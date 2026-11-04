BSR tạo đà bứt phá với chiến lược mở rộng quy mô và chuyển dịch xanh

Một góc Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: A.N/BNEWS/TTXVN

Nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo đà bứt phá giai đoạn 2026-2030, Tổng Công ty Lọc hoá dầu Việt Nam (BSR)-đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả, đồng thời mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuyển dịch mô hình theo hướng xanh, bền vững.

Theo đó, BSR mở rộng thị trường, đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, phát triển các sản phẩm mới như: Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), nhiên liệu hàng hải bền vững (SMF), dầu diesel sinh học (BioDO), hydro xanh, e-methanol (nhiên liệu lỏng tái tạo, có hàm lượng carbon thấp, được sản xuất từ hydro tái tạo kết hợp với CO₂ thu giữ được) và các sản phẩm hóa dầu giá trị cao như: Nhựa kỹ thuật cao cấp (PP compound), nhựa đường từ dầu cặn, than đen (Carbon Black). BSR cũng chú trọng mở rộng chuỗi giá trị hóa dầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và từng bước áp dụng các nguyên tắc quản trị theo chuẩn mực quốc tế OECD.

Cùng đó, BSR tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án trọng điểm Nâng cấp mở rộng nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Hiện Dự án này đã hoàn thành 86,6% khối lượng san lấp mặt bằng và đang triển khai thiết kế chi tiết, mua sắm vật tư thiết bị theo Hợp đồng EPC đã ký vào ngày 9/7/2026.

Đặc biệt, trong kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6 (TA6) vào năm 2027, BSR dự kiến tích hợp thi công 116 điểm đấu nối của Dự án Nâng cấp mở rộng nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Theo Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng, từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc duy trì nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ở công suất cao, BSR tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong tối ưu hóa công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm năng lượng. Đáng chú ý, tỷ lệ năng lượng tự dùng và hao hụt của nhà máy Lọc dầu Dung Quất giảm xuống còn 7,2%, mức thấp nhất kể từ khi đi vào vận hành thương mại; chỉ số hiệu quả năng lượng (EII) tiếp tục được kiểm soát dưới mức mục tiêu 101,4%.

BSR cũng đã mở rộng khả năng chế biến lên 40 chủng loại dầu thô, thử nghiệm thành công các loại dầu thô mới như Erha, Sao Vàng - Đại Nguyệt và bổ sung nguồn nguyên liệu cho phân xưởng LCO-HDT, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao tính linh hoạt trong vận hành. Ngoài ra, BSR đã đưa vào vận hành hệ thống phối trộn xăng trực tuyến và trạm xuất xe bồn mở rộng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu hóa hoạt động xuất bán sản phẩm.

Theo BSR, nhờ giữ vững nhịp độ sản xuất, các chỉ tiêu về sản lượng và tiêu thụ của BSR năm 2026 dự kiến hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm từ nhà máy Lọc dầu Dung Quất dự kiến vượt từ 8 - 12% so với kế hoạch; tổng doanh thu hợp nhất năm 2026 dự kiến đạt 223.991 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch năm và tăng 56% so với năm 2025.