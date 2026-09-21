BSR quản trị bằng văn hóa, hướng tới vào Top 8 doanh nghiệp lọc hóa dầu hàng đầu Đông Nam Á

Ngày 18/9, BSR tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Đề án Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) nhằm đánh giá kết quả triển khai 9 tháng và hoạch định các giải pháp đột phá cho giai đoạn tăng tốc cuối năm 2026.

Hội nghị do đồng chí Bùi Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án VHDN BSR chủ trì. Tham dự có các đồng chí thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, lãnh đạo các ban chức năng, chi nhánh, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội cùng đơn vị tư vấn - Viện Quản lý PACE. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trong toàn Tổng công ty.

Khắc sâu văn hóa, vững vàng phát triển

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng Ban Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực (QTNL), Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, năm 2026, mở đầu cho chu kỳ chiến lược 5 năm (2026 - 2030), BSR tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm hành động “Tư duy đổi mới - Hành động sáng tạo - Hiệu quả bền vững” gắn liền với “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tốc độ - Hiệu quả”, lấy tinh thần “PETROVIETNAM: Một đội ngũ - Một mục tiêu” làm kim chỉ nam.

Trong 9 tháng năm 2026, công tác VHDN tại BSR đã đạt được những bước chuyển biến rõ nét. Không chỉ dừng lại ở “nghe - biết”, người lao động nay đã thực sự “trải nghiệm và thực hành” các giá trị văn hóa. Để tạo nền tảng vững chắc, BSR tích cực phối hợp cùng Viện Quản lý PACE xây dựng ma trận “Ánh xạ giá trị” nhằm tích hợp, đồng bộ 5 giá trị cốt lõi của BSR (Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả) với 4 giá trị văn hóa PETROVIETNAM (Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình), đồng thời chuẩn hóa, nâng cấp Sổ tay Văn hóa và Bộ Quy tắc ứng xử phù hợp mô hình Tổng công ty.

Hội nghị Ban Chỉ đạo Đề án Văn hóa doanh nghiệp BSR do Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Dương chủ trì.

Trong đào tạo thực chiến và chuyển đổi số, BSR đã rổ chức thành công 89 chương trình đào tạo cho 8.905 lượt người (đạt 70,3% kế hoạch năm); đẩy mạnh số hóa qua E-Learning, E-Test và bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản trị nhân lực. Các chương trình trọng tâm như Talkshow “Văn hóa thực thi” (500 CBCNV), chuỗi đào tạo “4 nguyên tắc thực thi”, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ Đại sứ Văn hóa đã tạo luồng sinh khí mới tại từng vị trí lao động.

Văn hóa An toàn - Kỷ luật vận hành của BSR tiếp tục được củng cố qua các chương trình HSE Mass Toolbox Talk với thông điệp “Làm đúng ngay từ đầu”. Việc khơi dậy tính chính trực, nghĩa tình và trao quyền dừng công việc khi phát hiện rủi ro cho người lao động đã tạo nên bệ đỡ văn hóa vững. Nhờ đó, BSR thiết lập nên cột mốc lịch sử đầy tự hào: vượt hơn 57 triệu giờ công an toàn.

Đặc biệt, hoạt động đậm đà bản sắc Nghĩa tình người PETROVIETNAM đã triển khai chuỗi 38 chương trình văn hóa bản sắc và an sinh xã hội giàu tính nhân văn, khẳng định rõ nét hình ảnh người thợ lọc dầu Dung Quất trách nhiệm, sẻ chia.

Văn hóa phải đo lường bằng KPI và Quản trị dung hợp

Với tinh thần chính trực và cầu thị, Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn hệ thống BSR cần quyết liệt khắc phục. Đó là việc nâng cao hơn nữa tính nêu gương liên tục của đội ngũ quản lý; thúc đẩy sự thẩm thấu đồng đều của “7 Thói quen hiệu quả” trong môi trường áp lực cao; công tác kiểm soát rủi ro thông tin trên không gian mạng và phương thức đối thoại nội bộ (nhất là với thế hệ trẻ, kỹ sư vận hành ca kíp) cần tiếp tục đổi mới nhanh chóng hơn nữa.

