Britney Spears đáp trả những nghệ sĩ bị cho là bắt chước phong cách của mình: 'Tôi là lời tiên tri'

Britney Spears gây chú ý khi đăng tải thông điệp đầy ẩn ý trên Instagram, dường như nhắm đến những nữ nghệ sĩ bị cô cho là đang sao chép hình ảnh từng làm nên tên tuổi của mình. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân mới là người đi đầu, đồng thời nhấn mạnh rằng dù trải qua nhiều biến cố, cô vẫn đứng vững và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ.

Ngày 17/10, Britney Spears chia sẻ một bài viết dài trên Instagram, trong đó đề cập đến việc nhiều nữ nghệ sĩ gần đây sử dụng phong cách thời trang gợi nhớ hình ảnh của cô thời trẻ. Kèm theo đoạn video ghi lại hình ảnh bản thân trong chiếc áo len sát nách, sơ mi, kính mắt và kiểu tóc buộc hai bên, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ liên tưởng đến tạo hình nữ sinh nổi tiếng trong MV ...Baby One More Time. "Rất nhiều cô gái năm ngoái chắc chắn đã sử dụng hoàn toàn hình ảnh mà tôi từng có khi còn trẻ. Điều đó cũng ổn thôi, nhưng ít nhất hình ảnh của tôi là thật", Britney Spears viết.

Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh nữ sinh từng gắn liền với ...Baby One More Time được xem là một trong những dấu ấn đặc trưng nhất trong sự nghiệp của Britney Spears. Khi ra mắt vào năm 1998, ca khúc không chỉ đưa tên tuổi cô vươn lên hàng ngôi sao quốc tế mà còn góp phần định hình phong cách nhạc pop cuối thập niên 1990.

Trong bài đăng, giọng ca sinh năm 1981 tiếp tục bày tỏ quan điểm về sự chân thật trong môi trường giải trí. Cô nhớ lại bản thân từng là một cô gái có phần mọt sách ở trường học, đồng thời cho rằng thế giới hiện nay ngày càng trở nên giả tạo. Theo Britney Spears, những người sống thật với bản thân đôi khi lại trở thành đối tượng bị chỉ trích, điều mà cô cảm thấy đáng tiếc.

Nữ ca sĩ thậm chí đặt câu hỏi liệu bản thân có nên thử trở nên giả tạo như những người khác hay không. Cô chia sẻ rằng bạn bè nam thường khuyên mình nên thay đổi theo hướng đó, đồng thời bày tỏ mong muốn có một người bạn gái cá tính có thể dạy cô cách nói dối. Britney Spears tự nhận ngoài đời mình là người quá tốt bụng và cho rằng đây có thể là một trong những vấn đề khiến cô gặp khó khăn.

Dù không trực tiếp nêu tên bất kỳ nghệ sĩ nào, những lời chia sẻ của Britney Spears khiến nhiều người chú ý đến khả năng cô đang đề cập đến các nữ ca sĩ có phong cách hình ảnh gợi nhớ thời kỳ đỉnh cao của mình. Tuy nhiên, danh tính những người mà Britney Spears nhắc đến vẫn chưa được xác nhận.

Ở tuổi 44, Britney Spears đã trải qua một hành trình sự nghiệp nhiều thăng trầm. Nổi tiếng từ khi còn là thiếu niên, cô nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng nhạc pop có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Từ âm nhạc, vũ đạo đến thời trang và phong cách trình diễn, Britney góp phần tạo nên hình mẫu ngôi sao nữ đại chúng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong văn hóa giải trí toàn cầu.

Tuy nhiên, đằng sau hào quang sân khấu là những năm tháng nữ ca sĩ phải đối mặt với sự giám sát khắt khe từ công chúng và những vấn đề cá nhân kéo dài. Đặc biệt, chế độ giám hộ kéo dài 13 năm đã trở thành một trong những giai đoạn gây nhiều tranh luận nhất trong cuộc đời cô. Sau khi chế độ này chấm dứt vào năm 2021, Britney Spears tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, những người đã theo dõi và ủng hộ hành trình giành lại quyền tự chủ của cô.

Dù gần như rút lui khỏi các hoạt động âm nhạc trong nhiều năm, dấu ấn mà Britney Spears để lại vẫn khó có thể phủ nhận. Những ca khúc như ...Baby One More Time, Oops!... I Did It Again hay Toxic vẫn được xem là những tác phẩm tiêu biểu của nhạc pop đại chúng, đồng thời góp phần duy trì sức ảnh hưởng của cô qua nhiều thế hệ khán giả.

Đáng chú ý, Britney Spears kết thúc bài đăng bằng một tuyên bố mạnh mẽ, trực tiếp nhắc đến những người cho rằng thời kỳ của cô đã qua. "Gửi đến tất cả những cô gái nói rằng tôi đã là lịch sử… TÔI LÀ LỜI TIÊN TRI", nữ ca sĩ viết.

Cô tiếp tục khẳng định mình là cô gái mang hình tượng nữ sinh nguyên bản, từng thực hiện những cú nhào lộn trên sân khấu và dành tình cảm cho những người cô gặp trong mỗi dự án. Britney Spears cũng hồi tưởng về những năm tháng tuổi trẻ ngây thơ, cho rằng đó là khoảng thời gian quý giá dù thế giới đã đối xử khắc nghiệt với cô. "Thế giới đã đối xử đầy thù ghét với tôi, nhưng tôi vẫn đứng vững, vẫn sống và vẫn mơ ước", Britney Spears chia sẻ.

Thông điệp này cho thấy nữ ca sĩ vẫn nhìn nhận những năm tháng đã qua như một phần quan trọng trong bản sắc của mình. Với Britney Spears, hình ảnh từng làm nên tên tuổi không đơn thuần là một xu hướng thời trang có thể được tái hiện, mà còn gắn liền với tuổi trẻ, trải nghiệm cá nhân và hành trình trở thành biểu tượng nhạc pop.

Dù lời tuyên bố của Britney Spears có thể khiến người hâm mộ liên tưởng đến những cuộc tranh luận về sự sáng tạo và ảnh hưởng trong ngành công nghiệp âm nhạc, nữ ca sĩ chưa đưa ra cáo buộc cụ thể đối với bất kỳ đồng nghiệp nào. Tuy vậy, câu nói "Tôi là lời tiên tri" vẫn thể hiện rõ thái độ tự tin của cô trước những nhận định cho rằng thời kỳ hoàng kim đã lùi xa.

Sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu, Britney Spears vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt. Và qua thông điệp mới nhất, nữ ca sĩ phải như muốn nhắc nhở công chúng rằng, bất kể xu hướng âm nhạc thay đổi ra sao, vị trí của cô trong lịch sử nhạc pop vẫn là một dấu ấn không dễ thay thế.