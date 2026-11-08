Britney Spears phát hành lại album kỷ niệm 25 năm, hé lộ 5 ca khúc chưa từng công bố

Ngày 6/11, Legacy Recordings thuộc Sony Music và RCA Records thông báo phát hành phiên bản kỷ niệm 25 năm của album Britney - một trong những sản phẩm âm nhạc quan trọng trong sự nghiệp của Britney Spears. Đây là dịp để khán giả nhìn lại dấu mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ, đồng thời khám phá những tư liệu từng nằm lại trong kho lưu trữ suốt nhiều năm.

Phiên bản mở rộng bao gồm toàn bộ các ca khúc trong album gốc cùng 11 bản nhạc bổ sung. Trong số này, có 5 ca khúc lần đầu tiên được phát hành chính thức, gồm Right Now (Taste the Victory), She’ll Never Be Me, Am I A Sinner, When I Say So và My Big Secret.

Đặc biệt, She’ll Never Be Me đã được giới thiệu trước đó vào tháng 10/2026, mang đến cho người hâm mộ cơ hội đầu tiên thưởng thức một bản thu từng được thực hiện trong giai đoạn Britney chuẩn bị cho album năm 2001. Ca khúc có sự tham gia sáng tác của chính Britney Spears cùng ba cộng sự, trong đó có Justin Timberlake - bạn trai của nữ ca sĩ vào thời điểm ấy. Bradley Daymond và Alex Greggs cũng góp mặt trong quá trình sáng tác, còn Riprock 'n' Alex G đảm nhận phần sản xuất.

Đáng chú ý, đây là ca khúc mới đầu tiên Britney Spears phát hành kể từ khi hợp tác cùng will.i.am trong Mind Your Business năm 2023. Trước đó, cả hai từng tạo nên thành công với Scream & Shout (2012), ca khúc đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100.

Bên cạnh 5 bản thu chưa từng được công bố, phiên bản kỷ niệm còn bổ sung hai bản phối lại gồm Overprotected (Darkchild Remix) và Boys (feat. Pharrell Williams) (The Co-Ed Remix). Như vậy, tổng cộng 23 ca khúc sẽ xuất hiện trong danh sách phát hành lần này, tái hiện đầy đủ diện mạo âm nhạc của Britney ở thời điểm ra mắt, đồng thời mở rộng trải nghiệm bằng những chất liệu từng chưa đến được với công chúng.

Không chỉ làm mới phần âm nhạc, dự án còn mang đến diện mạo hình ảnh đặc biệt. Bìa album được thiết kế lại, trong khi các phiên bản vật lý đi kèm những bức ảnh và khoảnh khắc chưa từng công bố trong quá trình Britney Spears thực hiện sản phẩm gốc. Đáng chú ý, phiên bản đĩa than 2LP sở hữu thiết kế xanh với hiệu ứng màu sắc loang độc đáo. Một phiên bản vinyl đặc biệt có hiệu ứng chất lỏng với ba gam màu pha lê, hồng magenta và xanh dương cũng được mở đặt trước thông qua Bad World.

Phiên bản kỹ thuật số của Britney (25th Anniversary Edition) đã chính thức lên kệ từ ngày 6/11/2026. Trong khi đó, các ấn bản CD và đĩa than dự kiến phát hành vào ngày 22/1/2027.

Ra mắt ngày 6/11/2001, Britney là album phòng thu thứ ba của Britney Spears, đánh dấu giai đoạn nữ ca sĩ bắt đầu thể hiện rõ nét hơn cá tính âm nhạc và hình ảnh trưởng thành. Nếu hai album đầu tiên ...Baby One More Time và Oops!... I Did It Again góp phần đưa Britney trở thành hiện tượng nhạc pop toàn cầu, sản phẩm mang tên chính mình lại cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong định hướng nghệ thuật.

Album sở hữu những ca khúc nổi bật như I’m a Slave 4 U, Overprotected, I’m Not a Girl, Not Yet a Woman và Boys. Trong đó, I’m a Slave 4 U được xem là một trong những dấu mốc quan trọng, giúp Britney thoát khỏi hình ảnh nữ thần tượng tuổi teen quen thuộc để tiếp cận phong cách trưởng thành, táo bạo và giàu tính thử nghiệm hơn. Ca khúc cũng gắn liền với màn trình diễn đáng nhớ của cô tại MTV Video Music Awards năm 2001.

Theo thông tin từ hãng đĩa, Britney đã được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) chứng nhận 4 lần Bạch kim. Sau 25 năm, album vẫn được nhìn nhận là một trong những sản phẩm có ý nghĩa đối với văn hóa đại chúng và sự phát triển của nhạc pop đầu những năm 2000.

Việc phát hành phiên bản kỷ niệm lần này vì thế không đơn thuần là hoạt động tái phát hành một album cũ. Với 5 ca khúc chưa từng được công bố, dự án còn mở ra cơ hội để công chúng khám phá thêm những khía cạnh sáng tạo của Britney Spears trong một giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Những bản thu từng nằm lại trong kho lưu trữ suốt một phần tư thế kỷ nay có dịp đến với khán giả, góp thêm những mảnh ghép cho bức tranh âm nhạc của một trong những biểu tượng pop nổi bật nhất đầu thế kỷ XXI.