Đóng góp tại hội nghị, bà Lê Thị Thanh Tuyền - Chuyên gia Viện Quản lý PACE nhấn mạnh, giai đoạn tới, BSR cần tiếp tục đơn giản hóa thông điệp bằng ngôn ngữ trực quan, đưa văn hóa an toàn trở thành phản xạ tự nhiên thông qua từng bảng biểu, quy trình hiện trường, đồng thời tích hợp văn hóa vào toàn bộ vòng đời quản trị nhân sự.

Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương yêu cầu, cần thực thi mô hình "Quản trị dung hợp" trong lan toả VHDN.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án VHDN nhấn mạnh: Lãnh đạo quản trị bằng văn hóa là định hướng chiến lược sống còn. Văn hóa không phải là những khẩu hiệu trên giấy tờ, mà là bệ phóng nội sinh trực tiếp phục vụ cho chiến lược phát triển 2026-2030: Đưa BSR vươn tầm Top 8 doanh nghiệp lọc hóa dầu hàng đầu Đông Nam Á, duy trì tăng trưởng bền vững hai con số, thực hiện trọn vẹn sứ mệnh 5 chữ “An” của PETROVIETNAM (An ninh năng lượng, An ninh kinh tế, An ninh lương thực, An ninh quốc phòng - chủ quyền biển đảo, và An sinh xã hội), đồng thời xây dựng BSR thành “Doanh nghiệp hạnh phúc” - nơi người lao động an tâm cống hiến và phát triển toàn diện.

Để đạt được mục tiêu đó, Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Dương yêu cầu toàn hệ thống triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. BSR cần thực thi mô hình “Quản trị dung hợp”, kết hợp chặt chẽ giữa Kỷ cương pháp lý - Mục tiêu hiệu suất - Động lực văn hóa. Lấy chuẩn mực văn hóa làm bộ lọc để loại bỏ triệt để tư duy bàn lùi, e dè, né tránh trách nhiệm; đồng thời xây dựng môi trường an toàn tâm lý để bảo vệ và khích lệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo.

BSR cũng định hướng việc nâng cấp chiến lược An sinh xã hội lên mô hình CSR 2.0.

Cùng với đó, thể chế hóa tiêu chí văn hóa thành các chỉ số KPI cụ thể áp dụng trong toàn Tổng công ty và đặc biệt là KPI của người đứng đầu các cấp. Lấy việc thực hành văn hóa làm thước đo chính xác trong đánh giá năng lực, quy hoạch và thi đua khen thưởng. Ngoài ra, phát huy tính nêu gương của lãnh đạo, phải chịu trách nhiệm cao nhất về văn hóa tại đơn vị mình; trực tiếp làm gương, truyền lửa, đưa các giá trị văn hóa thành nền nếp hàng ngày (từ văn hóa đúng giờ, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung họp, đến việc bắt buộc lồng ghép thông điệp an toàn đầu mỗi buổi làm việc).

Nâng tầm công tác truyền thông và quản trị danh tiếng với việc phối hợp cùng các đơn vị khẩn trương hoàn thiện, ban hành “Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng/mạng xã hội” cho CBCNV trước ngày 20/10; chủ động ứng dụng công nghệ số và công cụ Social Listening để lắng nghe tâm tư dư luận 24/7, kịp thời hóa giải các rủi ro truyền thông. Đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông lớn hướng tới Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống BSR, Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất và các định hướng sản phẩm năng lượng xanh mới.

Nâng cấp chiến lược An sinh xã hội lên mô hình CSR 2.0. Trong đó, chuyển dịch mạnh mẽ từ tài trợ đơn thuần sang đầu tư bền vững gắn liền với tiêu chuẩn ESG, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn: giảm phát thải ròng (Net Zero), kinh tế tuần hoàn và giáo dục STEM, khẳng định vững chắc hình ảnh thương hiệu “Người giữ lửa xanh” trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng.