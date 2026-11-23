Theo Page Six, mới đây, Britney Spears đăng tải lên Instagram đoạn video được ghi lại khi đang ngồi trên máy bay. Trong clip, nữ ca sĩ liên tục vuốt mái tóc dài, đồng thời chia sẻ câu chuyện liên quan đến ngoại hình và những người yêu cũ. Đáng chú ý, giọng ca Toxic bất ngờ tiết lộ cô từng nhiều lần bị khuyên can thiệp thẩm mỹ vì sở hữu vầng trán rộng.

"Tôi có một vầng trán rất rộng! Tất cả những người đàn ông tôi từng hẹn hò đều bảo tôi nên phẫu thuật và cấy tóc để trán không còn quá rộng nữa. Tại sao đàn ông lại có thể cư xử khó chịu đến vậy? Tôi chỉ đang nói thế thôi...", Britney Spears viết.

Britney Spears đăng tải lên Instagram đoạn video được ghi lại khi đang ngồi trên máy bay.

Nữ ca sĩ sau đó kết thúc dòng chia sẻ bằng một câu nói mang tính hài hước: "Tái bút: Tôi đang nói linh tinh thôi, dù sao thì cuối cùng tất cả chúng ta cũng sẽ chết!".

Dù nội dung bài đăng đề cập đến những trải nghiệm không mấy dễ chịu trong chuyện tình cảm, Britney Spears vẫn thể hiện tâm trạng khá vui vẻ. Ở cuối đoạn video, cô lè lưỡi và làm những biểu cảm hài hước trước ống kính.

Đáng chú ý, Britney Spears không trực tiếp nhắc tên bất kỳ người yêu cũ nào. Tuy nhiên, những mối quan hệ từng được công chúng biết đến của cô bao gồm Justin Timberlake, Jason Trawick cùng ba người chồng cũ là Jason Alexander, Kevin Federline và Sam Asghari. Vì vậy, chia sẻ của nữ ca sĩ hiện chỉ là lời kể từ một phía, chưa có phản hồi từ những người được công chúng liên hệ với câu chuyện.

Cũng trong ngày 21/11, Britney Spears tiếp tục đăng tải một đoạn video khác trên máy bay, tiết lộ cô đang đến Anh để làm việc liên quan đến dòng trang sức mới. Nữ ca sĩ cho biết đang cân nhắc thay đổi tên thương hiệu vì lo ngại tên gọi ban đầu, B Tiny, có thể khiến một số người cảm thấy bị xúc phạm về ngoại hình.

"Tôi không muốn xúc phạm bất kỳ ai khi gọi nó là B Tiny, bởi tôi biết mọi người có thể tàn nhẫn thế nào với những người thừa cân hoặc thiếu cân. Có quá nhiều sự phán xét từ người khác, điều đó khiến tôi buồn", cô chia sẻ.

Britney Spears cũng tiết lộ bộ sưu tập trang sức sẽ có một thiết kế lấy cảm hứng từ thanh kiếm Nhật Bản. Theo nữ ca sĩ, hình ảnh thanh kiếm tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo vệ dành cho những phụ nữ từng trải qua cảm giác sợ hãi, tổn thương hoặc không được trân trọng.

Bên cạnh những chia sẻ về ngoại hình và công việc, Britney Spears còn gây bất ngờ khi công khai gửi lời xin lỗi đến gia đình sau thời gian dài xảy ra mâu thuẫn.

Britney Spears công khai gửi lời xin lỗi đến gia đình sau thời gian dài xảy ra mâu thuẫn.

Trong một bài đăng sau đó đã bị xóa, nữ ca sĩ viết: "Tôi thật may mắn khi có một gia đình xinh đẹp như vậy. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã nhắc lại những chuyện trong quá khứ, nhưng tôi nghĩ mình làm thế vì nhận ra bản thân cần bảo vệ trái tim mình".

Britney Spears thừa nhận sự cố chấp của bản thân đôi khi trẻ con và đáng xấu hổ. Cô cũng giải thích rằng việc liên tục nhắc lại những ký ức cũ xuất phát một phần từ nỗi nhớ gia đình.

"Tôi xin lỗi gia đình vì đã khơi lại những ký ức đó. Nhưng thực sự tôi chưa từng trực tiếp nói chuyện với họ về những điều này. Thành thật mà nói, đó là vì tôi nhớ họ đến phát điên. Và tôi thực sự rất xin lỗi!", nữ ca sĩ bày tỏ.

Những động thái liên tiếp của Britney Spears tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt khi cô vừa có những phát ngôn gay gắt về các mối quan hệ trong quá khứ, vừa thể hiện mong muốn hàn gắn tình cảm với người thân.