Bruno Fernandes: 'Đây là trách nhiệm của HLV'

Bruno Fernandes công khai đổ lỗi cho Michael Carrick. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng quyết định từ bỏ việc pressing tầm cao của huấn luyện viên Carrick là một phần nguyên nhân tiếp thêm sự tự tin cho đại diện Serie A chơi lấn lướt. Tại trận đấu trên đất Italy, "Quỷ đỏ" sớm nhận gáo nước lạnh ngay từ phút thứ hai khi Nico Paz tận dụng sai số ở hàng phòng ngự đội khách để mở tỷ số, khởi đầu cho một buổi tối thảm họa của đại diện Premier League.

Trả lời kênh TNT Sports, Fernandes thừa nhận tình trạng nhập cuộc chệch choạc đang trở thành căn bệnh cố hữu: "Đây không phải lần đầu chúng tôi khởi đầu sai lầm. Toàn đội áp sát thiếu quyết liệt và di chuyển không bóng rất kém. Bàn thua quá sớm khiến chúng tôi lập tức rơi vào tâm lý bại trận".

Đáng chú ý, tiền vệ mang áo số 8 thẳng thắn chất vấn tư duy chiến thuật của Carrick: "Việc đó thuộc trách nhiệm của huấn luyện viên và ban trợ lý. Đôi khi, bạn phải dũng cảm hơn khi chịu sức ép, sẵn sàng mạo hiểm pressing tầm cao để khiến đối thủ bất an".

Tuyển thủ Bồ Đào Nha phân tích thêm: "Ban huấn luyện chọn phương án không pressing một kèm một, chấp nhận để hở khoảng trống phía sau nhằm nhường bóng và chờ đợi họ. Tuy nhiên, nhường bóng cho các đối thủ kiểu này chỉ khiến họ hưng phấn hơn".

Phát biểu công khai chĩa mũi dùi vào ban huấn luyện từ đội trưởng Fernandes được nhận định sẽ đẩy huấn luyện viên Carrick vào vòng xoáy áp lực lớn trong nỗ lực cứu vãn cuộc khủng hoảng tại Old Trafford. Sau 3 trận tại Champions League mùa này, Manchester United mới giành được 3 điểm khi đội chủ sân Old Trafford đánh bại Sabah và để thua Atletico Madrid cùng Como.

Ai có thể thay Carrick tại Manchester United? Phong độ sa sút của Manchester United khiến người hâm mộ liên tục đề xuất những ứng viên có thể thay Michael Carrick dẫn dắt ''Quỷ đỏ''.