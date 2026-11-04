Brooklyn Beckham xóa ảnh vợ sau khi bị chế giễu

Theo Mirror, vào dịp Halloween tại Los Angeles (Mỹ), Brooklyn Beckham đã chia sẻ loạt ảnh trong bữa tiệc cùng vợ là nữ diễn viên Nicola Peltz và bạn thân Damian Hurley (24 tuổi, con trai của diễn viên Elizabeth Hurley). Trong ảnh, Nicola hóa thân thành Catwoman với bộ đồ da bó sát, còn Damian diện cây đen cùng phụ kiện là cây roi quấn quanh người. Trong khi đó, Brooklyn vào vai Superman đứng ngay bên cạnh.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi đăng tải, bài viết đã bị Brooklyn xóa khỏi trang cá nhân do vấp phải hàng loạt bình luận tiêu cực từ dân mạng. Nhiều người chỉ ra rằng trong bức ảnh chung, Nicola có xu hướng ngả người về phía Damian nhiều hơn chồng.

Brooklyn Beckham xóa ảnh chụp cùng vợ và bạn thân sau khi bị chế giễu. Ảnh: IGNV.

Bên cạnh đó, trang phục và cách tạo dáng của Nicola cũng vướng tranh cãi khi cô bị cho là diện trang phục đồng điệu với Damian thay vì ông xã. Thậm chí, cư dân mạng còn réo tên Victoria Beckham, nhắc lại bộ đồ PVC huyền thoại của cựu thành viên Spice Girls trong MV Say You'll Be There năm 1996 để mỉa mai Nicola đang cố "sao chép" mẹ chồng. Dù Brooklyn có chia sẻ thêm những khoảnh khắc tình tứ khác của hai vợ chồng, các tài khoản mạng vẫn để lại nhiều bình luận trái chiều.

Đáng chú ý, Damian Hurley vẫn giữ nguyên bức ảnh này trên trang cá nhân có 240.000 người theo dõi, bất chấp việc phần bình luận đang ngập tràn những lời châm chọc.

Sự việc này một lần nữa thu hút sự chú ý vào mối quan hệ phức tạp của Brooklyn với gia đình nhà Beckham. Trước đó, cặp đôi đã giữ khoảng cách với gia đình trong nhiều năm sau những lùm xùm mâu thuẫn. Đầu năm nay, Brooklyn thậm chí tuyên bố công khai trên mạng xã hội rằng anh "không muốn hàn gắn" với gia đình, đồng thời yêu cầu người nhà liên hệ qua luật sư và ngừng gắn thẻ anh trong các bài đăng.