Britney Spears xúc động tri ân Janet Jackson: 'Cô ấy luôn là một nữ thần'

Trên trang Instagram cá nhân, Britney Spears mới đây đăng tải hình ảnh Janet Jackson cùng những dòng chia sẻ thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị. Không đơn thuần là lời khen dành cho một ngôi sao nổi tiếng, bài viết còn gợi nhắc về sức ảnh hưởng của Janet đối với Britney từ những năm tháng đầu đời, trước khi cô trở thành một trong những biểu tượng nhạc pop của thế giới.

"Đối với tôi, cô ấy luôn là một nữ thần. Cô ấy không chỉ là một ca sĩ. Trong mắt mọi người, cô ấy là một nghệ sĩ toàn diện", Britney Spears viết. Nữ ca sĩ cho rằng sức hút của Janet Jackson không chỉ chinh phục khán giả trưởng thành mà còn có khả năng mê hoặc cả những người nghe nhỏ tuổi.

Britney Spears cũng kể lại ký ức khi lần đầu bị cuốn hút bởi các video âm nhạc của Janet Jackson trên truyền hình. Khi ấy mới 13 tuổi, cô gần như không thể rời mắt khỏi màn hình và chỉ muốn được xem lại những màn trình diễn đã khiến mình kinh ngạc. "Tôi đã không nói nên lời. Tôi cứ tự nhủ: 'Làm ơn, hãy quay lại! Tôi muốn xem lại! Điều này đến từ đâu vậy?'", Britney hồi tưởng.

Đối với nữ ca sĩ, sức ảnh hưởng của Janet khi ấy vượt xa sự yêu thích thông thường dành cho một nghệ sĩ. Âm nhạc và hình ảnh của đàn chị đã chạm đến trái tim, tâm hồn cô, để lại dấu ấn sâu đậm từ khi còn rất trẻ.

"Tôi còn quá nhỏ và cô ấy đã chạm đến trái tim, tâm hồn tôi hơn bất kỳ ai khác", Britney chia sẻ. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân không hoàn toàn lý giải được vì sao lại muốn viết những dòng tâm sự ấy, nhưng tin rằng sự hiện diện của những nghệ sĩ như Janet Jackson đều mang một ý nghĩa đặc biệt.

Theo Britney, đôi khi sức ảnh hưởng của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở những ca khúc nổi tiếng hay thành tích trên các bảng xếp hạng. Ngay cả nụ cười của Janet cũng có thể tạo nên sự khác biệt và để lại dấu ấn lâu dài trong lòng công chúng. Britney khép lại lời tri ân bằng cách gọi Janet là người mà cô đặc biệt ngưỡng mộ trong tháng này.

Đáng chú ý, sự ngưỡng mộ Britney dành cho Janet không phải điều mới mẻ. Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, Công chúa nhạc Pop đã nhiều lần được đặt cạnh đàn chị, trong khi những điểm tương đồng về phong cách trình diễn, vũ đạo và cách xây dựng hình ảnh cũng khiến mối liên hệ giữa hai nghệ sĩ thường xuyên được nhắc đến.

Britney từng dành nhiều lời khen cho khả năng kết hợp giữa sự bí ẩn, nét quyến rũ và chất giọng đặc trưng của Janet. Theo cô, đàn chị sở hữu một sức hút khó lý giải, vừa tạo cảm giác cuốn hút, vừa giữ được sự tự nhiên trong cách thể hiện cảm xúc.

"Cảm xúc mà cô ấy truyền tải qua giọng hát rất thuần khiết và chân thành. Cô ấy không cố gắng tỏ ra gợi cảm. Cô ấy chỉ đơn giản là chính mình. Đó là điều tự nhiên ở cô ấy", Britney nhận xét.

Những lời chia sẻ này phần nào cho thấy điều khiến Janet trở nên đặc biệt trong mắt Britney không chỉ là hình ảnh ngôi sao hay khả năng trình diễn trên sân khấu, mà còn nằm ở sự chân thật trong nghệ thuật. Sự quyến rũ của Janet, theo cách nhìn của Britney, không phải điều được tạo ra bằng nỗ lực phô diễn mà xuất phát từ chính cá tính và bản năng của người nghệ sĩ.

Trong sự nghiệp, Janet Jackson đã xây dựng vị thế vững chắc của một trong những nữ nghệ sĩ có ảnh hưởng đối với nhạc pop đương đại. Bà sở hữu 5 giải GRAMMY và có 10 ca khúc đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100 của Mỹ. Bên cạnh thành tích thương mại, Janet còn ghi dấu ấn với phong cách trình diễn, vũ đạo và khả năng kết hợp âm nhạc với hình ảnh, góp phần định hình diện mạo nhạc pop qua nhiều giai đoạn.

Trong khi đó, Britney Spears cũng trở thành một biểu tượng nhạc pop với sức ảnh hưởng rộng lớn kể từ cuối thập niên 1990. Việc Britney công khai bày tỏ lòng ngưỡng mộ dành cho Janet vì thế còn gợi mở câu chuyện về sự tiếp nối ảnh hưởng giữa các thế hệ nghệ sĩ nữ trong âm nhạc đại chúng.

Lời tri ân lần này không chỉ là khoảnh khắc Britney nhắc đến một thần tượng thuở nhỏ. Đó còn là sự ghi nhận dành cho một nghệ sĩ đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trong ký ức của cô từ trước khi ánh đèn sân khấu thực sự chiếu rọi cuộc đời mình. Với Britney, Janet Jackson luôn là một nữ thần không chỉ bởi tài năng hay danh tiếng, mà còn bởi khả năng chạm đến trái tim người nghe bằng âm nhạc và sự hiện diện rất riêng của mình.