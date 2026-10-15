BSR tiếp sức Quỹ “Vì người nghèo” Quảng Ngãi với 10 tỷ đồng

Sáng 15/10/2026, tại lễ phát động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam - BSR, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM, đã ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.

Lễ phát động được tổ chức trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tiếp tục chung tay đóng góp nguồn lực cho công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công và gia đình chính sách.

Quỹ “Vì người nghèo” vận động hơn 44 tỷ đồng

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, từ khi hợp nhất tỉnh ngày 1/7/2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được hơn 44 tỷ đồng. Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tiếp tục đóng góp cho hai quỹ, góp thêm nguồn lực để địa phương triển khai ccác haotj động chăm lo người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.

Lễ phát động do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức. Ảnh: BSR

Cũng tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao quà cho người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ và tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Các hoạt động được triển khai trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, gắn với các chương trình chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn và hoạt động tri ân người có công, gia đình chính sách. Trong số các doanh nghiệp tham gia hưởng ứng chương trình, BSR đã ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Ngãi.

BSR ưu tiên nguồn lực an sinh tại Quảng Ngãi

Tại lễ phát động, ông Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đại diện BSR tham dự chương trình - cho biết, với BSR, đồng hành cùng cộng đồng là một phần trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, cung ứng nhiên liệu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, BSR cũng duy trì các chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở, chăm lo gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham gia ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: BSR

Quảng Ngãi luôn là địa bàn được BSR ưu tiên nguồn lực an sinh xã hội. Khoản đóng góp của BSR tại chương trình lần này góp phần bổ sung nguồn lực để địa phương chăm lo người nghèo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thực hiện các hoạt động tri ân người có công và gia đình chính sách.

Việc BSR dành 10 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Ngãi cũng nằm trong quá trình doanh nghiệp triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong nhiều năm qua.

Hơn 1.100 tỷ đồng cho các chương trình an sinh

Kể từ thời điểm Nhà máy lọc dầu Dung Quất được khởi công, BSR đã đóng góp hơn 1.100 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên toàn quốc. Trong đó, các chương trình được triển khai tại Quảng Ngãi chiếm tỷ trọng khoảng 40% ngân sách an sinh xã hội của đơn vị. Nguồn lực an sinh xã hội của BSR được triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi U Huấn trao thư cảm ơn BSR cho ông Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc NMLD Dung Quất. Ảnh: BSR

Trong lĩnh vực giáo dục, BSR triển khai các chương trình xây dựng, sửa chữa trường học, đồng thời trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đối với lĩnh vực y tế, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các cơ sở y tế và trao thẻ bảo hiểm y tế. Về nhà ở, doanh nghiệp hỗ trợ người nghèo xây dựng, sửa chữa nhà, góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, khi xảy ra thiên tai, BSR tham gia khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Các hoạt động chăm lo người có công và gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn cũng được doanh nghiệp duy trì.

Tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng

Tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, BSR đã ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Ngãi. Khoản đóng góp của doanh nghiệp được bổ sung vào nguồn lực chung để địa phương thực hiện các hoạt động chăm lo người nghèo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời triển khai các hoạt động tri ân người có công và gia đình chính sách.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, từ khi hợp nhất tỉnh ngày 1/7/2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được hơn 44 tỷ đồng. Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tiếp tục đóng góp cho hai quỹ, góp thêm nguồn lực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao thư cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: BSR

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao quà cho người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ và tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Với khoản ủng hộ 10 tỷ đồng tại chương trình, BSR tiếp tục dành nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Ngãi. Hoạt động này diễn ra trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, cùng với sự tham gia đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn.