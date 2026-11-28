Bruno Fernandes không thể tạo ra khác biệt trong thất bại 0-4 của MU trước Brentford.

Ba ngày sau khi lập cú đúp vào lưới Sporting Lisbon ở Champions League, Bruno Fernandes trở lại với hình ảnh hoàn toàn khác. Trước Brentford tối 28/11, đội trưởng MU không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại nặng nề ngay tại Old Trafford.

Điều đáng nói, MU không thiếu cơ hội. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 59%, tung ra 25 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 2,39. Brentford chỉ có 12 cú sút nhưng ghi tới bốn bàn. Sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội và hiệu quả trong những thời điểm quyết định.

Bruno vẫn tích cực tham gia tổ chức tấn công, cố gắng đưa bóng lên phía trước bằng những đường chuyền trực diện. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha thiếu những pha xử lý đủ đột biến để phá vỡ hệ thống phòng ngự đối phương. MU kiểm soát bóng nhưng không tạo được sức ép liên tục.

Các đánh giá sau trận cũng trái ngược. FotMob chấm Bruno 7,4 điểm, cao nhất bên phía MU, trong khi Daily Express chỉ cho anh 2/10. Điều đó cho thấy Bruno vẫn có đóng góp trong hoạt động chung, nhưng chưa tạo được ảnh hưởng đủ lớn để thay đổi cục diện.

MU gia hạn hợp đồng với Bruno đến năm 2028, nhưng đội trưởng người Bồ Đào Nha vẫn phải chứng minh khả năng dẫn dắt tập thể.

Bruno không phải nguyên nhân chính khiến MU thua 0-4. Hàng thủ liên tục mắc lỗi, tuyến giữa thiếu khả năng bảo vệ đội nhà và hệ thống của Mauricio Pochettino chưa vận hành hiệu quả. Tuy nhiên, với tư cách đội trưởng, anh cũng không thể đứng ngoài trách nhiệm.

Một thủ lĩnh cần giúp đội bóng duy trì sự bình tĩnh khi gặp bất lợi, thay vì chỉ chờ đợi những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Trước Brentford, Bruno không thể kéo đồng đội trở lại trận đấu sau khi MU nhận hai bàn thua trong hiệp một.

Đáng chú ý, thất bại này diễn ra ngay sau khi MU kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Bruno đến tháng 6/2028. CLB vẫn xem anh là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn, nhưng quyết định giữ chân đội trưởng không đồng nghĩa đội bóng có thể tiếp tục đặt mọi trách nhiệm sáng tạo lên vai tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Mùa trước, Bruno có 21 kiến tạo tại Premier League. Những con số ấy chứng minh giá trị chuyên môn của anh, nhưng cũng cho thấy MU đã phụ thuộc vào khả năng sáng tạo của đội trưởng trong thời gian dài.

Pochettino cần xây dựng một tập thể có khả năng chia sẻ gánh nặng với Bruno. Đội bóng cần thêm những cầu thủ biết kiểm soát nhịp độ, tổ chức tấn công và tạo ra khác biệt.

Bruno không thể một mình cứu MU khỏi khủng hoảng. Nhưng sau khi được trao niềm tin bằng bản hợp đồng mới, anh cũng cần chứng minh khả năng dẫn dắt tập thể, thay vì chỉ là cầu thủ tạo ra những khoảnh khắc xuất thần.