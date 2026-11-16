BSR mở rộng hợp tác khoa học, tạo nền tảng cho bước phát triển mới

Ngày 12/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất (15/11/1966 – 15/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) và Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) đã trao Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Sự kiện mở ra cơ hội kết nối nguồn lực nghiên cứu, chuyên gia và nhân lực chất lượng cao, phục vụ định hướng phát triển dài hạn của BSR.

Tham dự buổi làm việc và lễ trao Thỏa thuận, về phía BSR có ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Khương Lê Thành, Thành viên Hội đồng quản trị; ông Mai Tuấn Đạt và ông Phạm Minh Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc, cùng đại diện các trung tâm, chi nhánh và ban chuyên môn của Tổng Công ty.

PGS.TS. Trần Xuân Trường, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao sự chủ động của BSR trong việc thúc đẩy hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, qua đó tạo sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Ảnh: BSR.

Về phía Trường Đại học Mỏ - Địa chất có PGS.TS. Trần Xuân Trường, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khánh, PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh và PGS.TS. Triệu Hùng Trường, các Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện các đơn vị chuyên môn.

Kết nối tri thức với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp

Ngành công nghiệp năng lượng đang đứng trước những thay đổi sâu rộng dưới tác động của tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xu hướng chuyển dịch năng lượng. Trong bối cảnh đó, liên kết giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng. Đây không chỉ là cách thức bổ sung nguồn lực về tri thức, công nghệ và nhân lực mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận những giải pháp mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hơn trong quá trình làm chủ công nghệ.

Với BSR, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi Tổng Công ty đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt mục tiêu mở rộng quy mô, nâng cao năng lực chế biến sâu, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực năng lượng, hóa dầu.

Cùng với việc triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, BSR xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa hoạt động vận hành và hướng tới phát triển bền vững.

Trong khi đó, Trường Đại học Mỏ - Địa chất có thế mạnh về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, địa chất và năng lượng. Với đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và nền tảng nghiên cứu chuyên sâu, Nhà trường có nhiều điều kiện để đồng hành cùng BSR trong việc tiếp cận tri thức mới, phát triển giải pháp công nghệ và giải quyết những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn sản xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị BSR nhấn mạnh, trong chiến lược phát triển của Tổng Công ty, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không đơn thuần là những nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây phải là những động lực tăng trưởng thực chất, góp phần tạo ra giá trị mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT BSR phát biểu tại lễ trao thỏa thuận. Ảnh: BSR.

Theo ông Bùi Ngọc Dương, từ thực tiễn quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đến định hướng mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, BSR đang có nhiều bài toán cần sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và cơ sở nghiên cứu có năng lực chuyên môn.

Việc hợp tác với Trường Đại học Mỏ - Địa chất sẽ tạo điều kiện để hai bên cùng xác định những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể, phát huy thế mạnh của đội ngũ chuyên gia, từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn.

Về phía Trường Đại học Mỏ - Địa chất, PGS.TS. Trần Xuân Trường, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao sự chủ động của BSR trong việc thúc đẩy hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, qua đó tạo sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Theo PGS.TS. Trần Xuân Trường, Nhà trường có đội ngũ giảng viên, nhà khoa học cùng nền tảng nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, có khả năng đáp ứng các nhu cầu hợp tác từ phía doanh nghiệp. Việc đồng hành cùng BSR cũng mở ra cơ hội để Nhà trường gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu với những vấn đề thực tế của ngành công nghiệp năng lượng, đồng thời tạo môi trường để giảng viên, sinh viên phát huy năng lực chuyên môn.

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất khẳng định, Nhà trường sẽ quan tâm thúc đẩy việc cụ thể hóa các nội dung hợp tác, huy động đội ngũ chuyên gia phù hợp và phối hợp với BSR lựa chọn những đề tài có tính ứng dụng cao. Qua đó, vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp năng lượng.

Sáu lĩnh vực hợp tác, hướng tới những ứng dụng thực tiễn

Theo nội dung Thỏa thuận, BSR và Trường Đại học Mỏ - Địa chất thống nhất tập trung hợp tác trên sáu nhóm lĩnh vực chính.

Cụ thể, hai bên tập trung vào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; công nghệ số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và an ninh mạng công nghiệp; công nghệ lọc – hóa dầu, thiết bị, vật liệu và an toàn vận hành; chuyển dịch năng lượng, quản lý carbon và phát triển bền vững; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ người học; kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tổ chức triển khai.

BSR và HUMG trao Thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Ảnh: BSR.

Đáng chú ý, các nội dung hợp tác không chỉ dừng ở việc xác lập những định hướng chung mà bước đầu hướng tới các bài toán cụ thể xuất phát từ nhu cầu thực tế của BSR. Trong đó, AI, phân tích dữ liệu, bảo trì dự đoán, tối ưu hóa năng lượng, công nghệ vật liệu, quản lý carbon và phát triển nhiên liệu mới là những lĩnh vực được quan tâm.

Đây đều là những hướng nghiên cứu có ý nghĩa đối với quá trình hiện đại hóa hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng không gian phát triển của Tổng Công ty. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để các giải pháp công nghệ được nghiên cứu, ứng dụng phù hợp với yêu cầu sản xuất.

Thông qua hợp tác với Trường Đại học Mỏ - Địa chất, BSR kỳ vọng khai thác hiệu quả hơn nguồn lực khoa học công nghệ và nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ. Đây cũng là một trong những hướng đi quan trọng để Tổng Công ty hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp năng lượng - công nghiệp hiện đại, có năng lực cạnh tranh và vị thế ngày càng cao trong khu vực.