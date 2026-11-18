Trên nền tảng đó, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển năng lượng xanh, hướng tới năng lực cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng và hóa dầu.

KHI SÁNG KIẾN TRỞ THÀNH TÀI SẢN VÔ GIÁ

Giai đoạn 2020-2026, thị trường năng lượng quốc tế biến động mạnh, biên lợi nhuận lọc dầu chịu nhiều sức ép. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu khoa học, sáng kiến và cải tiến tại BSR không chỉ là phong trào thi đua mà đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động vận hành Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất. Tinh thần dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, người lao động đã góp phần nâng cao năng lực công nghệ và tạo nên những thành tựu nổi bật của BSR.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của đội ngũ kỹ sư, người lao động góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh của BSR.

Ở những thời điểm thị trường còn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR vẫn ghi dấu những kết quả ấn tượng. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến quý 3/2026, BSR ghi nhận 9.508 ý tưởng đăng ký và 2.364 sáng kiến cải tiến được công nhận áp dụng. Đặc biệt, tổng giá trị làm lợi trực tiếp từ hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến và cải tiến trong giai đoạn này đã chạm mốc ấn tượng với khoảng 1.955 tỷ đồng.

Giai đoạn 2020 - quý 3/2026, BSR đạt tổng sản lượng 47,50 triệu tấn, doanh thu hơn 909.849 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 91.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 53.688 tỷ đồng. Sản lượng nhà máy tăng từ 5,93 triệu tấn năm 2020 lên 7,907 triệu tấn năm 2025 và ước đạt 8,145 triệu tấn năm 2026. Hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ còn thể hiện qua khả năng tối ưu hóa vận hành, đưa công suất quy đổi toàn nhà máy từ 105,1% năm 2020 lên khoảng 123% năm 2026. Độ sẵn sàng vận hành của nhà máy đạt 96,2%, chỉ số EII duy trì quanh mức 101%, trong khi các sản phẩm giá trị cao như Jet A-1, DO và RON 95 chiếm khoảng 82% cơ cấu sản phẩm.

BSR đã thử nghiệm thành công nhiều loại dầu thô mới, nâng tổng số chủng loại dầu thô có thể chế biến lên gần 40. Đồng thời, doanh nghiệp nghiên cứu, thương mại hóa 26 sản phẩm mới, gồm 9 chủng loại polypropylene chuyên dụng và 17 sản phẩm lọc dầu, mang lại doanh thu hơn 8.267 tỷ đồng. Giai đoạn 2025-2026, BSR tiếp tục phát triển SAF, SMFO, biodiesel, lưu huỳnh hạt, White Spirit và nghiên cứu các dòng PP y tế, PP sinh học, nhiên liệu sinh học E10.

Không chỉ dừng lại ở các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, BSR đã từng bước làm chủ nhiều công nghệ có ý nghĩa chiến lược. Tiêu biểu là công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng Jet A-1K và DO L-62 phục vụ quốc phòng - an ninh, các giải pháp nâng cao khả năng chế biến dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh cao và phát triển các dòng PP chuyên dụng. Việc thương mại hóa SAF pha trộn từ năm 2025 cũng đánh dấu bước tiến của BSR trong phát triển nhiên liệu xanh, tạo tiền đề nghiên cứu công nghệ sản xuất SAF tại Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao tính tự chủ công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

TRỤ CỘT KIẾN TẠO TẦM VÓC BSR GIAI ĐOẠN MỚI

Nhận thức rõ xu thế tất yếu của thời đại, Đảng ủy BSR đã nhanh chóng ban hành Chương trình hành động vào ngày 5/3/2025 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 951 của Đảng ủy PETROVIETNAM, bám sát tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

BSR đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm mới, từng bước đa dạng hóa danh mục sản phẩm lọc hóa dầu, hướng tới các dòng nhiên liệu xanh.

Một dấu mốc quan trọng là việc BSR thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo BSR (BSR-IC) vào năm 2025. Trung tâm được định hướng trở thành đầu mối nghiên cứu, phát triển, tiếp nhận và làm chủ công nghệ; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI; phát triển và thương mại hóa sản phẩm mới. Đây cũng là cầu nối giữa nhu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh của BSR với năng lực nghiên cứu của các viện, trường đại học và đối tác công nghệ trong nước, quốc tế, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, lấy hiệu quả ứng dụng và giá trị kinh tế làm thước đo.

Song song với cơ chế quản trị, BSR đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng nghiên cứu và năng lực số. Doanh nghiệp hiện sở hữu hệ thống phòng thí nghiệm với các thiết bị phân tích và nghiên cứu hiện đại; hàng loạt thiết bị chuyên dụng và đồng bộ hóa. Để rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến sản xuất công nghiệp, BSR đang đầu tư hạ tầng nghiên cứu và thử nghiệm Sandbox, gồm thiết bị nghiên cứu, dây chuyền pilot và không gian thử nghiệm công nghệ mới. Đây là cơ sở để kiểm chứng quy trình, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế trước khi thương mại hóa, tập trung vào polymer tiên tiến, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu xanh và các giải pháp phục vụ chuyển dịch năng lượng.

Bên cạnh đó, BSR đã đưa vào vận hành hệ thống hoạch định nguồn lực ERP và từng bước hiện thực hóa mô hình "Nhà máy thông minh" ứng dụng công nghệ AI. Việc đào tạo nhân lực cũng được thực chiến hóa với các chuyên đề chuyên sâu về AI, Big Data, phương pháp quản trị R&D, áp dụng công nghệ thực tế ảo/thực tế tăng cường và chương trình cố vấn chuyên gia nhằm xây dựng đội ngũ làm chủ công nghệ cao.

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030 của BSR được kết tinh trong mô hình kiến trúc chiến lược "BSR Innovation Strategy House", hướng đến việc nâng tầm BSR trở thành một công ty năng lượng và hóa dầu với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững. Với định hướng đó, BSR tập trung nghiên cứu vào 4 lĩnh vực chiến lược gồm năng lượng và nhiên liệu xanh; hóa chất và vật liệu tiên tiến; kinh tế tuần hoàn và lưu trữ năng lượng; đột phá công nghệ số với bản sao số dự báo, trợ lý ảo, AI điều hành sản xuất kinh doanh.

Đến năm 2030, BSR định hướng tập trung nguồn lực để tiếp nhận và làm chủ ít nhất 3 công nghệ chiến lược, thương mại hóa ít nhất 6 sản phẩm mới, bảo hộ ít nhất 10 sáng chế, giải pháp hữu ích và sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Các mục tiêu này hướng tới tạo động lực tăng trưởng dài hạn, trên cơ sở kết hợp nâng cao hiệu quả hoạt động hiện hữu với phát triển công nghệ, sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh mới.