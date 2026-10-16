BSR củng cố nội lực, mở rộng không gian tăng trưởng

Ngày 15/10, BSR tổ chức Hội thảo tiếp xúc nhà đầu tư, chia sẻ kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, cập nhật tiến độ các dự án trọng điểm và trao đổi về định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Khẳng định năng lực vận hành và hiệu quả hoạt động

Trong 9 tháng đầu năm 2026, BSR duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh với quy mô lớn với sản lượng sản xuất đạt khoảng 6,15 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 6,08 triệu tấn. Tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 164,53 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt khoảng 10,51 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận vượt xa kế hoạch đề ra.

Trong bối cảnh ngành năng lượng chịu ảnh hưởng từ những biến động khó lường của giá dầu, chênh lệch giá giữa các sản phẩm lọc dầu (crack spread), chi phí vận tải và tình hình địa chính trị, việc duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm nguồn cung và kiểm soát hiệu quả kinh doanh tiếp tục được BSR tập trung thực hiện.

Toàn cảnh Hội thảo nhà đầu tư BSR năm 2026.

Tại hội thảo, bên cạnh việc cập nhật các chỉ tiêu kinh doanh, BSR cũng trình bày về triển vọng phát triển trong quý IV/2026 và năm 2027. Triển vọng hoạt động sản xuất kinh doanh được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước tiếp tục tăng trưởng, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất duy trì vận hành ổn định ở công suất cao và mặt bằng crack spread được kỳ vọng thuận lợi. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh vẫn phụ thuộc vào diễn biến giá dầu thô, crack spread, tình hình địa chính trị và kế hoạch Bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6 (TA6) dự kiến triển khai trong năm 2027.

Trước những biến động của thị trường năng lượng, BSR xác định quản trị rủi ro nguyên liệu và tối ưu hóa vận hành là các yếu tố then chốt để duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tổng công ty đã cơ bản thu xếp nguồn dầu thô đến hết năm 2026; đồng thời, chủ động cân đối lượng tồn kho trong định mức và điều chỉnh kế hoạch nhập dầu phù hợp với nhu cầu chế biến.

Trong 9 tháng đầu năm, NMLD Dung Quất đã sản xuất đạt khoảng 6,15 triệu tấn sản phẩm.

Việc lựa chọn thời điểm nhập dầu và phối hợp giá nhập với tháng chế biến được chú trọng nhằm giảm thiểu rủi ro chênh lệch giá, hạn chế tác động bất lợi khi giá dầu điều chỉnh nhanh. Song song với đó, BSR duy trì các hợp đồng nguyên tắc dài hạn với những nhà cung cấp dầu thô trong nước, tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế và mở rộng danh mục dầu thô có khả năng chế biến tại nhà máy.

Theo thông tin từ BSR, tỷ trọng dầu thô Việt Nam dự kiến đạt khoảng 88%, thay cho cơ cấu dự kiến ban đầu khoảng 70% dầu trong nước và 30% dầu nhập khẩu. Đồng thời, Tổng công ty tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn dầu từ Tây Phi, Địa Trung Hải, Mỹ và Nam Mỹ, hướng đến đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao tính linh hoạt trong dài hạn.

Về vận hành, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã được vận hành tối ưu ở mức công suất khả dụng. Bên cạnh đó, BSR chuyển trọng tâm sang tối ưu hóa chuỗi giá trị, xử lý các nút thắt kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy của thiết bị và tối ưu cơ cấu nguyên liệu, sản phẩm. Định hướng này nhằm khai thác hiệu quả năng lực hiện hữu, thay vì chỉ tập trung gia tăng công suất bằng mọi giá.

