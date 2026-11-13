Bruno Fernandes lần thứ hai từ chối gia hạn hợp đồng với Manchester United

Bruno Fernandes đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng lần thứ hai từ Manchester United trong bối cảnh hợp đồng hiện tại giữa hai bên sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này.

Quyết định của đội trưởng người Bồ Đào Nha đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng anh tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford.

Lời đề nghị đầu tiên được Manchester United đưa ra vào mùa hè, thời điểm hai bên bắt đầu thảo luận về một bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, Fernandes không chấp nhận những điều khoản được đề xuất.

Sau khi tiếp tục nhận được lời đề nghị thứ hai, tiền vệ 32 tuổi vẫn giữ nguyên lập trường và từ chối gia hạn.

Bruno Fernandes. Ảnh: Reuters

Theo các điều khoản hiện tại, Manchester United có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm đối với hợp đồng của Fernandes.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man United vẫn ưu tiên thuyết phục Bruno Fernandes tiếp tục ở lại và gắn bó dài hạn với đội bóng. Nếu không đạt được thỏa thuận mới, tương lai của đội trưởng Quỷ đỏ vẫn có thể trở thành chủ đề đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Khi bước vào tháng 1, Fernandes có thể đàm phán với các câu lạc bộ nước ngoài về khả năng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải, nếu không có thỏa thuận gia hạn hoặc điều khoản ràng buộc khác được kích hoạt.

Đây không phải lần đầu tiên Fernandes nhận được sự quan tâm từ những đội bóng bên ngoài nước Anh. Mùa giải trước, Al Hilal của Saudi Arabia từng dành sự chú ý đặc biệt cho tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Dù vậy, Manchester United vẫn muốn giữ chân đội trưởng của mình và khẳng định mong muốn tiếp tục có sự phục vụ của anh tại Old Trafford.

Các cuộc đàm phán giữa hai bên dự kiến sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc Fernandes hai lần từ chối đề nghị gia hạn cho thấy Manchester United sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn thuyết phục anh cam kết tương lai lâu dài với đội bóng.

Fernandes vẫn là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất tại Manchester United.

Tháng 8 vừa qua, anh được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm sau mùa giải ấn tượng với 21 pha kiến tạo, qua đó phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Premier League.

Diễn biến về hợp đồng của Fernandes xuất hiện trong thời điểm Manchester United chuẩn bị bước vào một giai đoạn chuyển giao trên băng ghế huấn luyện. Michael Carrick đã bị sa thải hôm thứ Năm, trong khi Mauricio Pochettino dự kiến được công bố là huấn luyện viên trưởng mới vào thứ hôm nay.