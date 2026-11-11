Bruno Fernandes và 8 cầu thủ có nguy cơ rời MU

Bruno Fernandes có nguy cơ rời MU trong cuộc cải tổ lực lượng sau mùa giải thất vọng.

Theo Daily Mirror, cuộc khủng hoảng tại MU có thể kéo theo cuộc thanh lọc lực lượng lớn. Tờ báo Anh chỉ ra 9 cầu thủ đứng trước tương lai bất định, trong đó có đội trưởng Bruno Fernandes, Marcus Rashford và Kobbie Mainoo.

MU trải qua khởi đầu tệ nhất lịch sử tham dự Premier League với chỉ một chiến thắng sau 10 vòng, đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng. Hàng thủ nhận 15 bàn thua trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trận hòa Aston Villa 4-4 càng khiến tương lai Carrick trở nên mong manh.

Bruno Fernandes đứng trước bước ngoặt

Bruno Fernandes là trường hợp đáng chú ý nhất. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng nhiều lần được liên hệ với khả năng rời Old Trafford, nhưng luôn giữ vai trò quan trọng trong đội hình.

Tuy nhiên, những bất đồng công khai gần đây với Carrick khiến vị thế của Bruno bị đặt dấu hỏi. Theo Daily Mirror, ngay cả khi Carrick ra đi, tiền vệ 32 tuổi cũng chưa chắc được giữ lại. Hợp đồng của anh còn thời hạn đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn một năm.

Marcus Rashford cũng đối mặt tương lai bất định. Tiền đạo người Anh trở lại MU sau khi thương vụ chuyển đến Barcelona đổ vỡ hồi hè. Phong độ thiếu ổn định khiến khả năng anh tiếp tục gắn bó lâu dài với CLB bị nghi ngờ.

Mainoo có thể đánh mất vị trí nếu MU bổ nhiệm HLV mới thay Carrick.

Trong khi đó, Kobbie Mainoo có nguy cơ mất vị trí nếu MU bổ nhiệm HLV mới. Carrick từng giúp tiền vệ trẻ tìm lại cơ hội ra sân sau giai đoạn bị Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch. Daily Mirror nhận định Mainoo có thể cân nhắc ra đi nếu tiếp tục phải ngồi dự bị.

Cuộc thanh lọc có thể lan rộng

Ở hàng thủ, Harry Maguire, Lisandro Martinez và Luke Shaw đều có tên trong danh sách. Maguire sắp bước sang tuổi 34, phong độ đi xuống và hợp đồng gần hết hạn. Martinez liên tục gặp vấn đề thể lực, trong khi Shaw khó duy trì khả năng thi đấu thường xuyên.

Mason Mount là trường hợp khác. Gia nhập MU với giá 55 triệu bảng, cựu tiền vệ Chelsea chưa đáp ứng kỳ vọng vì chấn thương và phong độ thiếu ổn định. Hợp đồng đến năm 2028 khiến hai kỳ chuyển nhượng sắp tới trở thành thời điểm quan trọng nếu MU muốn thu hồi một phần phí chuyển nhượng.

Joshua Zirkzee cũng có thể bị bán sau thời gian dài không thể chiếm suất đá chính. Carrick từng ưu tiên sử dụng Matheus Cunha và Bryan Mbeumo ở vị trí trung phong thay vì tiền đạo người Hà Lan.

Cái tên cuối cùng là thủ môn Tom Heaton. Ở tuổi 40, anh có thể giải nghệ hoặc chuyển sang công tác huấn luyện khi hợp đồng kết thúc vào hè 2027.

Daily Mirror nhấn mạnh đây là những trường hợp có nguy cơ rời MU dựa trên tình trạng hợp đồng và vai trò chuyên môn, không phải danh sách thanh lý chính thức. Tuy nhiên, nếu Carrick bị sa thải, biến động tại Old Trafford có thể không dừng lại ở băng ghế huấn luyện.