BSR ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Quảng Ngãi

Lễ phát động do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức. Ảnh: BSR.

Lễ phát động được tổ chức ngày 15/10, nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Theo Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, từ khi hợp nhất tỉnh ngày 1/7/2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được hơn 44 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tiếp tục đóng góp cho hai quỹ. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng tổ chức trao quà cho người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ và tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

BSR đã ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Quảng Ngãi. Đại diện BSR, ông Cao Tuấn Sĩ, Giám đốc Nhà máy lọc dầu Dung Quất, cho biết với BSR, đồng hành cùng cộng đồng là một phần trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, cung ứng nhiên liệu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, BSR cũng duy trì các chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở, chăm lo gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao thư cảm ơn BSR cho Giám đốc NMLD Dung Quất Cao Tuấn Sĩ. Ảnh: BSR.

Quảng Ngãi luôn là địa bàn được BSR ưu tiên nguồn lực an sinh xã hội. Khoản đóng góp của BSR hôm nay góp phần bổ sung nguồn lực để địa phương chăm lo người nghèo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, thực hiện các hoạt động tri ân người có công và gia đình chính sách.

Kể từ thời điểm Nhà máy lọc dầu Dung Quất được khởi công, BSR đã đóng góp hơn 1.100 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên toàn quốc. Trong đó, các chương trình tại tỉnh Quảng Ngãi chiếm tỷ trọng khoảng 40% ngân sách an sinh xã hội của đơn vị.

Nguồn lực được triển khai qua nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng, sửa chữa trường học và cơ sở y tế; hỗ trợ nhà ở cho người nghèo; trao học bổng, thẻ bảo hiểm y tế; khắc phục hậu quả thiên tai và chăm lo người có công, gia đình chính sách…

Thu Thảo