Lúc 3h ngày 26/11, MU làm khách trên sân Jose Alvalade ở lượt 5 vòng phân hạng Champions League. Sporting có 9 điểm, hơn MU đúng một trận thắng. Ba điểm ở Lisbon vì thế đủ để thầy trò Mauricio Pochettino bắt kịp đối thủ, đồng thời chấm dứt chuỗi 6 trận sân khách không thắng tại giải.

Với Bruno, chuyến đi này mang ý nghĩa riêng. “Sporting là CLB đầu tiên tin vào tiềm năng của tôi”, đội trưởng MU nói trước trận. Anh ghi 64 bàn trong 137 lần ra sân cho đội bóng Bồ Đào Nha trước khi gia nhập MU tháng 1/2020. Từ đó đến nay, Bruno chưa một lần gặp lại đội bóng cũ với tư cách đối thủ.

Pochettino cần Bruno ở đâu?

MU giành trọn 6 điểm trên sân nhà nhờ hai chiến thắng trước Sabah (4-0) và Roma (3-2). Khi rời Old Trafford, họ thua Atletico Madrid 0-2 rồi Como 1-4. Chênh lệch đáng chú ý nằm ở cả hai đầu sân. MU ghi 7 bàn, lọt lưới 2 lần trên sân nhà, còn trên sân khách, họ chỉ ghi một bàn và nhận 6 bàn thua.

Tại Lisbon, Pochettino còn mất Matheus Cunha vì án treo giò và Benjamin Sesko vì chấn thương. Thiếu Cunha, MU mất một cầu thủ có thể nhận bóng rồi tự dẫn qua tuyến giữa. Vắng Sesko, họ cũng bớt một phương án đón đường chuyền dài khi hàng thủ chịu sức ép. Cả hai tổn thất đều đặt ra cùng một câu hỏi về vị trí của Bruno.

Nếu đội trưởng MU thường xuyên phải lùi về nhận bóng từ trung vệ, anh có thể giúp đội thoát khỏi lớp pressing đầu tiên. Nhưng khi đường chuyền lên tới Bryan Mbeumo, chính Bruno lại ở quá xa để phối hợp hoặc đón bóng trả ngược. Muốn khai thác khả năng chuyền quyết định của anh, MU cần các tiền vệ phía sau tự đưa được bóng qua giữa sân. Số lần Bruno nhận bóng trong tư thế quay mặt về khung thành Sporting sẽ cho thấy đội khách làm tốt việc ấy đến đâu.

Sporting có người trừng phạt sai sót của MU

Trận ra mắt của Pochettino tại Anfield hầu như không cho ông cơ hội kiểm nghiệm cách tổ chức đội hình khi đủ người. Leny Yoro bị đuổi từ phút thứ 8, MU thua Liverpool 0-4 và đứng thứ 19 tại Premier League sau 11 vòng. Tuy nhiên, hai thất bại ở Madrid và Como đều diễn ra trước khi ông đến. Khó khăn trên sân khách đã kéo dài qua nhiều trận và một lần thay HLV.

Sporting cũng bước vào trận đấu với HLV mới. Paulo Fonseca thắng cả hai trận đầu cầm quân, 1-0 trước Moreirense và 4-0 trước UD da Serra. Ông còn có lợi thế mà Pochettino đang thiếu ở vị trí trung phong. Tiền đạo Colombia Luis Suarez đã ghi 13 bàn sau 15 trận mùa này, trong đó có 4 bàn tại Champions League. Anh được nghỉ cuối tuần qua và dự kiến trở lại đội hình xuất phát.

Với một trung phong đạt hiệu suất ấy, Sporting có lý do để chờ MU mạo hiểm. Mỗi khi hậu vệ biên đội khách dâng lên hỗ trợ Bruno và Mbeumo, khoảng trống phía sau sẽ buộc một trung vệ phải lệch ra bọc lót. Người còn lại khi ấy có thể phải theo Suarez một chọi một. Sau 6 bàn thua trong hai chuyến làm khách, cách MU bố trí người khi đang có bóng cũng quan trọng như cách họ phòng ngự trong vùng cấm.

Lần gần nhất MU tới Jose Alvalade ở Champions League, Cristiano Ronaldo ghi bàn duy nhất vào lưới đội bóng cũ ở vòng bảng mùa 2007/08. Gần hai thập niên sau, Bruno trở về với một nhiệm vụ khác. Điều MU cần nhất từ đội trưởng có thể chỉ là một đường chuyền mở ra cơ hội rõ rệt. Phần việc của Pochettino là đưa anh đến đủ gần khung thành để tung đường chuyền ấy.