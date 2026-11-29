Sự xuất hiện của Britney Spears tại London, Anh vào nửa cuối tháng 11/2026 đang thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Theo thông tin độc quyền do The Sun đăng tải, nữ ca sĩ 44 tuổi được cho là đã bí mật thuê một phòng thu âm riêng trong thời gian lưu trú tại đây.

Chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên đồn đoán về khả năng giọng ca …Baby One More Time chuẩn bị trở lại với một dự án âm nhạc mới, dù trước đó cô từng nhiều lần khẳng định không có ý định trở lại với vai trò ca sĩ.

Britney Spears đến Vương quốc Anh từ ngày 19/11 và hiện lưu trú tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm London cùng đội ngũ cộng sự. Ngày 20/11, nữ ca sĩ chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc đặt chân đến thành phố trên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái: "Đã rất lâu rồi tôi mới quay trở lại London. Chúng ta bắt đầu thôi - bên ngoài trời đang mưa tầm tã". Một nguồn tin thân cận chia sẻ với OK! Magazine rằng Britney rất hào hứng với chuyến đi lần này, bởi nước Anh gắn liền với nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời cô.

Tuy nhiên, mục đích được Britney công khai cho chuyến đi lại không liên quan đến âm nhạc. Trong bài đăng, nữ ca sĩ cho biết cô đến London để phát triển dòng trang sức mới và đang cân nhắc thay đổi tên thương hiệu.

Dẫu vậy, thông tin về việc Britney sắp xếp lịch làm việc tại một phòng thu riêng ở London vẫn khiến người hâm mộ chú ý. Nếu được xác nhận, đây sẽ là diễn biến đáng quan tâm khi đặt cạnh tuyên bố của cô vào năm 2024.

Thời điểm đó, trước những đồn đoán về việc hợp tác với nhiều nhạc sĩ để thực hiện album mới, giọng ca Toxic đã lên tiếng bác bỏ trên mạng xã hội: "Để nói cho rõ ràng thì phần lớn tin tức đều là rác rưởi. Họ cứ đồn rằng tôi đang tìm đến những người ngẫu nhiên để làm album mới… Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại ngành công nghiệp âm nhạc nữa".

Dù vậy, tuyên bố không trở lại với vai trò ca sĩ không đồng nghĩa Britney hoàn toàn từ bỏ việc sáng tạo âm nhạc. Cũng trong bài đăng năm 2024, cô từng chia sẻ rằng mình vẫn viết nhạc vì niềm vui cá nhân hoặc dành cho những nghệ sĩ khác, đồng thời cho biết rất yêu thích công việc sáng tác ẩn danh. Điều này phần nào cho thấy cô vẫn có thể duy trì mối liên hệ với âm nhạc theo cách riêng, không nhất thiết phải gắn với việc phát hành album hay trở lại sân khấu.

Kể từ Glory (2016), album phòng thu gần nhất của Britney, những sản phẩm âm nhạc mới có sự góp mặt của cô chủ yếu là các dự án hợp tác đơn lẻ, tiêu biểu như Hold Me Closer cùng Elton John năm 2022 và Mind Your Business với will.i.am năm 2023.

Tính đến thời điểm hiện tại, đại diện truyền thông của Britney Spears chưa đưa ra phản hồi về thông tin thuê phòng thu tại London. Dù khả năng tái xuất vẫn còn bỏ ngỏ, mọi động thái của Britney đều tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng, phần nào phản ánh sức ảnh hưởng lâu dài của một trong những biểu tượng nhạc Pop nổi bật nhất thế hệ 9x.