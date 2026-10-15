BSR ủng hộ 10 tỉ đồng chăm lo người nghèo tại Quảng Ngãi

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao thư cảm ơn, tri ân các tổ chức, cá nhân

Ngày 15.10, tại Lễ phát động “Chung tay vì người nghèo” năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị thành viên của PetroVietNam, đã ủng hộ 10 tỉ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, góp phần chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ phát động được tổ chức nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2027).

Tại chương trình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã tham gia quyên góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chung tay hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế.

Đại diện BSR tham dự chương trình, ông Cao Tuấn Sĩ, Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho biết, đồng hành cùng cộng đồng là một phần trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, cung ứng nhiên liệu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, BSR luôn duy trì các chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở, chăm lo gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo BSR, Quảng Ngãi luôn là địa bàn được doanh nghiệp ưu tiên nguồn lực an sinh xã hội. Khoản đóng góp 10 tỉ đồng lần này góp phần bổ sung nguồn lực để địa phương hỗ trợ người nghèo, chăm lo các hoàn cảnh khó khăn, tri ân người có công và gia đình chính sách, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn phát biểu tại lễ phát động

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, từ khi hợp nhất tỉnh ngày 1.7.2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được hơn 44 tỉ đồng.

Từ nguồn quỹ, địa phương đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 47 nhà Đại đoàn kết; trao hơn 12.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 436 học sinh nghèo; hỗ trợ vật tư, công cụ sản xuất, cây trồng, vật nuôi giúp người dân phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, tỉnh đã phân bổ gần 15 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 176 nhà tạm cho hộ nghèo và 158 nhà ở cho con đẻ của nạn nhân chất độc da cam. Hơn 14 tỉ đồng cũng được trích để trao gần 15.000 suất quà cho hộ nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dù đạt được những kết quả tích cực, Quảng Ngãi vẫn còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng yếu thế cần được quan tâm, hỗ trợ.

Ban tổ chức tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tích cực đóng góp vào hai quỹ. Qua đó, tạo thêm nguồn lực giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Dịp này, Ban tổ chức trao thư cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hai quỹ; tặng quà cho người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ và trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trong năm học 2026 – 2027.