Nền tảng từ năng lực sản xuất và hạ tầng hiện hữu

Yêu cầu củng cố năng lực chế biến, tồn trữ và cung ứng năng lượng trong nước ngày càng rõ nét. Theo số liệu của Bộ Công Thương, năm 2025, thị trường trong nước tiêu thụ khoảng 26,4 triệu tấn xăng dầu. Trong bối cảnh đó, việc phát huy các cơ sở sản xuất hiện hữu, đồng thời phát triển những chuỗi liên kết mới có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng dài hạn.

Tại Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), nền tảng ấy đã được xây dựng qua quá trình quản lý, vận hành NMLD đầu tiên của Việt Nam. Theo số liệu từ BSR, kể từ khi vận hành đến nay, NMLD Dung Quất đã sản xuất hơn 103,5 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu hơn 1,8 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 245 nghìn tỷ đồng và đáp ứng hơn 30% nhu cầu xăng dầu cả nước.

NMLD Dung Quất được coi là nền tảng để phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia.

Năm 2026, trong bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động, NMLD Dung Quất vận hành an toàn ở mức bình quân khoảng 123% công suất thiết kế. Tính đến hết tháng 10, BSR đã sản xuất 6,81 triệu tấn sản phẩm, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất đạt 188.896 tỷ đồng, bằng 160% cùng kỳ năm 2025 và 99% kế hoạch cả năm; lợi nhuận trước thuế đạt 30.361 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 11.644 tỷ đồng.

Đằng sau quy mô sản xuất là năng lực làm chủ công nghệ và tổ chức vận hành. Từ một nhà máy được thiết kế để chế biến dầu Bạch Hổ, đến nay, NMLD Dung Quất đã chế biến được 40 loại dầu thô. Khả năng mở rộng lựa chọn nguyên liệu giúp BSR chủ động hơn trong điều hành, tạo điều kiện tối ưu cơ cấu dầu thô theo yêu cầu công nghệ và diễn biến thị trường.

Nhà máy cũng ghi nhận hơn 59 triệu giờ công an toàn; độ sẵn sàng thiết bị đạt 96,2%; tỷ lệ sản phẩm giá trị cao đạt 82%. Tỷ lệ năng lượng tự dùng và hao hụt giảm còn 7,2%, thấp nhất từ khi vận hành thương mại. Thời gian bảo dưỡng tổng thể được rút ngắn từ 60 ngày năm 2011 xuống khoảng 50 ngày ở lần gần nhất, chu kỳ bảo dưỡng nâng lên 4 năm. Những kết quả này phản ánh quá trình tích lũy kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng lực của đội ngũ kỹ sư BSR.

Ban lãnh đạo BSR kiểm tra sản phẩm lưu huỳnh hạt - một sản phẩm mới, thể hiện định hướng đẩy mạnh chế biến sâu của NMLD Dung Quất.

Đây là cơ sở quan trọng để Trung tâm phát triển các dự án công nghệ phức tạp, yêu cầu cao về an toàn và độ tin cậy. Kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng, kiểm định, ứng cứu khẩn cấp và đào tạo của BSR có thể phát triển thành các dịch vụ dùng chung, hỗ trợ doanh nghiệp mới tiếp cận nguồn lực kỹ thuật ngay tại địa bàn.

Lợi thế của BSR còn nằm ở hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ. NMLD Dung Quất có tổng diện tích khoảng 956 ha, gồm 485 ha đất liền và 471 ha mặt biển. Hệ thống nhập dầu thô sử dụng phao rót dầu không bến, tiếp nhận tàu từ 80.000 - 150.000 tấn, công suất nhập 6.000 m³/giờ. Cảng xuất sản phẩm có 6 bến, phục vụ tàu từ 1.000 - 50.000 tấn, kết nối với nhà máy bằng 27 tuyến ống dẫn sản phẩm và phụ trợ.

Hệ thống kho gồm 9 bể dầu thô với tổng sức chứa 585.000 m³, 23 bể trung gian và 22 bể sản phẩm với sức chứa 678.332 m³. Những hạng mục này tạo điều kiện nghiên cứu phương án kết nối, mở rộng và cung cấp dịch vụ cho các dự án trong Trung tâm.

Khu vực bể chứa dầu thô NMLD Dung Quất.

Theo ông Lương Kim Sơn - Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi, PETROVIETNAM và BSR đã có những đóng góp mang tính nền tảng, lâu dài cho kinh tế của tỉnh. Sự phát triển của NMLD Dung Quất tạo sức hút đối với các dự án công nghiệp, dịch vụ, logistics và công nghiệp hỗ trợ, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp đa dạng tại địa phương. Vai trò hạt nhân của PETROVIETNAM và BSR được thể hiện rõ qua khả năng tạo động lực, thu hút các nhà đầu tư cùng phát triển tại KKT Dung Quất. Ông kỳ vọng, BSR sẽ tiếp tục là “hạt nhân” trong việc hình thành, phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất.

Mở rộng chuỗi giá trị, phát huy vai trò kết nối

Đề cập đến định hướng phát triển Trung tâm, TS Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM nhận định, trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế biến động mạnh và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất là nhiệm vụ cấp thiết, mang tính chiến lược.

Từ yêu cầu đó, nền tảng sản xuất và hạ tầng hiện hữu của BSR cần được phát huy thông qua các dự án có khả năng liên kết, bổ trợ lẫn nhau. Sự kết nối giữa lọc - hóa dầu, tồn trữ, năng lượng mới và dịch vụ kỹ thuật sẽ tạo điều kiện nâng cao giá trị sản phẩm, tối ưu nguồn lực đầu tư, đồng thời củng cố năng lực cung ứng trong nước.

