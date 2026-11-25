Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong cuộc họp báo tại Berlin. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Theo đài RT (Nga), Đức đang đặt điều kiện về việc chia sẻ gánh nặng tài chính cho Ukraine đối với thỏa thuận ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu (EU), khiến các cuộc đàm phán tại Brussels đứng trước nguy cơ bế tắc. Trong khi Berlin muốn ưu tiên quốc phòng và hỗ trợ Kiev, một số nước thành viên, đặc biệt ở Đông Âu, phản đối việc phải gánh thêm chi phí trong bối cảnh các khoản trợ cấp dành cho họ có thể bị cắt giảm.

RT cho biết, các nhà lãnh đạo EU dự kiến họp tại Brussels ngày 26/11 để thảo luận về Khung tài chính đa niên (MFF) giai đoạn 2028-2034, kế hoạch chi tiêu kéo dài 7 năm với quy mô ngân sách đề xuất lên tới 1.985 tỷ euro.

Đây là cuộc đàm phán có nhiều bất đồng khi các nước thành viên chưa thống nhất được quy mô ngân sách, mức đóng góp cũng như những lĩnh vực cần ưu tiên. Xung đột Ukraine và yêu cầu tăng cường năng lực quốc phòng đang khiến việc phân bổ nguồn lực trở thành vấn đề gây tranh luận sâu sắc.

Đức đưa ra điều kiện về khoản hỗ trợ Ukraine

Là nước đóng góp ngân sách lớn nhất EU, Đức muốn chuyển trọng tâm chi tiêu từ các khoản trợ cấp dành cho những thành viên có mức thu nhập thấp hơn sang quốc phòng, công nghiệp và hỗ trợ Ukraine.

Thủ tướng Friedrich Merz cho rằng đề xuất ngân sách của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa là một bước khởi đầu, nhưng tổng quy mô vẫn quá lớn. Berlin muốn một ngân sách tinh gọn hơn, đồng thời dành thêm nguồn lực cho các ưu tiên chiến lược.

Tuy nhiên, yêu cầu liên quan đến Ukraine mới là vấn đề khiến bất đồng gia tăng.

Trong bức thư gửi ông Costa ngày 6/11, Thủ tướng Merz cảnh báo Đức có thể phủ quyết ngân sách dài hạn nếu cả 27 thành viên EU không nhất trí chia sẻ khoản thiếu hụt tài chính dự kiến 115 tỷ euro của Ukraine trong năm 2027. Yêu cầu này bao gồm cả việc các nước thành viên cùng chi trả lãi suất cho khoản vay 45 tỷ euro mà Ủy ban châu Âu (EC) đang tìm cách huy động để hỗ trợ Kiev.

Ông Merz nhấn mạnh sự đồng thuận của toàn bộ thành viên EU trong vấn đề hỗ trợ Ukraine là "điều kiện tiên quyết thiết yếu" để thảo luận ngân sách.

Động thái này khiến đàm phán ngân sách không chỉ xoay quanh việc phân bổ nguồn lực chung mà còn gắn trực tiếp với cam kết tài chính của các nước thành viên đối với Ukraine.

Các nước Đông Âu phản đối yêu cầu của Berlin

Bulgaria, Cộng hòa Séc (Czech), Hungary và Slovakia không đồng tình với đề xuất của Thủ tướng Đức. Các nước này cho rằng việc yêu cầu chia sẻ chi phí hỗ trợ Ukraine trong khi ngân sách dành cho các chương trình trong nước có thể bị cắt giảm là không hợp lý.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico mô tả yêu cầu của ông Merz giống như một hình thức "gây sức ép". Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis gọi đề xuất này là "hoàn toàn không thể chấp nhận", đồng thời nhấn mạnh Prague không thể bị yêu cầu trả lãi cho các khoản vay dành cho Kiev khi trợ cấp của chính mình lại bị cắt giảm.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar cũng chỉ trích các cuộc đàm phán ngân sách hiện nay là "hoàn toàn không cần thiết". Phát biểu tại Slovakia hôm 23/11, ông so sánh phương án ngân sách với một cuộc thương lượng thiếu trật tự tại các khu chợ ở Cairo, Tunis hoặc Marrakesh.

Những bất đồng này phản ánh sự khác biệt về lợi ích giữa các nhóm thành viên EU. Một nhóm gồm Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Hà Lan và Thụy Điển, vốn là những nước đóng góp ngân sách ròng lớn, muốn kiểm soát chi tiêu và ưu tiên quốc phòng.

Trong khi đó, phần lớn các nước nhận hỗ trợ ngân sách ròng từ EU phản đối cắt giảm trợ cấp dành cho nông nghiệp, phát triển khu vực và công nghiệp trong nước. Dù có quan điểm khác nhau về Ukraine, các nước này đều muốn duy trì nguồn tài chính cho những chương trình trong nước.

Pháp cũng phản đối việc cắt giảm trợ cấp nông nghiệp, dù sẵn sàng chấp nhận giảm ngân sách ở một số lĩnh vực khác nếu nguồn hỗ trợ dành cho nông dân được bảo đảm.

Đáng chú ý, cả Đức và bốn nước phản đối yêu cầu của Berlin đều có quyền phủ quyết đối với MFF. Nếu các bên không nhượng bộ, hội nghị thượng đỉnh EU kết thúc ngày 27/11 có thể không đạt được tiến triển đáng kể trong việc thống nhất ngân sách.

Sức ép từ trong nước đối với Thủ tướng Merz

Lập trường thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ Ukraine của Thủ tướng Merz cũng đang vấp phải những ý kiến trái chiều tại Đức.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Quỹ Koerber, 53% người Đức phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022 tỷ lệ phản đối vượt quá một nửa số người được hỏi.

Cũng theo khảo sát này, 61% cho rằng Đức và châu Âu chưa làm đủ để thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga. Trong khi đó, tỷ lệ người muốn Đức tham gia nhiều hơn vào các cuộc khủng hoảng quốc tế giảm từ khoảng 70% năm 2022 xuống còn 40%.

Áp lực kinh tế cũng là một vấn đề đối với chính phủ của ông Merz. Đức đang trải qua giai đoạn suy giảm công nghiệp, trong khi chi phí sinh hoạt tăng và nguồn cung năng lượng vẫn là mối quan tâm của người dân.

Trả lời phỏng vấn với Deutsche Welle tuần trước, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul thừa nhận người dân đang cảm nhận rõ cuộc sống ngày càng đắt đỏ và nguồn cung năng lượng khan hiếm.