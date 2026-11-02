BSR lãi sau thuế 24.900 tỷ đồng sau 9 tháng 2026, nắm 58.741 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, công bố lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 24.900 tỷ đồng, tương đương gần 960 triệu USD, gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, doanh nghiệp nắm khoảng 58.741 tỷ đồng tiền và các khoản đầu tư tài chính thanh khoản cao, tương đương 2,26 tỷ USD.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: BSR

Tiền và đầu tư tài chính chiếm gần 49% tổng tài sản

Theo báo cáo tài chính, khoản tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của BSR chiếm gần 49% tổng tài sản, tăng từ mức 44.000 tỷ đồng hồi đầu năm. Tổng tài sản cuối tháng 9 đạt hơn 120.100 tỷ đồng, tăng trên 41% so với đầu năm.

Cụ thể, cơ cấu tiền gửi tại các ngân hàng như sau:

Đáng chú ý, trong số tiền gửi có hơn 2.735 tỷ đồng nằm tại Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại, tiền thân là Ngân hàng Đại Dương, hiện đang tạm dừng giao dịch. Ban Tổng Giám đốc BSR đánh giá khoản tiền này có thể được giao dịch trở lại khi Ngân hàng Nhà nước có quy định cụ thể.

Với quy mô trên, BSR thuộc nhóm doanh nghiệp có lượng tiền mặt lớn nhất sàn chứng khoán và vượt Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS). Cuối quý III, GAS có hơn 15.500 tỷ đồng tiền mặt và gần 35.300 tỷ đồng tiền đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Thu nhập tài chính hưởng lợi từ lãi suất huy động cao

Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã vượt 8%/năm, thậm chí có thể lên 9-10%/năm sau ưu đãi. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động tài chính của BSR đạt gần 2.138 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi vượt 1.800 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí vay chỉ hơn 267 tỷ đồng. Dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn cuối quý III ở mức hơn 13.500 tỷ đồng, trên tổng nợ phải trả hơn 36.600 tỷ đồng. Doanh nghiệp không chịu áp lực đáng kể từ các khoản vay dài hạn.

Giá dầu Brent và crack spread cải thiện biên lợi nhuận

Động lực chính của kết quả kinh doanh đến từ hoạt động lọc hóa dầu. Quý III/2026, doanh thu BSR đạt hơn 59.580 tỷ đồng, tăng gần 69% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 9.650 tỷ đồng, so với hơn 1.008 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp lên gần 16,2%, so với 2,9%.

Theo giải trình gửi HoSE, giá dầu Brent bình quân quý III tăng từ khoảng 69 USD/thùng lên 97 USD/thùng, dưới tác động của xung đột Trung Đông. Bên cạnh đó, crack spread, tức chênh lệch giữa giá bán sản phẩm lọc dầu và giá dầu thô đầu vào, phục hồi, cùng với hoạt động nhà máy ổn định ở công suất cao.

Về dòng tiền, hoạt động kinh doanh 9 tháng ghi nhận dương 14.483 tỷ đồng, so với khoảng 267 tỷ đồng cùng kỳ. Dòng tiền đầu tư âm gần 21.845 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp gia tăng tiền gửi và đầu tư tài chính ngắn hạn.

Dự báo của BSR về crack spread và kế hoạch thoái vốn

Theo dự báo của BSR, crack spread bình quân năm 2026 đạt khoảng 32 USD/thùng, cao hơn mức 21,1 USD/thùng của năm 2022. Sang năm 2027, mức bình quân dự kiến khoảng 23 USD/thùng, giảm 28% so với năm 2026 do kỳ vọng giao thương qua eo biển Hormuz dần ổn định.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng nguồn cung dầu thô tiếp tục tương đối thắt chặt, trong khi công suất lọc dầu tại Trung Đông và Nga bị thu hẹp, có thể hỗ trợ biên lợi nhuận ngành. Ngoài ra, kế hoạch bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất năm 2027 dự kiến kéo dài khoảng 32 ngày, có thể ảnh hưởng đến sản lượng trong ngắn hạn.

Về cơ cấu sở hữu, PetroVietnam đang triển khai phương án thoái tối thiểu 2,13% vốn thông qua đấu giá công khai, dự kiến hoàn tất trước ngày 11/3/2027. Công tác định giá doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2026. PetroVietnam cũng định hướng tìm đối tác chiến lược gắn với hoạt động cung ứng dầu thô. Theo ban lãnh đạo BSR, một số nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài, đã bày tỏ quan tâm. Vietcap đánh giá tiến độ thoái vốn phù hợp với kỳ vọng hoàn tất trong nửa đầu năm 2027.

Nhìn chung, BSR có nền tảng tài chính với lượng tiền mặt lớn, nợ vay dài hạn thấp và dòng tiền kinh doanh dương. Tuy nhiên, lợi nhuận hiện nay phụ thuộc đáng kể vào giá dầu và crack spread, những yếu tố có tính chu kỳ cao.