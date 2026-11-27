Biên lợi nhuận gộp đảo chiều lên 19,2% kéo lãi quý III vượt xa dự báo

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của Trung tâm Phân tích thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC Research), kết quả kinh doanh quý III/2026 của Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao. Doanh thu thuần trong quý đạt 62.214 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8.217 tỷ đồng, tăng 106% so với quý III/2025.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 170.274 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ lũy kế ba quý đạt 23.582 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 103%.

Kết quả lợi nhuận quý III của Hòa Phát vượt đáng kể so với ước tính trước đó của BSC Research trong vùng từ 6.000 tỷ đồng đến 6.500 tỷ đồng. Đơn vị phân tích đánh giá sự bứt phá này chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện tích cực cùng nguồn thu tài chính tăng cao hơn kỳ vọng.

Cụ thể, biên lợi nhuận gộp quý III/2026 của Hòa Phát đạt mức 19,2%, tăng khoảng 0,15 điểm % so với quý liền trước. Diễn biến này trái ngược với dự phóng ban đầu của BSC Research cho rằng biên lợi nhuận sẽ đi ngang hoặc hạ nhẹ về vùng 18,8% đến 19% khi lợi thế từ nguồn hàng tồn kho giá thấp không còn nhiều.

Phân tích nguyên nhân giúp biên lợi nhuận giữ vững đà tăng, BSC Research chỉ ra mặt bằng giá thép xây dựng đi lên trong tháng 6 và tháng 7 đã phản ánh trực tiếp vào các hợp đồng giao hàng quý III, giúp giá bán bình quân duy trì ở vùng cao. Bên cạnh đó, sản lượng xuất khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) tăng vọt 120% so với quý II khi giá HRC tại thị trường quốc tế phục hồi trong tháng 7 và tháng 8, tạo điều kiện thuận lợi để Hòa Phát gia tăng sản lượng tiêu thụ. Dù vậy, nhóm phân tích nhìn nhận mức tăng xuất khẩu HRC trong quý III chủ yếu mang tính thời điểm để tận dụng vùng giá tốt và chưa làm thay đổi quan điểm đánh giá về triển vọng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp.

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Trên cơ sở kết quả thực tế quý III cao hơn ước tính, BSC Research tiến hành điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận của Tập đoàn Hòa Phát cho giai đoạn năm 2026 và năm 2027. Trước đó, đơn vị này dự phóng doanh thu thuần năm 2026 của Hòa Phát đạt 221.570 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2025, còn lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 27.911 tỷ đồng, tăng 81%, tương ứng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự phóng khoảng 3.306 đồng.

Sau khi cập nhật số liệu mới nhất, BSC Research nâng dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ năm 2026 lên khoảng 30.000 tỷ đồng, cao hơn khoảng 8% so với dự báo cũ. Mức điều chỉnh tăng chủ yếu xuất phát từ việc đơn vị phân tích nâng giả định biên lợi nhuận gộp thêm 1 điểm % dựa trên hiệu quả sinh lời thực tế khả quan trong quý III.

Riêng trong quý IV/2026, BSC Research dự báo Hòa Phát có thể ghi nhận lợi nhuận sau thuế dao động từ 7.000 tỷ đồng đến 7.500 tỷ đồng. Kịch bản này dựa trên hai giả định trọng tâm là sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 3% đến 5% nhờ sự phục hồi của nhu cầu nội địa và biên lợi nhuận gộp duy trì ổn định so với quý III trong khoảng 19% đến 19,5%. Nhóm phân tích đánh giá mức tăng sản lượng đủ khả năng bù đắp sức ép từ chi phí nguyên vật liệu đầu vào khi giá than cốc dự kiến tăng 2% đến 3% so với quý trước, trong khi chi phí quặng sắt giữ trạng thái đi ngang.

Ở góc độ triển vọng trung hạn, điểm nhấn đáng chú ý của Hòa Phát là xu hướng chuyển dịch nguồn cung HRC sau khi Việt Nam áp dụng các biện pháp thuế chống bán phá giá và thuế chống lẩn tránh đối với thép nhập khẩu. Số liệu của BSC Research cho thấy sản lượng HRC bình quân mỗi tháng trong quý III/2026 đạt khoảng 700.000 tấn, tăng 64% so với cùng kỳ, đưa mức bình quân 9 tháng đầu năm lên khoảng 610.000 tấn mỗi tháng, tăng 59%.

Qua khảo sát thực tế thị trường, BSC Research ghi nhận các doanh nghiệp nhạy cảm về giá, đặc biệt là nhóm sản xuất tôn mạ, đã chuyển dịch từ việc sử dụng HRC nhập khẩu từ Trung Quốc sang nguồn hàng HRC của Hòa Phát. Bước sang năm 2027, sau khi doanh nghiệp chứng minh được năng lực cung ứng ổn định và chất lượng sản phẩm, xu hướng chuyển dịch này được kỳ vọng tiếp tục lan rộng sang khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cùng các nhà sản xuất hàng gia dụng và điện tử.

Về định giá trên thị trường chứng khoán, BSC Research tiếp tục duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HPG. Giá mục tiêu cho thời điểm cuối năm 2027 được xác định ở mức 33.200 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 62% so với thị giá mở cửa trong phiên giao dịch ngày 23/11/2026.