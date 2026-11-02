BSR thu hơn 9.000 tỷ đồng từ kinh doanh xăng E10 trong 3 quý

Nhà máy lọc dầu Dung Quất do BSR (đơn vị thành viên của Petrovietnam) quản lý. Ảnh: BSR.

Quý 3/2026 "thắng lớn", lũy kế 9 tháng vượt xa kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 vừa công bố, BSR ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt 59.581 tỷ đồng, tăng 68,83% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Giá vốn tăng 45,6% YoY, lên 49.930 tỷ đồng, chậm hơn so với tốc độ tăng của doanh thu, nên lợi nhuận gộp đạt 9.651 tỷ đồng, gấp khoảng 9,6 lần mức 1.009 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp của quý vì vậy được nới rộng, từ 2,86% cùng kỳ lên 16,20%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý 3/2026 của doanh nghiệp đạt 1.025 tỷ đồng, tăng 85,4% so với cùng kỳ; trong khi chi phí tài chính gần như đi ngang so với cùng kỳ, ở mức 163 tỷ đồng, gồm 92 tỷ đồng chi phí lãi vay, tăng 25%. Chi phí bán hàng trong quý tăng 17,1%, lên 229 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 53,7%, lên 224 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, BSR báo lãi sau thuế quý 3/2026 đạt 8.969 tỷ đồng, tăng gấp gần 10 lần so với con số 908,6 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2025.

Theo BSR, giá dầu Brent bình quân quý 3/2026 đạt 97,00 USD/thùng, cao hơn 27,93 USD/thùng so với cùng kỳ. Chênh lệch giữa giá sản phẩm và giá dầu thô được nới rộng trong kỳ là động lực chính làm nên kết quả khả quan của quý 3/2026, khi giá vốn chỉ tăng 45,6% trong lúc doanh thu tăng gần 69%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BSR ghi nhận doanh thu thuần đạt 164.217 tỷ đồng, tăng 57,97% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 24.902 tỷ đồng, tăng gấp gần 12 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, BSR đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 154.140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 2.162 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã vượt khoảng 6,5% kế hoạch doanh thu và vượt khoảng 11,5 lần kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Cơ cấu sản phẩm đảo chiều, dầu diesel vẫn gánh lợi nhuận

Kết quả vượt xa kế hoạch này gắn liền với sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm của BSR. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, xăng E10 RON95 là sản phẩm thay đổi rõ rệt nhất: Doanh thu 9 tháng năm 2026 đạt 9.076 tỷ đồng, gấp hơn 1.900 lần mức 4,7 tỷ đồng cùng kỳ, sau khi Việt Nam triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026.

Không chỉ xăng E10, toàn bộ cơ cấu xăng của nhà máy cũng đảo chiều theo xu hướng này. Doanh thu xăng E5 RON92 tăng lên 22.399 tỷ đồng, từ 276 tỷ đồng cùng kỳ; trong khi doanh thu xăng không chì RON92 về 0, so với 7.024 tỷ đồng cùng kỳ, và xăng không chì RON95 giảm còn 27.326 tỷ đồng, từ 34.094 tỷ đồng.

Dù cơ cấu sản phẩm xăng thay đổi mạnh, mặt hàng gánh lợi nhuận của BSR vẫn là dầu diesel. Doanh thu dầu diesel DO 0,05S sau 9 tháng đầu năm 2026 đạt 74.415 tỷ đồng, chiếm hơn 45% doanh thu.

Ở chiều ngược lại, LPG là mảng kéo lùi kết quả. Doanh thu LPG trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 7.114 tỷ đồng nhưng giá vốn lên tới 7.254 tỷ đồng, khiến mảng này lỗ gộp khoảng 140 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp gần 497 tỷ đồng.

Gần một nửa tổng tài sản của BSR là tiền và tiền gửi có kỳ hạn

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BSR đạt 120.135 tỷ đồng, tăng 41,1% so với đầu năm. Khoản lớn nhất trong cơ cấu tổng tài sản là tiền gửi có kỳ hạn. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn ở mức 56.893 tỷ đồng, tăng từ 36.368 tỷ đồng đầu năm; cộng thêm 1.758 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, BSR hiện nắm giữ tổng cộng 58.651 tỷ đồng, tương đương khoảng 49% tổng tài sản.

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức 22.865 tỷ đồng, tăng gần 78% so với mức 12.853 tỷ đồng đầu năm. Hàng tồn kho ở mức 15.430 tỷ đồng, tăng 21,8% so với đầu năm, trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng lên 678 tỷ đồng, từ 131 tỷ đồng đầu năm.

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ cũng tăng mạnh, lên 6.509 tỷ đồng, từ 136 tỷ đồng đầu năm, theo biến động nhập khẩu dầu thô của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Ở phía nguồn vốn, tại ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn của BSR đạt 120.135 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 36.610 tỷ đồng, tăng 48,6% so với đầu năm, trong đó phải trả người bán ngắn hạn là 18.001 tỷ đồng và vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn là 13.525 tỷ đồng; toàn bộ dư nợ vay của doanh nghiệp đều là ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu đạt 83.525 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm. Trong đó, vốn điều lệ giữ nguyên 50.073 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển ở mức 5.597 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 27.822 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu BSR trên thị trường chứng khoán từ đầu năm 2026 đến nay.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BSR là một trong những mã tăng mạnh nhất nhóm dầu khí từ đầu năm 2026 đến nay. Từ mức đóng cửa 16.100 đồng/cổ phiếu của phiên cuối năm 2025, mã này tăng liên tục trong những tháng đầu năm và lập đỉnh đóng cửa 37.850 đồng/cổ phiếu vào ngày 4/3/2026, tức cao hơn 135% so với đầu năm.

Sau khi đạt đỉnh, cổ phiếu BSR điều chỉnh kéo dài trong phần còn lại của năm và hiện đã thấp hơn khoảng 28% so với đỉnh. Chốt phiên hôm nay (2/11), mã BSR đóng cửa ở mức 27.100 đồng/cổ phiếu, giảm 1,81% trong phiên; tính từ đầu năm, mức tăng còn khoảng 68,3%.