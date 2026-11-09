BSR lập dấu mốc lợi nhuận mới, vượt kế hoạch cả năm chỉ sau 9 tháng

Lợi nhuận vượt xa kế hoạch mới

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán BSR), đơn vị vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, vừa điều chỉnh hàng loạt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 theo hướng tăng mạnh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh vượt xa những mục tiêu được xây dựng hồi đầu năm.

Theo kế hoạch điều chỉnh, doanh thu hợp nhất năm 2026 của BSR dự kiến đạt 190.831 tỷ đồng, tăng 36.691 tỷ đồng so với mức 154.140 tỷ đồng trước đó. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế hợp nhất được nâng từ 2.162 tỷ đồng lên 18.579 tỷ đồng, tương đương gấp khoảng 8,6 lần kế hoạch ban đầu.

Đây là mức lợi nhuận mục tiêu cao nhất trong các kế hoạch kinh doanh năm của doanh nghiệp kể từ khi thành lập năm 2008. Cùng với việc điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính, BSR cũng nâng thu nhập bình quân dự kiến của người lao động từ 40,3 triệu đồng lên 50,3 triệu đồng/người/tháng.

Việc điều chỉnh kế hoạch diễn ra sau khi BSR công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với những con số tăng trưởng nổi bật. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt khoảng 164.217 tỷ đồng, tăng gần 58% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 24.902 tỷ đồng, gấp 11,6 lần cùng kỳ.

Như vậy, chỉ sau ba quý, BSR đã hoàn thành khoảng 86% mục tiêu doanh thu cả năm mới, trong khi lợi nhuận sau thuế đã vượt khoảng 34% kế hoạch lợi nhuận vừa điều chỉnh. Đây là diễn biến đáng chú ý, cho thấy kết quả kinh doanh thực tế đang vượt khá xa những giả định ban đầu của doanh nghiệp.

BSR hoàn thành khoảng 86% kế hoạch doanh thu và vượt 34% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm chỉ sau 9 tháng.

Riêng quý III, BSR ghi nhận doanh thu thuần gần 59.581 tỷ đồng, tăng 68,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 8.969 tỷ đồng, cao gấp khoảng 9,9 lần cùng kỳ năm trước.

Mức tăng trưởng này không chỉ đến từ quy mô doanh thu mở rộng mà còn phản ánh sự cải thiện đáng kể về hiệu quả hoạt động. Biên lợi nhuận gộp trong quý III đạt khoảng 16,2%, so với mức 2,9% của cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 17%, tăng 14,7 điểm phần trăm.

Biên lọc dầu cải thiện, động lực chính thúc đẩy lợi nhuận

Lý giải về kết quả kinh doanh khởi sắc, BSR cho biết diễn biến tăng của giá dầu thô là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, giá dầu thô bình quân trong quý III năm nay đạt khoảng 97 USD/thùng, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 69 USD/thùng cùng kỳ năm trước.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Những lo ngại về nguồn cung, vận chuyển và khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng đã tạo áp lực tăng đối với giá dầu và nhiều sản phẩm năng lượng.

Đối với doanh nghiệp lọc dầu, hiệu quả kinh doanh không chỉ phụ thuộc vào diễn biến giá dầu thô mà còn được quyết định bởi chênh lệch giữa giá bán sản phẩm và giá nguyên liệu đầu vào (crack spread). Trong bối cảnh biên lợi nhuận các sản phẩm lọc dầu cải thiện, BSR đã tận dụng điều kiện thị trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khi giá xăng, dầu diesel, nhiên liệu bay và các sản phẩm đầu ra tăng nhanh hơn giá dầu thô, doanh nghiệp lọc dầu có cơ hội cải thiện biên lợi nhuận. Ngược lại, nếu giá nguyên liệu tăng nhanh hơn giá bán sản phẩm, hiệu quả kinh doanh có thể chịu sức ép ngay cả khi doanh thu vẫn tăng.

Đây chính là điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh của BSR năm nay. Theo báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcap công bố ngày 30/10, tăng trưởng lợi nhuận 9 tháng của doanh nghiệp chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng mạnh của crack spread và sản lượng thương phẩm.

