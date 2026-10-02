BSR thử nghiệm xuất bán 40.000 lít White Spirit

BSR xuất bán thử nghiệm 40.000 lít sản phẩm White Spirit

Tại Trạm xuất sản phẩm bằng đường bộ của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) vừa tổ chức xuất bán thử nghiệm 40.000 lít sản phẩm White Spirit (Dung môi trắng) cho Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới.

Đây là kết quả từ quá trình BSR chủ động nghiên cứu, đánh giá và triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm sản xuất White Spirit đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Qua đó, doanh nghiệp từng bước mở rộng danh mục sản phẩm, tìm kiếm hướng tiêu thụ mới và tiếp cận thêm các nhóm khách hàng trong thời gian tới.

Trước đó, BSR đã gửi mẫu White Spirit đến Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới và một số đơn vị khác để thử nghiệm. Sau khi đánh giá mẫu, Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới đề xuất phối hợp với BSR triển khai thử nghiệm sản phẩm trong hệ thống của doanh nghiệp nhằm đánh giá khả năng ứng dụng, chất lượng sản phẩm và phản hồi của thị trường.

Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để các bên xem xét khả năng mở rộng thị trường ra ngoài hệ thống, đồng thời gia tăng nhu cầu sử dụng sản phẩm trong thời gian tới. Theo kế hoạch, nhu cầu phục vụ thử nghiệm từ tháng 9 đến tháng 12.2026 khoảng 40.000 - 250.000 lít/tháng.

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm ban đầu và nhu cầu thị trường, sản lượng White Spirit dự kiến cung ứng cho khách hàng có thể đạt khoảng 40.000 - 500.000 lít/tháng.

Lãnh đạo BSR và Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới trao đổi về cơ hội hợp tác sản xuất, phân phối sản phẩm White Spirit

BSR cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án sản xuất, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm và phát triển khách hàng, từng bước hình thành kênh tiêu thụ ổn định cho sản phẩm mới.

Việc phát triển White Spirit nằm trong định hướng chủ động, linh hoạt của BSR trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Trong bối cảnh nhu cầu thị trường đối với Jet A-1 có sự biến động theo nhu cầu vận tải hàng không, việc nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm có cùng phân đoạn lọc dầu với Jet A-1 giúp BSR có thêm phương án sử dụng và tiêu thụ sản phẩm.

Theo đó, phát triển White Spirit không chỉ hướng tới tạo thêm một sản phẩm mới mà còn góp phần nâng cao tính linh hoạt trong vận hành và kinh doanh của doanh nghiệp, khai thác hiệu quả hơn năng lực chế biến hiện có của NMLD Dung Quất.

Về phương án kinh doanh, BSR đã giao Chi nhánh BSR tại Hà Nội tiếp tục tìm kiếm khách hàng, phối hợp thử nghiệm và phát triển hệ thống phân phối White Spirit. Đây được xem là giải pháp góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanh.

Theo ông Mai Tuấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc BSR, việc xuất bán thử nghiệm White Spirit ghi nhận nỗ lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và sự phối hợp giữa các đơn vị trong Tổng công ty.

Đóng góp quan trọng vào kết quả này là đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và người lao động trực tiếp tham gia nghiên cứu, đánh giá giải pháp công nghệ và tổ chức sản xuất thử nghiệm.

“Đội ngũ BSR đã chủ động tìm tòi, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để tạo ra sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Kết quả này thể hiện năng lực làm chủ công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng đưa các ý tưởng nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất”, ông Mai Tuấn Đạt chia sẻ.

Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt cũng cho rằng, White Spirit không chỉ là một sản phẩm mới mà còn mở ra hướng tiếp cận một nhóm sản phẩm và thị trường mới đối với BSR. Việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm sẽ giúp Tổng công ty có thêm phương án khai thác hiệu quả năng lực chế biến hiện có, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong sản xuất và tiêu thụ.

White Spirit là sản phẩm dung môi được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp sơn, làm sạch và tẩy rửa dầu mỡ, một số ứng dụng liên quan đến nhiên liệu, chất khử trùng và các lĩnh vực công nghiệp khác.