Bruno có phải 'chuyên gia cưa ghế' HLV?

Bruno có cái tôi quá lớn?

Khi một đội trưởng công khai chất vấn người cầm quân, ranh giới giữa thẳng thắn và phá hoại kỷ luật tập thể trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Từ thủ lĩnh tận tụy đến người khiến phòng thay đồ thêm bất ổn

Kể từ khi gia nhập MU vào tháng 1/2020, Bruno Fernandes nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội bóng. Khả năng ghi bàn, kiến tạo và nguồn năng lượng không ngừng nghỉ giúp anh trở thành điểm tựa dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Dưới thời Erik ten Hag, Bruno tiếp tục giữ vai trò trung tâm, góp phần giúp đội bóng giành các danh hiệu quốc nội.

Nhưng tài năng không thể che lấp mãi những hạn chế trong cách hành xử. Bruno thường xuyên vung tay phàn nàn, cằn nhằn đồng đội và bộc lộ sự bực bội mỗi khi trận đấu diễn ra không như ý. Khi chiến thắng, đó được ca ngợi là khát khao. Khi đội bóng sa sút, hình ảnh ấy lại phơi bày một vấn đề lớn hơn: người đội trưởng dường như không phải lúc nào cũng đủ khả năng kiểm soát cảm xúc để giữ cho tập thể bình tĩnh.

Đeo băng thủ quân không chỉ là được trao quyền chỉ huy trên sân. Đó còn là trách nhiệm bảo vệ kỷ luật, kết nối đồng đội và giải quyết bất đồng với HLV bằng thái độ chuyên nghiệp. Bruno muốn có tiếng nói lớn trong đội bóng thì càng phải hiểu rằng lời nói và hành động của mình có sức ảnh hưởng vượt xa một cầu thủ bình thường.

Điều đáng ngại là một thủ lĩnh có thể đúng về chuyên môn nhưng vẫn sai trong cách thể hiện quan điểm. Bất mãn với chiến thuật không đồng nghĩa với việc được quyền khiến HLV mất uy tín trước công chúng. Nếu cầu thủ quan trọng nhất đội hình liên tục phát đi tín hiệu chống đối, những người còn lại sẽ dựa vào đâu để tin rằng mệnh lệnh từ băng ghế chỉ đạo cần được tuân thủ?

Solsa từng đưa Bruno lên làm thủ quân MU

Bất đồng không phải cái cớ để Bruno Fernandes thách thức HLV

Những vấn đề giữa Bruno và người thầy đồng hương Rúben Amorim trước đây cho thấy mâu thuẫn chiến thuật có thể trở thành phép thử lớn đối với cái tôi của một ngôi sao. Hệ thống 3-4-3 đòi hỏi kỷ luật vị trí và sự tuân thủ cao, trong khi Bruno quen phát huy khả năng sáng tạo trong không gian rộng hơn.

Khi vai trò không còn phù hợp, bất mãn là điều có thể hiểu được. Nhưng một cầu thủ chuyên nghiệp phải chứng minh năng lực thích nghi, chứ không thể đòi hỏi cả hệ thống vận hành theo cách có lợi nhất cho riêng mình.

Tranh cãi càng nghiêm trọng nếu Bruno công khai chỉ trích cách tiếp cận của Michael Carrick sau thất bại 1-4 trước Como. Đội trưởng có quyền góp ý, thậm chí phản đối chiến thuật trong nội bộ.

Nhưng nếu đưa bất đồng ra trước truyền thông theo cách làm suy giảm uy tín của HLV, anh đang tự đặt mình vào thế đối đầu với chính bộ máy mà mình có trách nhiệm bảo vệ trên mọi mặt trận, cả trên sân lẫn truyền thông.

Có thể Bruno không cố tình “cưa ghế” HLV nhưng hành động, lời nói của anh lại như từng đợt sóng xô vào chiếc ghế đang chao đảo ở Old Trafford. Bruno không còn là trẻ con và anh không thể dùng danh nghĩa khát khao chiến thắng để làm cái cớ tự tung, tự tác.

Một đội trưởng phải hiểu rằng công khai làm lung lay niềm tin vào người cầm quân có thể khiến phòng thay đồ chia rẽ, đặc biệt khi MU vốn đã bất ổn vì những lần thay đổi triết lý và nhân sự liên tiếp.

Nếu Bruno muốn được xem là thủ lĩnh đáng tin cậy, anh phải chứng minh mình có thể phục vụ một kế hoạch chung ngay cả khi kế hoạch ấy không hoàn toàn chiều theo sở trường của bản thân. Nếu không, tài năng và tinh thần chiến đấu của anh sẽ luôn đi kèm một dấu hỏi khó chịu: liệu Bruno đang giúp MU vượt qua khủng hoảng, hay chính cách hành xử của anh đang khiến việc xây dựng một tập thể ổn định trở nên khó khăn hơn?

Còn các HLV bây giờ sẽ nghĩ gì khi được MU mời tới dẫn dắt. Có lẽ luôn phải dè chừng đến số 8 vì họ sợ một ngày nào đó, Bruno lại mang những chỉ trích sắc lạnh nhưng lưỡi cưa nhắm vào chân ghế của họ.