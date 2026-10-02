BRIT Awards 2026 mang về 5 triệu bảng Anh cho Manchester, tạo dấu mốc lịch sử sau gần 50 năm

Theo nghiên cứu độc lập do AMION Consulting thực hiện, việc đăng cai BRIT Awards 2026 đã mang lại khoản chi tiêu ròng khoảng 5 triệu bảng Anh (tương đương hơn 6,7 triệu USD) cho Manchester. Trong đó, 3,6 triệu bảng đến từ khách du lịch, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh, dịch vụ lưu trú và các lĩnh vực liên quan tại thành phố.

Đây là lần đầu tiên trong gần 50 năm lịch sử, lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất nước Anh được tổ chức bên ngoài London. Quyết định đưa BRIT Awards đến Manchester không chỉ đánh dấu bước chuyển mình về địa điểm tổ chức mà còn mở ra cơ hội quảng bá nền âm nhạc, văn hóa và tiềm năng kinh tế của khu vực Greater Manchester.

Báo cáo cho thấy sự kiện tạo ra tổng giá trị gia tăng 3,45 triệu bảng Anh, đồng thời góp phần hình thành hơn 3.000 việc làm tạm thời trong thời gian một tuần. Đáng chú ý, những tác động xã hội từ chuỗi hoạt động liên quan đến BRIT Awards được quy đổi thành giá trị lên tới 11,2 triệu bảng Anh.

Để bảo đảm tính khách quan, nhóm nghiên cứu chỉ tính toán những khoản chi tiêu thực sự được giữ lại tại Manchester, tức những hoạt động kinh tế có thể đã không diễn ra nếu thành phố không đăng cai sự kiện. Doanh thu bán vé không được đưa vào phép tính và các yếu tố liên quan đến sự dịch chuyển dân cư cũng được điều chỉnh nhằm tránh phóng đại hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh những con số tài chính, BRIT Awards 2026 còn tạo ra tác động tích cực đối với hệ sinh thái âm nhạc địa phương. Sự kiện thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, cải thiện hiệu suất hoạt động của khách sạn, gia tăng sức sống cho các hoạt động văn hóa tại trung tâm thành phố và mở rộng sự tham gia của cộng đồng.

Gần 25.000 lượt khán giả đã tham dự lễ trao giải cùng những sự kiện liên quan được tổ chức tại Manchester. Theo khảo sát, 92% người tham dự BRIT Awards đánh giá trải nghiệm ở mức xuất sắc hoặc tốt. Tỷ lệ này ở những người tham dự các hoạt động khác thuộc chuỗi sự kiện BRITs đạt 94%.

Stacey Tang, đồng chủ tịch RCA Records tại Sony Music UK kiêm Chủ tịch Ủy ban BRITs, nhấn mạnh việc chuyển lễ trao giải đến Manchester không đơn thuần là thay đổi địa điểm tổ chức, mà còn nhằm tôn vinh tài năng và cộng đồng sáng tạo trên khắp Vương quốc Anh, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận ngành công nghiệp âm nhạc.

Theo bà, âm nhạc không chỉ kết nối con người và định hình văn hóa mà còn tạo ra việc làm, thúc đẩy đầu tư và truyền cảm hứng cho những thế hệ làm nghề tiếp theo. Báo cáo tác động kinh tế của BRIT Awards 2026 vì thế ghi nhận cả giá trị tài chính lẫn những đóng góp đối với con người và cộng đồng.

Tiến sĩ Jo Twist OBE, Giám đốc điều hành BPI - đơn vị sở hữu và tổ chức BRIT Awards cũng bày tỏ kỳ vọng những thành quả ban đầu sẽ trở thành nền tảng để tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa giải thưởng và Manchester trong những năm tới.

Trong khi đó, Thị trưởng vùng Greater Manchester, Bev Craig, khẳng định việc đăng cai BRIT Awards lần đầu tiên là dấu mốc quan trọng đối với khu vực. Bà cho rằng sự kiện không chỉ ghi nhận di sản âm nhạc lâu đời của Manchester mà còn góp phần củng cố danh tiếng của thành phố trong việc tổ chức và khai thác hiệu quả các sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế.

BRIT Awards 2026 diễn ra với sự trở lại của Jack Whitehall trong vai trò người dẫn chương trình lần thứ sáu. Sân khấu năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Harry Styles, Olivia Dean, Wolf Alice, Mark Ronson, Alex Warren, Sombr, RAYE và Rosalía.

Đáng chú ý, Rosalía còn mang đến bất ngờ khi mời Björk xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt. EJAE, Audrey Nuna và REI AMI - các thành viên HUNTR/X cũng góp mặt trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn.

Ở hạng mục giải thưởng, Noel Gallagher được vinh danh là Nhạc sĩ của năm, trong khi PinkPantheress nhận giải Nhà sản xuất của năm. Ozzy Osbourne được trao Giải thưởng Thành tựu trọn đời BRITs sau khi qua đời vào mùa hè năm trước. Olivia Dean là nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất trong đêm.

Không dừng lại ở sân khấu chính, BRIT Awards 2026 còn mở rộng sức ảnh hưởng thông qua chuỗi hoạt động văn hóa trên toàn thành phố và lễ hội BRITs Fringe lần đầu tiên được tổ chức.

Tuần lễ BRITs gây quỹ cho tổ chức từ thiện War Child cũng trở lại với những buổi biểu diễn thân mật của Robbie Williams, Olivia Dean, Jacob Alon, Myles Smith và Lambrini Girls. Chuỗi chương trình quyên góp được 1,16 triệu bảng Anh nhằm hỗ trợ các hoạt động của tổ chức.

Những kết quả được ghi nhận trong năm đầu tiên tổ chức tại Manchester đã tạo tiền đề cho BRIT Awards tiếp tục hiện diện tại thành phố vào năm 2027. Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 27/2/2027, tiếp tục khai thác mối liên kết giữa âm nhạc, văn hóa và phát triển kinh tế địa phương.

Từ một lễ trao giải vốn gắn liền với London, BRIT Awards đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng, cho thấy những sự kiện âm nhạc quy mô lớn có thể tạo ra giá trị vượt xa khuôn khổ giải trí, trở thành động lực thúc đẩy du lịch, việc làm và sức sống văn hóa của một thành phố.