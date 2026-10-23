Britney Spears ngầm tiết lộ thái độ với Taylor Swift

Britney Spears gây chú ý khi bất ngờ nhắc đến Taylor Swift trong một bài đăng trên Instagram, giữa thời điểm nữ ca sĩ liên tiếp lên tiếng về việc các nghệ sĩ trẻ bị cho là sao chép hình ảnh của cô. Động thái này khiến công chúng tò mò về mối quan hệ giữa hai ngôi sao nhạc pop đình đám.

Ngày 18/10, Britney Spears chia sẻ một loạt hình ảnh trên Instagram, trong đó có bức ảnh Taylor Swift chơi trò xếp chữ Scrabble cùng mẹ, Andrea Swift. Kèm theo hình ảnh, giọng ca Toxic viết dòng chú thích ngắn gọn: "Word scrabble Taylor Swift, that’s hot…". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó xuất hiện ngay sau khi Britney Spears có những phát ngôn gây tranh luận về việc một số nữ nghệ sĩ hiện nay bị cho là đang tái hiện phong cách mà cô từng theo đuổi khi còn trẻ. Dù không trực tiếp giải thích ý nghĩa của dòng trạng thái, việc nhắc đến Taylor Swift khiến nhiều người quan tâm liệu nữ ca sĩ có xem đàn em là một trường hợp khác biệt hay không.

Bức ảnh được Britney Spears chia sẻ vốn do Taylor Swift đăng tải từ năm 2018, trong thời gian nữ ca sĩ thực hiện chuyến lưu diễn Reputation Tour. Khoảnh khắc đời thường bên mẹ của Taylor Swift bất ngờ được khơi lại sau nhiều năm, tạo thêm sự chú ý cho bài đăng của Britney Spears.

Trên thực tế, Britney Spears và Taylor Swift từng nhiều lần thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho nhau. Năm 2023, Britney Spears hồi tưởng về lần đầu gặp Taylor Swift trong chuyến lưu diễn Oops!... I Did It Again Tour. Khi nhắc đến đàn em, cô dành lời khen đặc biệt, gọi Taylor Swift là "người phụ nữ nhạc pop mang tính biểu tượng nhất của thế hệ chúng ta".

Những lời chia sẻ này cho thấy Britney Spears từng dành sự trân trọng đáng kể cho Taylor Swift. Vì vậy, bài đăng mới nhất của cô càng trở nên đáng chú ý trong bối cảnh Britney đang có những phát ngôn mạnh mẽ về bản sắc và phong cách của các nữ nghệ sĩ trong làng nhạc pop.

Trước đó một ngày, Britney Spears đăng tải một dòng trạng thái dài, bày tỏ sự không hài lòng trước điều mà cô cho là việc nhiều nữ nghệ sĩ đang tái hiện hình ảnh của mình thời trẻ. Nữ ca sĩ viết rằng có nhiều cô gái trong năm qua đã sử dụng phong cách hình ảnh giống với những gì cô từng theo đuổi, đồng thời nhấn mạnh rằng hình ảnh của cô khi ấy là chân thật. Cô cũng cho rằng thế giới hiện nay đã trở nên giả tạo.

Không dừng lại ở đó, Britney Spears còn gửi thông điệp đến những người từng cho rằng thời kỳ đỉnh cao của cô đã thuộc về quá khứ. Nữ ca sĩ khẳng định: "Với tất cả những cô gái nói rằng tôi đã là lịch sử… tôi chính là lời tiên tri".

Trong phần chia sẻ, Britney Spears nhắc lại hình ảnh nữ sinh với phong cách đặc trưng, những màn nhào lộn và các mối tình gắn liền với những bối cảnh cô từng xuất hiện. Những lời lẽ đầy tự tin cho thấy cô muốn nhấn mạnh vị trí tiên phong của mình trong việc định hình hình ảnh ngôi sao nhạc pop đại chúng.

Tuy nhiên, Britney Spears không nêu đích danh những nghệ sĩ mà cô cho là đang bắt chước mình. Vì vậy, chưa có cơ sở để khẳng định những phát ngôn này nhắm đến Taylor Swift hay bất kỳ nữ ca sĩ cụ thể nào.

Việc Britney Spears nhắc đến Taylor Swift ngay sau tuyên bố gây tranh luận đã tạo nên sự đối lập đáng chú ý. Một bên là lời phàn nàn về những hình ảnh bị cho là thiếu tính nguyên bản, bên còn lại là sự nhắc nhớ đến một nữ nghệ sĩ mà Britney từng công khai dành nhiều lời khen.

Dẫu vậy, dòng chú thích ngắn trên Instagram chưa đủ để xác định Britney Spears đang muốn gửi gắm thông điệp gì đến Taylor Swift. Điều có thể thấy rõ là hai ngôi sao từng thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau, trong khi những phát ngôn gần đây của Britney tiếp tục khơi lên cuộc thảo luận về tính nguyên bản, sức ảnh hưởng và di sản của các nữ nghệ sĩ trong nhạc pop.

Sau nhiều năm hoạt động, Britney Spears vẫn là cái tên gắn liền với một giai đoạn quan trọng của nhạc pop đại chúng. Những chia sẻ mới nhất của cô một lần nữa đưa câu chuyện về phong cách, sự kế thừa và dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ trở thành tâm điểm chú ý.