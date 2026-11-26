Fernandes đã từ chối hai đề nghị gia hạn, trong khi MU vẫn có quyền giữ anh thêm một mùa

Trước trận MU hòa Sporting 2-2 tại Champions League sáng 26/11, Fernandes cho biết anh và ban lãnh đạo đã tạm dừng đàm phán. Theo Sports Illustrated, đội trưởng MU từng từ chối hai đề nghị gia hạn. Mức lương và thời hạn hợp đồng mới được cho là hai điểm đôi bên chưa tìm được tiếng nói chung.

“Chúng tôi vẫn còn thời gian để nói chuyện. Tôi biết đây là tương lai của mình và hợp đồng cũng chẳng còn bao lâu, nhưng tôi lo cho kết quả của đội hơn”, Fernandes chia sẻ. “Chuyện đàm phán đã dừng lại. Chúng tôi cần thắng trở lại rồi mới bàn tiếp. Bây giờ chưa phải lúc”.

MU vẫn nắm quyền gia hạn thêm một năm với cầu thủ được Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn là hay nhất mùa 2025/26. Nếu CLB chưa kích hoạt điều khoản này và hai bên vẫn chưa ký hợp đồng mới, Fernandes có thể đàm phán với các đội bóng nước ngoài từ tháng 1/2027 để chuẩn bị cho khả năng rời Old Trafford theo dạng tự do vào mùa hè.

Trước trận thua Liverpool 0-4 trong ngày HLV Mauricio Pochettino ra mắt, Fernandes từng thừa nhận với Sky Sports rằng đây có thể là mùa cuối của anh tại MU. Tiền vệ 32 tuổi cho biết anh đều có cơ hội ra đi trong ba kỳ chuyển nhượng hè gần nhất, nhưng lần nào cũng chọn ở lại.

“Tôi luôn cho thấy mình quan tâm đến CLB này thế nào và muốn giành chiến thắng ở đây ra sao. Khi nào CLB nghĩ đã đến lúc tôi nên đi, tôi sẽ đi”, anh nói.

Đội trưởng MU dành hai mùa rưỡi khoác áo Sporting trước khi chuyển đến Old Trafford năm 2020.

Chuyến trở lại Lisbon khiến Fernandes nhận thêm câu hỏi về khả năng tái hợp Sporting, nơi anh từng chơi hai mùa rưỡi trước khi gia nhập MU năm 2020. “Tôi sẽ không bao giờ khép lại cánh cửa trở về Sporting. CLB luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng tôi”, tiền vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Theo Fernandes, Sporting là đội bóng đầu tiên tin vào tiềm năng của anh. Anh cũng ghi nhận tình cảm của người hâm mộ tại Lisbon đã giúp mình trưởng thành. Ngoài Sporting, Juventus và Galatasaray cũng được cho là quan tâm đến đội trưởng MU.

MU từng có quyền gia hạn với David de Gea và Jadon Sancho nhưng đều không sử dụng điều khoản này. Trường hợp của Fernandes có sức nặng riêng khi anh vẫn đeo băng đội trưởng và vừa trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp tại Anh theo bình chọn của các đồng nghiệp. Nếu đôi bên chia tay vào hè 2027, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ khép lại bảy mùa rưỡi ở Old Trafford.