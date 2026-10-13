Britney Spears 'tái hợp' tình cũ Justin Timberlake

Britney Spears vừa mang đến bất ngờ cho người hâm mộ khi phát hành “She'll Never Be Me”, ca khúc từng được thu âm nhưng không xuất hiện trong album Britney ra mắt năm 2001. Sản phẩm được giới thiệu trong phiên bản kỷ niệm 25 năm của album, hé lộ thêm một phần tư liệu âm nhạc chưa từng được công bố chính thức của nữ ca sĩ.

Điểm khiến ca khúc thu hút sự chú ý là sự góp mặt của Justin Timberlake trong quá trình sáng tác. Khi đó, giọng ca nhóm *NSYNC cùng tham gia viết nhạc và lời với hai cộng sự quen thuộc của nhóm là Bradley Daymond và Alex Greggs, hoạt động dưới tên Riprock 'n' Alex G. Không chỉ đứng sau phần sáng tác, Justin còn thu âm giọng hát bè cho bạn gái khi ấy.

Dù được thực hiện từ đầu những năm 2000, “She'll Never Be Me” cuối cùng vẫn không có mặt trong danh sách ca khúc chính thức của album Britney. Theo Alex Greggs, nguyên nhân không xuất phát từ việc hãng đĩa đánh giá thấp bài hát. Trong cuộc trò chuyện trên podcast The Original Doll năm 2022, nhà sản xuất cho biết đơn giản là ê-kíp có nhiều lựa chọn khác phù hợp hơn để đưa vào album.

Greggs cũng tiết lộ phần giọng hát của Justin đôi khi khó được người nghe nhận ra nếu không được chỉ dẫn. Ông cho rằng giọng ca của nam nghệ sĩ hòa quyện tự nhiên với Britney, tạo nên sự kết hợp đáng chú ý. Nhà sản xuất đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi hai ngôi sao không có thêm nhiều cơ hội hợp tác trong âm nhạc.

Theo Greggs, nếu Britney và Justin tiếp tục duy trì mối quan hệ, một màn song ca chính thức giữa họ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, cả hai chia tay vào năm 2002, khép lại chuyện tình từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Ông nhận định thời điểm đó chưa phù hợp để dự án song ca thành hình, dù tin rằng sản phẩm như vậy có thể rất đặc biệt.

Bên cạnh “She'll Never Be Me”, phiên bản kỷ niệm của album Britney còn bổ sung bốn ca khúc chưa từng phát hành trước đây, gồm “Am I a Sinner”, “When I Say So”, “My Big Secret” và bản đầy đủ của “Right Now (Taste the Victory)”. Ca khúc cuối từng được sử dụng trong quảng cáo Pepsi của Britney năm 2002.

Phát hành năm 2001, album Britney đánh dấu giai đoạn nữ ca sĩ tiếp tục củng cố vị thế ngôi sao nhạc pop toàn cầu với những bản hit như “I'm a Slave 4 U”, “Overprotected” và “I'm Not a Girl, Not Yet a Woman”. Album cũng có “What It's Like to Be Me”, ca khúc Britney đồng sáng tác với Justin Timberlake.

Việc “She'll Never Be Me” được công bố sau nhiều năm khiến người hâm mộ có cơ hội nhìn lại một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp của Britney, khi âm nhạc và chuyện tình với Justin từng song hành. Ca khúc không chỉ bổ sung một mảnh ghép còn thiếu trong kho nhạc của nữ ca sĩ mà còn gợi nhắc về màn kết hợp giữa hai ngôi sao từng được kỳ vọng sẽ cùng tạo nên nhiều sản phẩm đáng nhớ.