Cụ thể, sản lượng thương phẩm trong 9 tháng đạt khoảng 6,09 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chênh lệch giá sản phẩm và dầu thô tại thị trường Singapore tăng mạnh. Crack spread bình quân của xăng RON 92 tăng khoảng 2,3 lần; nhiên liệu bay Jet A1 tăng 3,5 lần và dầu diesel tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Sự cải thiện đồng thời của sản lượng tiêu thụ và biên lợi nhuận đã tạo lực đẩy đáng kể cho kết quả kinh doanh. Đây cũng là lý do lợi nhuận của BSR tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng doanh thu.

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, doanh thu tài chính cũng góp phần hỗ trợ kết quả chung. Trong 9 tháng, doanh thu hoạt động tài chính đạt khoảng 2.138 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Riêng quý III, khoản thu này đạt hơn 1.025 tỷ đồng, tăng khoảng 85%.

Những yếu tố trên cho thấy lợi nhuận tăng trưởng của BSR không chỉ phản ánh biến động giá dầu mà còn gắn với sự cải thiện thực chất của biên lợi nhuận lọc dầu, sản lượng thương phẩm và nguồn thu tài chính.

Cơ hội tăng trưởng đi cùng áp lực chu kỳ ngành

Trước khi thị trường năng lượng diễn biến thuận lợi, BSR từng nhận định năm 2026 sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, biến động khó lường của giá dầu, xu hướng suy giảm nguồn dầu thô nội địa, chi phí bảo dưỡng gia tăng theo thời gian vận hành nhà máy và áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực xăng dầu, hóa dầu là những vấn đề đáng quan tâm.

Với đặc thù hoạt động của ngành lọc hóa dầu, doanh nghiệp phải duy trì hệ thống sản xuất liên tục, bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định và kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành. Bên cạnh đó, khả năng thích ứng với những thay đổi về cơ cấu nhu cầu tiêu thụ và giá các sản phẩm đầu ra cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

BSR hiện có vốn điều lệ khoảng 50.073 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nắm giữ hơn 92% vốn. Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 120.000 tỷ đồng.

Với quy mô tài sản lớn và vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng trong nước, hoạt động của BSR không chỉ gắn với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối với việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu và các sản phẩm lọc hóa dầu cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục biến động, việc duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động trong quản trị nguyên liệu, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa hoạt động nhà máy. Với đặc thù của ngành lọc hóa dầu, năng lực vận hành ổn định, khả năng thích ứng với biến động thị trường và tối ưu cơ cấu sản phẩm sẽ là những yếu tố quan trọng giúp BSR củng cố hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Giới phân tích vẫn nhìn thấy dư địa tăng trưởng

Kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng cũng khiến triển vọng của BSR được giới phân tích đánh giá tích cực hơn. Trong báo cáo cập nhật ngày 30/10, Vietcap cho biết lợi nhuận sau thuế 9 tháng của doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 103% dự báo cả năm mà đơn vị này đưa ra trước đó. Vietcap nhận định có khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận năm 2026 sau khi đánh giá thêm các yếu tố liên quan.

Đáng chú ý, theo phân tích của Vietcap, biên lợi nhuận gộp cao hơn dự kiến là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Điều này cho thấy triển vọng của BSR không chỉ phụ thuộc vào biến động giá dầu mà còn nằm ở khả năng tận dụng chênh lệch giá sản phẩm, tối ưu hóa công suất và cơ cấu sản phẩm đầu ra.

Với BSR, việc nâng kế hoạch lợi nhuận lên 18.579 tỷ đồng là bước điều chỉnh đáng kể so với mục tiêu đầu năm. Tuy nhiên, khi lợi nhuận thực tế sau 9 tháng đã vượt kế hoạch mới, con số này cũng cho thấy mức độ thuận lợi của thị trường năng lượng trong năm 2026.

Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 tạo thêm dư địa để BSR củng cố nền tảng tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và triển khai các định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng đặt ra những đòi hỏi cao hơn, năng lực vận hành ổn định Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tối ưu hóa sản xuất và phát triển các sản phẩm lọc hóa dầu có giá trị gia tăng sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với chiến lược phát triển của doanh nghiệp.