Các kỹ sư tại NMLD Dung Quất được đánh giá là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực lọc hóa dầu tại Việt Nam.

Dư địa mở rộng chuỗi giá trị của BSR còn lớn. Hiện tại, hơn 97% sản lượng của NMLD Dung Quất là nhiên liệu, trong khi hóa dầu mới chiếm gần 3%. Cơ cấu này đặt ra yêu cầu tăng cường chế biến sâu, phát triển các sản phẩm hóa dầu và vật liệu có giá trị gia tăng cao. Chiến lược của BSR đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 sản xuất gần 38 triệu tấn sản phẩm, doanh thu khoảng 850 nghìn tỷ đồng, hướng tới lọt vào nhóm 8 doanh nghiệp lọc hóa dầu hàng đầu Đông Nam Á. Đến năm 2050, tỷ trọng hóa dầu được định hướng nâng lên 25-30% tổng sản phẩm, đưa BSR vào nhóm 5 doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Để thực hiện mục tiêu này, BSR xác định 3 hướng phát triển gắn kết: củng cố hoạt động lọc dầu, gia tăng giá trị hóa dầu và phát triển năng lượng mới, sản phẩm xanh. Trong đó, Dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất giữ vai trò quan trọng, với tổng mức đầu tư 36.397 tỷ đồng, nâng công suất từ 148.000 lên 171.000 thùng/ngày, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Euro V. Việc nâng cao năng lực chế biến, đa dạng hóa nguyên liệu và cải thiện chất lượng sản phẩm sẽ tạo nền tảng để nhà máy tham gia sâu hơn vào các chuỗi liên kết trong Trung tâm.

Theo ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT BSR, trong tương lai, BSR định hướng phát triển mô hình kinh doanh tích hợp trong lĩnh vực lọc hóa dầu, từng bước nâng cao vị thế trong khu vực và quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, BSR sẽ chủ động nhận diện cơ hội đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường liên doanh, liên kết.

Dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất đang được đẩy mạnh triển khai.

BSR cũng định hướng xây dựng danh mục dự án vệ tinh gắn trực tiếp với nguồn nguyên liệu, sản phẩm của doanh nghiệp. Đó là propylene, naphtha, LPG phục vụ hóa dầu; nguyên liệu sinh học để sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF); CO₂ sinh học từ Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất phục vụ sản xuất nhiên liệu tổng hợp. Mỗi dự án được định hướng xác định rõ nguồn nguyên liệu, mặt bằng, điểm đấu nối và nhóm ưu đãi tương ứng, tạo cơ sở để nhà đầu tư đánh giá khả năng triển khai.

Trong chuỗi sản phẩm xanh, BSR đề cập định hướng phát triển nhà máy SAF, nhiên liệu hàng hải bền vững, diesel sinh học B5 và nhiên liệu tổng hợp Power-to-Liquid, công suất khoảng 100.000 tấn/năm. Đáng chú ý, nguồn CO₂ sinh học có độ tinh khiết trên 95% từ Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất được nghiên cứu sử dụng để sản xuất e-SAF, e-Methanol. Hướng đi này cho thấy khả năng tận dụng dòng vật chất từ một cơ sở sản xuất làm đầu vào cho cơ sở khác, từng bước hình thành các liên kết công nghiệp theo hướng tuần hoàn.

Để những cơ hội trở thành dự án cụ thể, BSR đề xuất khai thác quỹ đất sạch và hạ tầng hiện hữu theo hướng xác định trước các điểm đấu nối, cung cấp dịch vụ điện, hơi, nước, cảng thông qua hợp đồng dài hạn. Hệ thống cảng, bể chứa, đường ống và tiện ích có thể được mở cho doanh nghiệp trong Trung tâm sử dụng theo nguyên tắc thương mại. Cùng với đó là các hợp đồng trao đổi nguyên liệu, năng lượng có công thức giá minh bạch; tùy điều kiện, BSR có thể tham gia cung cấp nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm hoặc góp vốn.

Để huy động nguồn lực, BSR đã đề xuất các cơ chế, chính sách về thủ tục đầu tư, đất đai, thuế, tín dụng, nghiên cứu - phát triển, thu hút nhân lực và quy hoạch. Việc hoàn thiện các cơ chế này cần gắn với lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và hiệu quả liên kết giữa các dự án.

BSR đang hướng tới vai trò kết nối chuỗi giá trị của Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia.

Khi nói về vai trò “hạt nhân” của BSR trong việc hình thành, phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất, bà Hà Thị Anh Thư - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Trong giai đoạn mới, tôi kỳ vọng BSR không chỉ vận hành hiệu quả một nhà máy lọc dầu, mà còn phát huy vai trò hạt nhân kết nối, dẫn dắt sự hình thành hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng tại Dung Quất. BSR cũng cần phát huy lợi thế về công nghệ, hạ tầng và kinh nghiệm vận hành để tham gia phát triển các dự án lọc hóa dầu, chế biến sâu, dự trữ năng lượng và năng lượng mới. Đặc biệt là đóng góp vào việc hình thành hệ thống dự trữ dầu thô, xăng dầu chiến lược phục vụ an ninh năng lượng quốc gia”.

Trong tầm nhìn đó, BSR hướng tới phát huy vai trò doanh nghiệp kết nối chuỗi giá trị của Trung tâm. Năng lực sản xuất, hạ tầng và nhân lực hiện hữu là điểm khởi đầu; khả năng kết nối các dòng nguyên liệu, năng lượng, sản phẩm và dịch vụ sẽ quyết định sức lan tỏa lâu dài. Đây cũng là cơ sở để BSR cùng PETROVIETNAM, tỉnh Quảng Ngãi và các nhà đầu tư từng bước hình thành một trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng có năng lực cạnh tranh trong khu vực.