Động lực tăng trưởng dài hạn

Một trong những nội dung trọng tâm được chia sẻ với các nhà đầu tư là tiến độ triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tính đến đầu tháng 10/2026, công tác san lấp mặt bằng đạt khoảng 90%; BSR đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu EPC trong năm 2026. Công tác chuẩn bị kết nối các hạng mục của dự án trong kỳ bảo dưỡng tổng thể TA6 cũng được triển khai đồng thời nhằm giảm thời gian dừng máy riêng cho việc kết nối.

Ông Khương Lê Thành, Thành viên HĐQT BSR cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chủ trì và trả lời các câu hỏi của các nhà đầu tư, quỹ đầu tư và công ty chứng khoán.

Về nguồn vốn, năm 2025, BSR đã hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ từ 31.000 tỷ đồng lên 50.000 tỷ đồng, đang tiếp tục đánh giá các phương án tài trợ, đàm phán với các ngân hàng và tổ chức tín dụng xuất khẩu để lựa chọn cấu trúc vốn phù hợp, cân đối giữa chi phí vốn, thời hạn vay và rủi ro lãi suất, tỷ giá. Theo kế hoạch cập nhật, BSR hướng tới hoàn tất các thủ tục thu xếp vốn, ký kết hợp đồng tín dụng và có thể giải ngân trong năm 2027.

Đối với Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, BSR đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và các điều kiện triển khai dự án.

Bên cạnh hoạt động lọc dầu truyền thống, BSR đang triển khai chiến lược chuyển dịch theo hướng tích hợp lọc hóa dầu, năng lượng xanh và các sản phẩm có hàm lượng carbon thấp. Trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học, BSR đã thương mại hóa thành công xăng E10 RON95, với sản lượng lũy kế đạt khoảng 400.000 m³ tính đến hết tháng 9/2026. Cùng với đó, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã được khởi động trở lại từ tháng 1/2026 và hiện duy trì vận hành ổn định.

BSR cũng đã sản xuất thành công các lô thử nghiệm thương mại nhiên liệu hàng không bền vững SAF, đạt chứng nhận ISCC EU vào tháng 6/2025; phát triển nhiên liệu hàng hải SMFO, đạt chứng nhận ISCC PLUS vào tháng 1/2026; và triển khai dầu diesel sinh học B5 từ tháng 8/2026.

Trong giai đoạn tới, BSR tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), với công suất dự kiến 100.000-150.000 tấn/năm, phấn đấu đưa vào vận hành khoảng năm 2030. BSR cũng nghiên cứu khả năng sản xuất diesel tái tạo thông qua công nghệ đồng xử lý nguyên liệu tại phân xưởng LCO-HDT, từng bước đa dạng hóa danh mục sản phẩm nhiên liệu xanh. Đặc biệt, sau khi hoàn thành Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, BSR định hướng gia tăng tỷ trọng sản phẩm hóa dầu, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm propylene, polypropylene và nghiên cứu mở rộng đầu tư vào chuỗi giá trị lọc hóa dầu tích hợp.

Nhà đầu tư đặt câu hỏi với đại diện BSR tại hội thảo.

Tại hội thảo, BSR cũng chia sẻ quan điểm về triển vọng nhu cầu xăng dầu trong nước, định hướng phát triển thị trường, cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh và các phương án cơ cấu vốn. Đối với kế hoạch cơ cấu vốn, BSR đang xem xét các phương án nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán. Trong đó, phương án chuyển nhượng một phần vốn của PETROVIETNAM tại BSR, tương đương khoảng 2,13% vốn điều lệ, đang được triển khai theo định hướng của Tập đoàn; việc xác định giá trị phần vốn góp là cơ sở để hoàn thiện phương án, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 11/3/2027.

Thông qua hội thảo, BSR khẳng định tập trung vào bốn định hướng phát triển trọng tâm là đẩy nhanh Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và danh mục sản phẩm, ưu tiên các sản phẩm hóa dầu có giá trị gia tăng cao, nhiên liệu sinh học và sản phẩm xanh; thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp chuyển dịch năng lượng; mở rộng hoạt động kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật và hợp tác quốc tế.