BSR chủ động bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Đoàn kiểm tra Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm việc tại BSR. Ảnh BSR

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là công trình công nghiệp có quy mô lớn, hoạt động liên tục và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ. Vì vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn được BSR xác định là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với yêu cầu vận hành an toàn, ổn định và liên tục của Nhà máy.

Theo đó, BSR đã chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp từ phòng ngừa, kiểm tra, giám sát đến xây dựng lực lượng, đào tạo, huấn luyện và thực tập các phương án ứng phó sự cố.

Cụ thể, từ đầu năm 2026 đến nay, BSR đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và không xảy ra sự cố cháy, nổ gây ảnh hưởng đến hoạt động vận hành an toàn, liên tục của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Trong đó, BSR chú trọng xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ đủ năng lực và luôn trong trạng thái sẵn sàng. Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành của BSR gồm 46 đội viên, với 01 đội trưởng và 03 đội phó. Lực lượng được tổ chức trực theo chế độ 2 ca/4 kíp, thường trực 24/24 giờ tại Nhà máy nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.

Bên cạnh lực lượng chuyên ngành, BSR tiếp tục kiện toàn lực lượng chữa cháy kiêm nhiệm (bán chuyên trách) từ nhân sự vận hành tại chỗ theo Quyết định số 4815/QĐ-BSR ngày 16/9/2026. Việc phát huy lực lượng tại chỗ được xem là giải pháp quan trọng nhằm xử lý nhanh các tình huống ngay từ ban đầu, hạn chế nguy cơ sự cố phát triển và lan rộng.

Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh BSR

Công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được BSR thực hiện thường xuyên. Các thành viên lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành và bán chuyên trách được tổ chức đào tạo, huấn luyện và công nhận hoàn thành huấn luyện nghiệp vụ theo quy định. Cùng với đó, BSR tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người lao động.

BSR cũng thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định nội bộ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngày 16/9/2026, Công ty đã ban hành, cập nhật và bổ sung Nội quy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định số 4814/QĐ-BSR; đồng thời tổ chức niêm yết nội quy, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo và biển chỉ dẫn về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các vị trí theo quy định.

Cùng với công tác phòng ngừa, BSR chú trọng nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Tổng Công ty đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy ứng phó tình huống khẩn cấp, đồng thời rà soát, bổ sung và cập nhật Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp BSR-HSE-PRO-036. Các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được xây dựng và tổ chức thực tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng và bảo đảm tính sẵn sàng trong thực tế.

Đặc biệt, BSR duy trì chặt chẽ công tác phối hợp với các lực lượng chức năng và các đơn vị trong Khu kinh tế Dung Quất. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chuyên môn của BSR đã tăng cường tuần tra, kiểm tra khu vực xung quanh Nhà máy, kịp thời phát hiện và phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng địa phương xử lý 05 vụ cháy rừng, không để xảy ra cháy lan ảnh hưởng đến Nhà máy và khu vực dân cư lân cận.

BSR cũng đã ký thỏa thuận với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi về việc hỗ trợ xe chữa cháy và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp thường trực tại Khu vực 2; đồng thời ký kết các thỏa thuận phối hợp ứng phó tình huống khẩn cấp với các đơn vị lân cận trong Khu kinh tế Dung Quất. Qua đó, tăng cường khả năng huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp xử lý hiệu quả khi xảy ra các tình huống vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ.

Song song với việc xây dựng lực lượng và phương án, BSR thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; duy trì hoạt động của các phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hệ thống điện phục vụ phòng cháy, chữa cháy và nguồn nước chữa cháy. Công tác duy trì thiết bị truyền tin báo cháy và rà soát các hạng mục có điều chỉnh, thay đổi cũng được thực hiện theo quy định.

Buổi làm việc với Đoàn kiểm tra phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh là dịp để BSR rà soát toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Nhà máy, đồng thời tiếp thu các ý kiến hướng dẫn của cơ quan chức năng để tiếp tục hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, BSR tiếp tục tập trung nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người lao động, tài sản, môi trường và duy trì Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định, liên tục.