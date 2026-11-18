Brooklyn Beckham không còn giữ mối quan hệ tốt với bố mẹ. Ảnh: WireImage.

Giữa lúc mối quan hệ với gia đình Beckham tiếp tục căng thẳng, con trai cả Brooklyn quyết định để hồ sơ đăng ký nhãn hiệu Cloud23 tại Mỹ hết hiệu lực. Đây là thương hiệu tương ớt được đặt tên theo số áo 23 gắn liền với sự nghiệp bóng đá của David Beckham.

Tuy nhiên, việc hồ sơ bị hủy không đồng nghĩa Brooklyn đóng cửa hoạt động kinh doanh.

Để tên thương hiệu hết hiệu lực

Theo The Sun đưa tin hôm 16/11, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu Cloud23 của Brooklyn Beckham tại Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) chính thức chuyển sang trạng thái “dead” (hết hiệu lực). Nguyên nhân được nêu là người nộp đơn không gửi bản xác nhận sử dụng nhãn hiệu hoặc yêu cầu gia hạn.

Brooklyn nộp đơn đăng ký Cloud23 từ năm 2022, trước khi chính thức ra mắt sản phẩm vào năm 2024. Ngoài Cloud23, các hồ sơ mang tên “C23” và “Beck’s Buns” của anh cũng được ghi nhận ở trạng thái hết hiệu lực. The Sun liên hệ với Brooklyn và đại diện thương hiệu để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.

Brooklyn Beckham từ bỏ việc gia hạn tên gọi thương hiệu Cloud23. Ảnh: ENTER Works.

Điểm đáng chú ý là ý nghĩa của cái tên Cloud23. Số 23 gắn liền với David Beckham trong thời gian cựu danh thủ thi đấu cho Real Madrid và LA Galaxy. Đây cũng là con số biểu tượng trong sự nghiệp của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. Theo thông tin mà đội ngũ Brooklyn từng chia sẻ với người hâm mộ, tên thương hiệu vừa là lời tri ân dành cho cha, vừa lấy cảm hứng từ Jordan.

Brooklyn ra mắt Cloud23 vào tháng 9/2024, với 2 hương vị ban đầu là Sweet Jalapeño và Hot Habanero. Anh định vị đây là dự án xuất phát từ niềm yêu thích nấu nướng và khám phá ẩm thực. Sản phẩm sau đó được phân phối tại Whole Foods (Anh) và trên các kênh trực tuyến.

Thời điểm thương hiệu ra mắt tại Anh, David và Victoria Beckham đều công khai chúc mừng con trai. David đăng ảnh sản phẩm tại cửa hàng, cho biết Brooklyn làm việc chăm chỉ và đầy đam mê. Victoria cũng bày tỏ niềm tự hào về dự án của con.

David Beckham gắn bó với áo đấu số 23 trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Ulmer/IMAGO.

Trong thông điệp gửi tới người đăng ký nhận tin gần đây, Brooklyn giới thiệu lịch sử Cloud23 dưới tiêu đề The History Behind The Heat (tạm dịch: Lịch sử phía sau sức nóng). Nội dung nhấn mạnh niềm đam mê nấu nướng, cảm hứng từ các nền văn hóa và hương vị khác nhau, nhưng không nhắc đến mối liên hệ giữa số 23 và David Beckham.

Dù hồ sơ nhãn hiệu tại Mỹ hết hiệu lực, Brooklyn vẫn tiếp tục quảng bá sản phẩm. Anh từng mô tả Cloud23 là dự án tâm huyết kéo dài 2,5 năm, được đầu tư nhiều thời gian và công sức. Theo The Sun, sản phẩm vẫn được bán trực tuyến và tại một số cửa hàng ở Mỹ.

Vì vậy, cần phân biệt chuyện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bị hủy với việc thương hiệu ngừng hoạt động. Tình trạng “dead” phản ánh vấn đề thủ tục bảo hộ tại Mỹ, không đồng nghĩa với việc Brooklyn từ bỏ Cloud23 hay chủ đích xóa bỏ dấu ấn của cha khỏi sản phẩm.

Rạn nứt của 'thương hiệu Beckham'

Diễn biến liên quan Cloud23 xuất hiện trong bối cảnh mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình ngày càng xa cách. Hồi tháng 1, Brooklyn công khai bất đồng với cha mẹ. Anh cáo buộc họ gây áp lực, yêu cầu con trai cả từ bỏ quyền đối với tên riêng trước đám cưới năm 2022 với Nicola Peltz.

Đồng thời, anh cũng cho rằng gia đình đặt việc quảng bá hình ảnh và các hợp đồng thương mại lên trên quan hệ cá nhân. Trong tuyên bố, Brooklyn viết rằng “Brand Beckham comes first” (tạm dịch: “Thương hiệu Beckham luôn được đặt lên hàng đầu”). Đây là quan điểm và cáo buộc từ phía anh. Đại diện David và Victoria không phản hồi các đề nghị bình luận của Reuters vào thời điểm đó.

Mâu thuẫn của gia đình Beckham thu hút sự chú ý trong suốt năm nay. Ảnh: BFC.

Theo Reuters, tên của 4 người con nhà Beckham từng được đăng ký nhãn hiệu, với Victoria đứng tên chủ sở hữu trong vai trò phụ huynh và người giám hộ. Tên Brooklyn được đăng ký tại Anh từ năm 2016, khi anh 17 tuổi, trong các nhóm sản phẩm như mỹ phẩm, quần áo, đồ chơi và giải trí.

Việc đăng ký tên riêng giúp bảo vệ quyền khai thác thương mại và hạn chế bên thứ 3 sử dụng trái phép. Tuy nhiên, khi một cá nhân trưởng thành muốn phát triển thương hiệu độc lập, những đăng ký từ trước có thể trở thành vấn đề nếu quyền lợi giữa các bên không còn thống nhất.

Brooklyn cũng từng gặp trở ngại trong kế hoạch mở rộng thương hiệu thực phẩm. Tháng 6/2025, The Standard đưa tin hãng bia Beck’s phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu Beck’s Buns của anh, do lo ngại tên gọi có thể gây nhầm lẫn với thương hiệu bia cùng tên. Brooklyn dự định sử dụng tên này cho các sản phẩm thực phẩm bên cạnh dòng tương ớt.