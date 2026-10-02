BSR chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, giữ vững an toàn NMLD Dung Quất

Chú trọng xây dựng lực lượng, kiện toàn hệ thống

NMLD Dung Quất là công trình công nghiệp có quy mô lớn, hoạt động liên tục và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ. Vì vậy, công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) luôn được BSR xác định là một nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với yêu cầu vận hành an toàn của Nhà máy. Từ đầu năm 2026 đến nay, BSR đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường công tác PCCC&CNCH và không xảy ra sự cố cháy, nổ gây ảnh hưởng đến hoạt động vận hành an toàn, liên tục của NMLD Dung Quất.

Một trong những trọng tâm được BSR chú trọng là xây dựng lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ đủ năng lực và luôn trong trạng thái sẵn sàng. Đội PCCC và CNCH chuyên ngành BSR hiện có 46 đội viên, gồm 01 Đội trưởng và 03 Đội phó, được tổ chức trực theo chế độ 2 ca/4 kíp, thường trực 24/24 giờ tại Nhà máy nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.

Bên cạnh lực lượng chuyên ngành, BSR tiếp tục kiện toàn lực lượng chữa cháy kiêm nhiệm (bán chuyên trách) từ nhân sự vận hành tại chỗ theo Quyết định số 4815/QĐ-BSR ngày 16/9/2026. Việc phát huy lực lượng tại chỗ giúp tăng khả năng xử lý nhanh các tình huống ngay từ ban đầu, hạn chế nguy cơ sự cố phát triển và lan rộng, đồng thời phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”.

Hàng năm, BSR thường xuyên tổ chức các đợt thi PCCC để CBCNV có cơ hội tập dượt các tình huống PCCC

Công tác phòng ngừa cũng được triển khai đồng bộ từ hệ thống quy định đến kiểm tra, giám sát và duy trì các điều kiện an toàn. BSR thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCC&CNCH; bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC; duy trì hoạt động của các phương tiện, hệ thống PCCC&CNCH, hệ thống điện phục vụ chữa cháy và nguồn nước chữa cháy. Công tác duy trì thiết bị truyền tin báo cháy và rà soát các hạng mục có điều chỉnh, thay đổi cũng được thực hiện theo quy định.

Ngày 16/9/2026, BSR đã ban hành, cập nhật và bổ sung Nội quy PCCC và CNCH theo Quyết định số 4814/QĐ-BSR; đồng thời tổ chức niêm yết nội quy, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo và biển chỉ dẫn về an toàn PCCC tại các vị trí theo quy định.

Cùng với công tác phòng ngừa, BSR thường xuyên rà soát, cập nhật các phương án chữa cháy, CNCH và ứng phó tình huống khẩn cấp. Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy ứng phó tình huống khẩn cấp được kiện toàn; Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp BSR-HSE-PRO-036 được rà soát, bổ sung và cập nhật. Các phương án được tổ chức thực tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm tính sẵn sàng trong thực tế.

BSR cũng chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị trong Khu kinh tế Dung Quất. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chuyên môn của BSR đã tăng cường tuần tra, kiểm tra khu vực xung quanh Nhà máy, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý 05 vụ cháy rừng, không để xảy ra cháy lan ảnh hưởng đến Nhà máy và khu vực dân cư lân cận. Đồng thời, các thỏa thuận phối hợp ứng phó tình huống khẩn cấp với các đơn vị lân cận được triển khai, góp phần tăng cường khả năng huy động lực lượng, phương tiện khi xảy ra các tình huống vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ.

Nâng cao kỹ năng để sẵn sàng ứng phó

Trong công tác PCCC&CNCH, trang thiết bị hiện đại chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng lực lượng có kiến thức, kỹ năng và khả năng phối hợp thuần thục. Vì vậy, BSR xác định đào tạo, huấn luyện và thực hành là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực ứng phó sự cố.

Diễn tập phương án PCCC và CHCN tại khu xuất bán sản phẩm bằng đường biển NMLD Dung Quất

Các thành viên lực lượng PCCC chuyên ngành và bán chuyên trách được tổ chức đào tạo, huấn luyện và công nhận hoàn thành huấn luyện nghiệp vụ theo quy định. Cùng với đó, BSR tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng PCCC&CNCH cho người lao động, từng bước hình thành ý thức chủ động phòng ngừa trong toàn Công ty.

Trong năm 2026, hoạt động rèn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH được triển khai với nhiều hình thức thiết thực. Theo Kế hoạch số 695/KH-ATCL ngày 2/7/2026, BSR tổ chức Cuộc thi đánh giá kỹ năng PCCC&CNCH cá nhân dành cho nhân viên Đội PCCC chuyên ngành. Hoạt động góp phần nâng cao kiến thức, năng lực và kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản; đồng thời phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” khi xảy ra sự cố.

Tiếp đó, theo Kế hoạch số 91/KH-CĐCS ngày 11/8/2026, Hội thi tay nghề lần VII năm 2026 được tổ chức và khai mạc ngày 1/10/2026, trong đó bao gồm môn thi PCCC và CNCH. Hội thi tạo điều kiện để lực lượng PCCC&CNCH chuyên ngành rèn luyện kỹ năng, nâng cao trình độ nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống trong điều kiện thực tế.

Ngày 2/10/2026, Đội PCCC chuyên ngành BSR tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH trên địa bàn tỉnh năm 2026. Thông qua hội thao, lực lượng PCCC chuyên ngành có cơ hội rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tăng cường khả năng phối hợp xử lý tình huống, đồng thời giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị.

Các hoạt động trên không chỉ hướng tới nâng cao kỹ năng cho lực lượng PCCC chuyên ngành mà còn góp phần xây dựng văn hóa an toàn trong toàn BSR. Mỗi cán bộ, người lao động đều cần chủ động nhận diện nguy cơ, tuân thủ các quy định an toàn và sẵn sàng hành động đúng khi có tình huống phát sinh.

Hướng tới Ngày Toàn dân PCCC 4/10, BSR tiếp tục duy trì tinh thần “chủ động phòng ngừa – sẵn sàng ứng phó – xử lý hiệu quả”, không ngừng nâng cao năng lực PCCC&CNCH và khả năng phối hợp giữa các lực lượng. Đây là nền tảng quan trọng để bảo vệ con người, tài sản, môi trường và góp phần giữ vững NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định, liên tục.