Bruno Fernandes gửi thông điệp đến Michael Carrick sau trận thua muối mặt

Sau trận đấu, Bruno Fernandes thẳng thắn đề cập đến cách Man United tổ chức pressing. Theo tiền vệ người Bồ Đào Nha, việc không chủ động áp sát từng cầu thủ đối phương khiến đội nhà gặp khó khăn trước khả năng luân chuyển bóng của Como.

“Đó là lựa chọn của ban huấn luyện: không pressing sát người, chấp nhận để khoảng trống cho hàng thủ, lùi sâu chờ thời cơ đoạt bóng. Nhưng khi đối mặt với những đội bóng có chất lượng như Como, việc để họ có không gian sẽ khiến họ ngày càng tự tin hơn”, Fernandes chia sẻ.

Manchester United đang trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn

Khi được hỏi liệu HLV Michael Carrick có mắc sai lầm trong cách bố trí chiến thuật hay không, đội trưởng Man United không trực tiếp đưa ra lời chỉ trích. Thay vào đó, cầu thủ này nhấn mạnh sự cần thiết của việc chủ động gây sức ép ngay từ phần sân đối phương.

“Đó là việc HLV và ban huấn luyện cần xem xét lại, không phải của tôi. Đôi khi chúng ta cần dũng cảm hơn, dâng cao gây áp lực ngay từ phần sân đối phương để khiến họ khó lòng kiểm soát bóng”, tiền vệ 31 tuổi cho biết.

Fernandes cũng chỉ ra sự thiếu đồng bộ trong cách áp sát của đội chủ sân Old Trafford. Ngôi sao tuyển Bồ Đào Nha cho biết các cầu thủ cần phối hợp chặt chẽ hơn để hạn chế khả năng triển khai bóng của đối thủ, thay vì để từng cá nhân rơi vào thế bị động.

Como cho thấy một lối chơi hiệu quả và đầy ấn tượng trước Manchester United

“Các bạn cũng thấy rồi, thậm chí trung vệ của Como còn dâng tận lên phần sân nhà chúng tôi để kèm tôi. Chúng tôi cần làm điều đó một cách đồng bộ, cả đội cùng nhau, nhưng rõ ràng đã không thực hiện được”, Fernandes nói thêm.

Không chỉ thất vọng với màn trình diễn tập thể, Bruno Fernandes còn trải qua trận đấu đáng quên về mặt cá nhân. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không ghi bàn hay kiến tạo, không có cú sút trúng đích nào và phải rời sân ở phút 67.

Bruno Fernandes tiếp tục có một trận đấu thất vọng kể từ đầu mùa giải 2026/27

Kết quả trên, khiến Man United kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số bảy trên mọi đấu trường. Thành tích khởi đầu mùa giải 2026-2027 cũng gây thất vọng khi Quỷ đỏ mới chỉ giành được hai chiến thắng sau 10 trận.

HLV Michael Carrick vì thế phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn. Nhà cầm quân này đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau trận đấu, trong bối cảnh đội bóng chưa thể tìm ra phương án khắc phục những vấn đề trong lối chơi.

Man United sẽ tiếp đón Bournemouth ở vòng đấu tiếp theo tại Ngoại hạng Anh. Đây là cơ hội để đội chủ sân Old Trafford tìm lại sự tự tin, nhưng cũng là thử thách quan trọng đối với Carrick trong nỗ lực cải thiện phong độ và ổn định phòng thay đồ.

Những phát biểu của Bruno Fernandes cho thấy vấn đề của Man United không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách tổ chức chiến thuật. Nếu không sớm cải thiện khả năng pressing, sự gắn kết giữa các tuyến và cách kiểm soát không gian, Quỷ đỏ có nguy cơ tiếp tục trả giá trước những đối thủ biết khai thác điểm yếu của họ.