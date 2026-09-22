BSR chủ động bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tại NMLD Dung Quất

Ngày 22/9, tại NMLD Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Buổi làm việc đã tập trung đánh giá toàn diện công tác PCCC&CNCH, khả năng sẵn sàng ứng phó và các điều kiện bảo đảm an toàn tại NMLD Dung Quất.

NMLD Dung Quất là công trình công nghiệp có quy mô lớn, hoạt động liên tục và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ. Công tác PCCC&CNCH luôn được BSR xác định là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với yêu cầu vận hành an toàn, ổn định và liên tục của Nhà máy. Trên cơ sở đó, BSR tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp từ phòng ngừa, kiểm tra, giám sát đến xây dựng lực lượng, đào tạo, huấn luyện và thực tập các phương án ứng phó sự cố.

Đoàn kiểm tra PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm việc với BSR.

Một trong những yếu tố được BSR chú trọng là xây dựng lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ đủ năng lực và luôn trong trạng thái sẵn sàng. Đội PCCC&CNCH chuyên ngành của BSR gồm 46 thành viên, trong đó có 1 Đội trưởng và 3 Đội phó. Lực lượng được tổ chức trực theo chế độ 2 ca/4 kíp, thường trực 24/24h giờ tại Nhà máy nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.

Bên cạnh lực lượng chuyên ngành, BSR tiếp tục kiện toàn lực lượng chữa cháy kiêm nhiệm (bán chuyên trách) từ nhân sự vận hành tại chỗ theo Quyết định số 4815/QĐ-BSR ngày 16/9/2026. Việc phát huy lực lượng tại chỗ được xem là giải pháp quan trọng nhằm xử lý nhanh các tình huống ngay từ ban đầu, hạn chế nguy cơ sự cố phát triển và lan rộng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, BSR đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác PCCC&CNCH, không để xảy ra sự cố cháy nổ gây ảnh hưởng đến hoạt động của NMLD Dung Quất.

Công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH được BSR thực hiện thường xuyên. Các thành viên lực lượng PCCC chuyên ngành và bán chuyên trách được tổ chức đào tạo, huấn luyện theo quy định. Cùng với đó, BSR tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng PCCC&CNCH cho người lao động.

BSR cũng thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định nội bộ về PCCC&CNCH. Ngày 16/9/2026, Tổng công ty đã ban hành, cập nhật và bổ sung nội quy PCCC&CNCH; đồng thời tổ chức niêm yết nội quy, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo và biển chỉ dẫn về an toàn PCCC tại các vị trí theo quy định.

Cùng với công tác phòng ngừa, BSR chú trọng nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Tổng công ty đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy ứng phó tình huống khẩn cấp; đồng thời rà soát, bổ sung và cập nhật Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp BSR-HSE-PRO-036. Các phương án chữa cháy, CNCH được xây dựng và tổ chức thực tập định kỳ nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng, đồng thời bảo đảm tính sẵn sàng khi xảy ra sự cố.

Đặc biệt, BSR duy trì chặt chẽ công tác phối hợp với các lực lượng chức năng và các đơn vị trong Khu kinh tế Dung Quất. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chuyên môn của BSR đã tăng cường tuần tra, kiểm tra khu vực xung quanh Nhà máy, kịp thời phát hiện và phối hợp với lực lượng PCCC địa phương xử lý 5 vụ cháy rừng, không để xảy ra cháy lan ảnh hưởng đến Nhà máy và khu vực dân cư lân cận.

Buổi làm việc do ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR chủ trì, tập trung đánh giá toàn diện công tác PCCC&CNCH, khả năng sẵn sàng ứng phó và các điều kiện bảo đảm an toàn tại NMLD Dung Quất.

Đặc biệt, BSR đã ký thỏa thuận với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Quảng Ngãi về việc hỗ trợ xe chữa cháy và lực lượng PCCC chuyên nghiệp thường trực tại Khu vực 2. Đồng thời, ký kết các thỏa thuận phối hợp ứng phó tình huống khẩn cấp với các đơn vị trong Khu kinh tế Dung Quất. Qua đó, tăng cường khả năng huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp xử lý hiệu quả khi xảy ra các tình huống vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ.

Song song với việc xây dựng lực lượng và phương án, BSR thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về PCCC&CNCH; bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC&CNCH; duy trì hoạt động của các phương tiện, hệ thống PCCC&CNCH, hệ thống điện phục vụ PCCC và nguồn nước chữa cháy. Công tác duy trì thiết bị truyền tin báo cháy và rà soát các hạng mục có điều chỉnh, thay đổi cũng được thực hiện theo quy định.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, BSR tiếp tục tập trung nâng cao năng lực PCCC&CNCH, bảo đảm an toàn cho người lao động, tài sản, môi trường, qua đó duy trì vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định và liên tục.