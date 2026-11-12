Britney Spears chuẩn bị công bố dự án bí mật sau 20 năm ấp ủ

Theo Page Six, Britney Spears đang âm thầm chuẩn bị cho một dự án kinh doanh mới sau thời gian dài vắng bóng trong các hoạt động giải trí.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ: "Trong suốt một năm qua, Britney đã thực hiện một dự án tuyệt mật. Đây là dự án mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc mà cả Britney lẫn người hâm mộ đều mong chờ suốt hơn 20 năm".

Britney Spears đang âm thầm chuẩn bị cho một dự án kinh doanh mới sau thời gian dài vắng bóng.

Nguồn tin còn khẳng định dự án sẽ sớm được công bố, đồng thời cho biết nữ ca sĩ 44 tuổi đang tích cực hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Đáng chú ý, chuyến đi New York của Britney Spears vào tháng 10 vừa qua cũng được cho là có liên quan đến kế hoạch này.

Trước đó, nữ ca sĩ bị bắt gặp dùng bữa tại nhà hàng RinTinTin ở Manhattan. Cô sử dụng khăn che một phần gương mặt nhằm hạn chế sự chú ý, sau đó rời đi cùng đội ngũ vệ sĩ.

Nguồn tin giải thích: "Britney không đến New York để vui chơi. Cô ấy đến đó vì công việc. Britney đã làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị công bố dự án và tham gia nhiều cuộc họp tại đây".

Theo Page Six, dự án bí mật là một sản phẩm tiêu dùng thuộc lĩnh vực phong cách sống mà Britney Spears đã mong muốn ra mắt từ nhiều năm trước.

Tuy nhiên, nguồn tin nhấn mạnh kế hoạch này không liên quan đến sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ. Britney Spears cũng có thể tiếp tục di chuyển để tham gia những cuộc họp quan trọng trước thời điểm công bố. Hiện đại diện của giọng ca Toxic chưa phản hồi về thông tin trên.

Nguồn tin nhấn mạnh kế hoạch này không liên quan đến sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ.

Trên thực tế, ngoài sự nghiệp ca hát, Britney Spears từng đạt nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

Năm 2004, cô ra mắt dòng nước hoa đầu tiên mang tên Curious, hợp tác cùng Elizabeth Arden. Một năm sau, nữ ca sĩ tiếp tục giới thiệu Fantasy, sản phẩm góp phần đưa tên tuổi cô trở thành một trong những ngôi sao nổi bật của thị trường nước hoa dành cho người nổi tiếng.

Tháng 2/2025, Britney Spears công bố hợp tác với Give Back Beauty để phát triển và phân phối các sản phẩm nước hoa trên toàn cầu. Đến tháng 9/2026, cô tiếp tục ra mắt phiên bản giới hạn Goddess Fantasy, mang hương xoài, hoa nhài và kem bơ vani. Bên cạnh mỹ phẩm, Britney Spears từng kinh doanh nội y, trang phục mặc nhà và phát hành cuốn hồi ký The Woman in Me vào năm 2023.

Cuốn sách nhanh chóng trở thành tác phẩm bán chạy của New York Times, đạt 1,1 triệu bản tại Mỹ chỉ trong tuần đầu phát hành và vượt hai triệu bản vào tháng 1/2024.

Với những thành công trước đó, thông tin Britney Spears chuẩn bị giới thiệu một dự án mới sau hơn hai thập kỷ ấp ủ đang thu hút sự quan tâm. Tuy nhiên, sản phẩm cụ thể và thời điểm ra mắt vẫn chưa được nữ ca sĩ chính thức xác nhận.

Với những thành công trước đó, thông tin Britney Spears chuẩn bị giới thiệu một dự án mới sau hơn hai thập kỷ ấp ủ đang thu hút sự quan tâm.