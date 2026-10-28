BSR kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030

Tham dự hội nghị, về phía Đảng ủy phường Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi) có đồng chí Trần Phước Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Bùi Phú Huy - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; cùng các đồng chí trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy phường.

Đồng chí Trần Phước Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Lộ trao Quyết định và đồng chí Bùi Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ sung vào BCH Đảng bộ BSR nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy phường Nghĩa Lộ công bố Quyết định số 432-QĐ/ĐU ngày 16/10/2026 về việc chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ BSR nhiệm kỳ 2025-2030 đối với 4 đồng chí: Huỳnh Kim Nhân - Thành viên HĐQT độc lập BSR; Nguyễn Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT độc lập BSR; Lê Đức Quang - Thành viên HĐQT BSR và Đỗ Đức Hùng - Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán BSR.

Đồng chí Trần Phước Hải đánh giá cao những kết quả công tác của tập thể BCH Đảng bộ BSR.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Phước Hải đánh giá cao việc tập thể BCH Đảng bộ BSR kịp thời triển khai công tác kiện toàn cấp ủy, góp phần tăng cường sức mạnh tập thể, qua đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí đề nghị các đồng chí được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ BSR kịp thời nắm bắt các quy định của Đảng, phát huy vai trò của Đảng ủy viên trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được BCH phân công.

Đồng chí Bùi Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR phát biểu giao nhiệm vụ cho các tân Ủy viên BCH Đảng bộ BSR.

Đồng chí Bùi Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR khẳng định, tập thể BCH Đảng bộ BSR sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng tại doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Trong đó, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Đảng ủy cấp trên giao, đồng thời tích cực thực hiện các nghĩa vụ với địa phương.

Đồng chí Lê Đức Quang - Thành viên HĐQT BSR đại diện các tân Ủy viên BCH phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại diện các đồng chí được chỉ định bổ sung tham gia BCH Đảng bộ BSR khóa VII, đồng chí Lê Đức Quang - Thành viên HĐQT BSR cam kết không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn; sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ BCH giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần đưa Đảng bộ BSR phát triển lên tầm cao mới.

Đảng ủy phường Nghĩa Lộ và các thành viên BCH Đảng bộ BSR chúc mừng các tân Ủy viên BCH Đảng bộ BSR.

Đồng chí Bùi Ngọc Dương chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ BSR lần thứ 17 mở rộng.