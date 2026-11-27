Tuân thủ pháp luật gắn với an toàn và kỷ cương

Chương trình do Phòng 1 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Quảng Ngãi và BSR tổ chức. Tham dự có lãnh đạo, cán bộ các đơn vị phối hợp cùng hơn 300 cán bộ, công nhân viên và người lao động BSR.

Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương về tăng cường công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở. Đây cũng là dịp để đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người lao động thông qua những vấn đề thiết thực trong đời sống và môi trường làm việc.

Toàn cảnh chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tổ chức tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc BSR, nhấn mạnh tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước, người dân và doanh nghiệp. Tại BSR, tuân thủ pháp luật là yêu cầu xuyên suốt, gắn với an toàn, kỷ cương và văn hóa làm việc có trách nhiệm. Chương trình được tổ chức nhằm giúp người lao động có thêm hiểu biết thiết thực về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành, nhận diện và phòng ngừa các hành vi vi phạm, tội phạm và tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, lừa đảo.

Lãnh đạo BSR cũng đề nghị toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động nghiêm túc tham dự, chủ động lắng nghe, tiếp thu để vận dụng hiệu quả những kiến thức hữu ích vào công việc lẫn cuộc sống hằng ngày. Theo đó, mỗi cá nhân cần đề cao tinh thần cảnh giác, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, chung tay xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, kỷ cương.

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc BSR: Tại BSR, tuân thủ pháp luật là yêu cầu xuyên suốt, gắn với an toàn, kỷ cương và văn hóa làm việc có trách nhiệm

Chương trình gồm hai phần. Ở phần tuyên truyền chuyên đề, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phổ biến về tác hại của ma túy, các loại ma túy mới và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Nội dung tập trung vào những nguy cơ có thể phát sinh tại địa bàn giáp ranh, khu kinh tế và môi trường công nhân. Đồng thời hướng dẫn người lao động cách tự phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu bất thường và phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Tiếp đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, phân tích tình hình và nguyên nhân phát sinh các hành vi phạm tội, tệ nạn ma túy, cờ bạc, cá độ bóng đá, lừa đảo và tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng. Chuyên đề cũng làm rõ ranh giới giữa vi phạm hành chính và tội phạm hình sự, những hệ lụy về tài chính đối với cá nhân, gia đình, đồng thời phổ biến các quy định pháp luật liên quan để người lao động nâng cao cảnh giác và chủ động bảo vệ tài sản.

Người lao động BSR đặt câu hỏi cho các báo cáo viên về quy định pháp luật.

Phiên tòa giả định giúp người lao động nhận diện hậu quả pháp lý

Điểm nhấn của chương trình là phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tình huống được xây dựng với các nhân vật là công nhân, qua đó đặt vấn đề về nguy cơ ma túy xâm nhập vào môi trường lao động và những hệ lụy đối với sức khỏe, an toàn của người sử dụng cũng như những người xung quanh.

Thông qua diễn biến phiên tòa, Kiểm sát viên và Hội đồng xét xử làm rõ hành vi vi phạm, trách nhiệm pháp lý của các bị cáo trong tình huống giả định và tác hại của ma túy đối với sức khỏe, công việc, an toàn lao động. Cách thể hiện trực quan giúp người tham dự theo dõi trình tự xét xử, nhận diện hậu quả pháp lý từ hành vi phạm tội và hiểu rõ hơn trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đối với người lao động tại một nhà máy lọc dầu, yêu cầu bảo đảm an toàn luôn gắn với ý thức và trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình làm việc. Vì vậy, việc nhận diện, phòng tránh ma túy và các tệ nạn xã hội cũng là một phần quan trọng trong xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, nơi mỗi người có thể chủ động bảo vệ mình và đồng nghiệp.

Thông qua chương trình, BSR cùng các cơ quan phối hợp mong muốn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành thái độ kiên quyết nói không với ma túy, cờ bạc, cá độ và các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Hoạt động đồng thời góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong doanh nghiệp, bảo đảm an ninh, trật tự tại Khu kinh tế Dung Quất và trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.