF và e-MeOH. Ảnh Kim Anh.

Ngày 7/5/2026, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khả thi dự án thí điểm sản xuất nhiên liệu tổng hợp tại Việt Nam, gồm nhiên liệu hàng không bền vững e-SAF và methanol xanh e-MeOH.

Theo đó, BSR và GIZ sẽ đánh giá khả năng sản xuất e-methanol hoặc e-SAF trên nền tảng công nghệ Power-to-Liquid. Công nghệ này sử dụng hydrogen xanh được sản xuất từ nguồn điện tái tạo, kết hợp với CO₂ có nguồn gốc sinh học hoặc CO₂ được thu giữ trực tiếp từ không khí, để tạo ra các sản phẩm nhiên liệu tổng hợp có phát thải carbon thấp.

Trong đó, e-SAF là nhiên liệu hàng không bền vững dạng tổng hợp, được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp ngành hàng không giảm phát thải trong bối cảnh xu thế chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Đối với e-MeOH, đây là sản phẩm có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như hàng hải, công nghiệp hóa chất và các chuỗi nhiên liệu mới. Mục tiêu của Biên bản ghi nhớ là xây dựng nghiên cứu khả thi cho dự án thí điểm sản xuất nhiên liệu tổng hợp từ điện tái tạo.

Trên cơ sở đó, BSR và GIZ sẽ đánh giá toàn diện các yếu tố kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, môi trường và khả năng triển khai dự án trong điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở quan trọng để BSR xem xét các bước tiếp theo trong chuỗi đầu tư phát triển nhiên liệu mới. Việc nghiên cứu phát triển nhà máy thí điểm này đánh dấu một bước đi cụ thể trong chiến lược của BSR nhằm tiến tới sản xuất nhiên liệu phát thải carbon thấp.

Thông qua hợp tác với GIZ, BSR có thể kiểm chứng tính khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế của dự án, làm cơ sở để xem xét triển khai các bước tiếp theo trong chuỗi đầu tư”.

Trước đó, tháng 9/2025, BSR cũng ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH GTS Innolab (GTSI) nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn qua hợp tác tái chế và sản xuất nhiên liệu bền vững.

Theo đó, BSR và GTSI hợp tác nhằm khai thác tiềm năng và thế mạnh của các bên về cơ sở vật chất và nguồn lực; trong đó, mục tiêu là đánh giá khả năng sử dụng dầu nhiệt phân từ lốp xe và nhựa thải theo công nghệ của GTSI để phối trộn với dầu nhiên liệu FO/MFO của BSR để sản xuất dầu nhiên liệu hàng hải bền vững (S-MFO).

Đây là bước đi cụ thể của BSR trong chiến lược sản xuất bền vững, phát triển các dòng sản phẩm nhiên liệu phát thải carbon thấp cho thị trường.