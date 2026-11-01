Brighton phá dớp Etihad, Man City thua liền 2 trận ở Ngoại hạng Anh

Đáng nói, trong 17 lần hành quân đến sân của Man City trước đó trên mọi đấu trường, Brighton chỉ hòa 5 và thua tới 12 trận.

Chiến thắng ngay tại thánh địa Etihad vì thế trở thành dấu mốc lịch sử với đội bóng do HLV Fabian Hurzeler dẫn dắt, đồng thời giáng đòn mạnh vào gã khổng lồ bóng đá Anh.

Càng bất ngờ hơn bởi chỉ 3 ngày trước đó, Brighton bị chính Man City loại khỏi Cup Liên đoàn Anh sau loạt sút luân lưu cân não. Khi ấy, đội khách 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn thất bại, trong đó tiền vệ Yasin Ayari đá hỏng một quả luân lưu.

Trở lại Etihad, chính Ayari trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất ở phút 11. Từ đường căng ngang của Brighton, hậu vệ Matheus Nunes xử lý lỗi, để bóng bật đến vị trí của tiền vệ người Thụy Điển, giúp anh dễ dàng dứt điểm cận thành.

Tiền vệ Yasin Ayari ghi bàn duy nhất giúp Brighton hạ Man City 1-0 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters.

Bàn thua sớm khiến Man City phải đẩy cao đội hình, nhưng hàng công của HLV Enzo Maresca lại trải qua một ngày thi đấu đáng quên. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 62%, tung ra 21 cú dứt điểm, gấp 3 lần Brighton, song không thể chuyển ưu thế thành bàn thắng.

Thủ môn Bart Verbruggen trở thành chốt chặn đáng tin cậy với hàng loạt pha cứu thua, trong khi trung vệ Lewis Dunk nhiều lần lăn xả ngăn cản tiền đạo Erling Haaland. Khả năng phòng ngự kiên cường giúp Brighton đứng vững trước sức ép liên tục từ đội đầu bảng.

Theo Opta, thất bại này chấm dứt chuỗi 24 trận liên tiếp ghi bàn của Man City tại Ngoại hạng Anh. Riêng chân sút chủ lực Haaland cũng lần đầu tịt ngòi sau 7 trận liên tiếp lập công ở giải đấu.

Erling Haaland lần đầu tịt ngòi sau 7 trận liên tiếp ghi bàn ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty

Đây là cú trượt dài khó ngờ của Man City, đội từng khởi đầu mùa giải bằng 7 chiến thắng liên tiếp. Sau thất bại 1-2 trước Aston Villa ở vòng 8, thầy trò HLV Maresca tiếp tục trắng tay trước Brighton, đánh dấu lần đầu thua 2 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp dưới thời chiến lược gia người Ý.

Trái ngược với sự sa sút của đội chủ nhà, Brighton đang có khởi đầu ấn tượng nhất lịch sử CLB tại giải đấu cao nhất nước Anh. Với 19 điểm sau 9 vòng, đội bóng của HLV Hurzeler đứng thứ 3, áp sát nhóm dẫn đầu.

Đây cũng là trận giữ sạch lưới thứ 6 của Brighton tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Đáng chú ý, họ đã lần lượt đánh bại cả Arsenal lẫn Man City mà không để thủng lưới.

Man City vẫn giữ ngôi đầu với 21 điểm, bằng Arsenal nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Tuy nhiên, vị trí ấy sẽ đổi chủ nếu thầy trò HLV Mikel Arteta giành ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách trước Liverpool tại Anfield, lúc 23h30 ngày 1/11 (giờ Hà Nội).