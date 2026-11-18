Từ ngày 5 đến ngày 10/8 BSR đã giao 25 m3 dầu Diesel sinh học B5 cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội. Ảnh BSR.

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), vừa phối trộn thành công dầu Diesel sinh học B5 và B10.

Theo đó, từ ngày 5 đến ngày 10/8/2026, BSR đã giao 25 m3 dầu Diesel sinh học B5 cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội và 19,5 m3 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc. Lô hàng đáp ứng Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 25:2026/BSR về nhiên liệu Diesel B5 và các điều kiện thương mại như hợp đồng mua bán năm 2026.

Theo BSR, quá trình phối trộn và kiểm soát chất lượng được thực hiện nghiêm ngặt. Các hầm chứa sản phẩm đều được lấy mẫu kiểm tra tại Phòng thí nghiệm của BSR để đánh giá đầy đủ chỉ tiêu chất lượng. Song song, các đơn vị chức năng lấy mẫu đánh giá hợp quy theo phương thức 7 (phương thức chứng nhận dựa trên kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa được lấy theo phương pháp xác suất thống kê của lô hàng, chỉ có giá trị đối với lô sản phẩm, hàng hóa cụ thể và không cần thực hiện các biện pháp giám sát tiếp theo) để cấp Giấy chứng nhận hợp quy trước khi sản phẩm ra thị trường.

Sau khi tiếp nhận nhiên liệu từ đơn vị hợp tác, BSR dùng khoảng 3.000 lít diesel sinh học nguyên chất (B100) để nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất B5 và B10. B100 chứa 100% Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sản xuất từ dầu thực vật, mỡ động vật hoặc dầu ăn thừa.

Đại diện BSR cho hay, việc công ty xuất bán thử nghiệm B5 phù hợp với nguồn B100 hiện có, qua đó giúp thu thập dữ liệu kỹ thuật, thương mại, phản hồi của khách hàng, làm cơ sở hoàn thiện quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và mở rộng thị trường nhiên liệu sinh học.

Tính đến thời điểm này, BSR đã sản xuất, pha chế thành công nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), nhiên liệu hàng hải bền vững (SMFO), xăng sinh học E10 RON 95, dầu Diesel sinh học B5 và B10. Với BSR, đây là một bước tiến mới trên con đường tăng cường năng lực chế biến sâu.