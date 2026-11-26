MU phải chật vật nhiều trước Sporting. Ảnh: EPA.

Hành quân đến Estadio Jose Alvalade, Quỷ đỏ chịu áp lực lớn sau trận thua 0-4 trước Liverpool khiến họ đứng thứ 19 ở Ngoại hạng Anh. Cuộc đối đầu đánh dấu màn ra mắt Champions League của hai tân HLV Mauricio Pochettino và Paulo Fonseca. Trái ngược chuỗi 5 trận toàn thắng bên phía Sporting CP, Man Utd lại khát khao giải cơn khát thắng sân khách kéo dài 5 năm.

Nhập cuộc chủ động, đội chủ nhà nhanh chóng áp đặt thế trận và tạo ra sức ép lớn về phía khung thành Senne Lammens. Phút 29, Lisandro Martinez phạm lỗi với Geny Catamo trong vòng cấm, nhưng thủ thành Lammens đã xuất sắc cản phá cú sút phạt đền của Luis Suarez.

Niềm vui của đội khách chỉ tồn tại vài chục giây trước khi chính Lammens hóa tội đồ. Thủ môn người Bỉ lao ra cản phá vụng về khiến Maximiliano Araujo ngã xuống, buộc trọng tài Szymon Marciniak thổi phạt đền lần hai. Phút 33, Suarez dứt điểm lạnh lùng vào góc thấp bên phải mở tỷ số cho Sporting CP.

Manchester United tưởng như đã gỡ hòa trước giờ nghỉ sau pha đánh đầu bồi cận thành của Amad Diallo. Đáng tiếc, bàn thắng bị từ chối đầy tranh cãi do trọng tài nhận định Youri Tielemans phạm lỗi trước đó, bất chấp pha quay chậm cho thấy tiền vệ người Bỉ vào bóng chuẩn xác.

Bruno nổi bật với cú đúp vào lưới đội bóng cũ. Ảnh: EPA.

Sau hiệp một lép vế với chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ 0,12 so với 1,89 từ đối thủ, đoàn quân của Pochettino vùng lên mạnh mẽ đầu hiệp hai. Phút 47, Martinez lập công chuộc tội bằng pha xâm nhập vòng cấm khiến Eduardo Quaresma phạm lỗi. Trên chấm 11 mét, Bruno Fernandes bình tĩnh đánh bại Kaique, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Chỉ hai phút sau, tiền vệ người Bồ Đào Nha hoàn tất cú đúp theo kịch bản khó tin từ đường chuyền của Amad Diallo. Cú sút xa tưởng chừng vô hại của Fernandes đập trúng một mô đất trên mặt sân rồi đổi hướng khó lường, khiến Kaique hoàn toàn bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Hưng phấn sau màn ngược dòng chớp nhoáng, thủ quân Quỷ đỏ suýt lập hat-trick bằng cú đá phạt sạt cột dọc ở phút 54. Nhận hai bàn thua liên tiếp, HLV Fonseca lập tức điều chỉnh nhân sự nhằm giành lại tuyến giữa. Sức ép từ hai biên giúp Sporting CP dần lấy lại nhịp độ và dồn ép hàng thủ áo đỏ.

Nỗi ác mộng nơi khung gỗ lại ập xuống đầu đội khách ở phút 80 sau pha xử lý thảm họa của Lammens. Dưới áp lực từ Suarez, thủ môn người Bỉ bắt hụt quả tạt bổng của Ivan Fresneda và tạo cơ hội để tiền đạo Colombia dễ dàng xoay người gỡ hòa 2-2.

Kịch tính dâng cao ở phút 82 khi Kaique đấm bóng về lưới nhà, song VAR tước bàn thắng của đội khách vì lỗi va chạm từ Patrick Dorgu. Bi kịch chưa dừng lại khi Tielemans nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 90+3 sau pha phạm lỗi với Sergi Altimira. Thi đấu thiếu người cuối trận, thầy trò Pochettino phải gồng mình chống đỡ sức ép để bảo toàn một điểm ra về sau trận hòa 2-2 kịch tính.

Kết quả chung cuộc: Sporting CP 2-2 Manchester United

Cầu thủ ghi bàn:

Sporting CP: Luis Suárez (33' PĐ, 80')

Manchester United: Bruno Fernandes (48' PĐ, 50')

Thẻ đỏ: Youri Tielemans (90+3')

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.